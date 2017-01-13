Yediiklim Ocak 2017 Sayı 322

Kültür, Sanat, Medeniyet ve Edebiyat dergisi olan Yedi İklim 2017’in ilk sayısına karın mikropları kırdığı gibi üzerimizde dolaşan karabulutları kırmak adına ulaşmış durumda. Osman Bayraktar’ın “An” adlı giriş yazısıyla günümüzde yaşananların geçmiş ve gelecekle ilintilerine değinen Bayraktar, acılarımızı unutmadan nasıl birlik olacağımız sorusuyla son veriyor yazısına.

Mustafa Cemil Efe kalbimizin üzerine bir“Hüsn-i Hat” çiziyor Haleb adında. Aklımıza kazınarak, kalbimizin şuanki mekanına bir iz düşümü sunuyor.

Hattın ardından şiir iklimine geçiyoruz. Bedri Mermutlu “Ağır Deniz” adlı şiiriyle ömrümüzü kar sessizliğine gömdüğümüzden bahsederek, yere düşen her kar tanesinin ömrümüzden giden bir sebep olduğuna vurgu yapıyor. Ethem Erdoğan “Mesel”, Serdar Kacır “İthaf”, Osman Serhat Erkekli ve Murat Karacan “Nehirle Çayın Kavuşması”, Hüseyin Alemdar “Ah/Şam” ve “Hazine-i Mahşer”, Hatice Çay “Göğe Giderken Söyle” adlı şiirinde “Göğe giderken söyle demiştim/ Göğe ikinci bir uçurtma almıyorlar” diyerek göğe olan hasretini, göğe olan düşkünlüğünün altını uçurtma ile çiziyor. Sulhi Ceylan “Bir Mesaj:5TL”, Mehmet Tepe “Yüz Okumaları”, Bilal Yavuz “Kalbistan Gemileri”, İshak Aslan “Adem Güncesi”, Fatih Budak “Gülsüm Gelin”, Abdurrahman Ekinci “Yüzyıllık Ağrılar” ve “Bir Yaşın Durağında”, Metin Kaplan “Bir Bilsen”, Fatih Demirel “Kor”, Furkan Özüdoğru “Yara” ve Ercan Ata “Boşluk” adlı şiirleriyle katkı sağlıyorlar şiir iklimine.

Hasan Aycın’ın “Çizgi”si karşılıyor bizi her zamanki gibi. Mektubun kime neyle gideceği sorusu canlanıyor zihnimizde.

Ali Haydar Haksal ile öykü kapısını aralıyoruz. “Yağmura Tutundum” adlı öyküsüyle bir Kasım gününe götürüyor bizi. “ölümlü değil öldürümlü bir dünya” diyerek aklımızın mihenk taşında fikirler çağlatıyor. Ali Sazkaya “Petersburg’da Bir Ölüm” adlı öyküsüyle ilginç bir olayın, bir bulmacanın içine sokuyor bizi. Öykünün başlığından son tümcesine değin usta bir dille gözlerimizi öyküden ayırmamıza izin vermiyor. Usta Öykücü Osman Koca ise “Fatır-On-Fatır” adlı öyküsüyle kendine has biçem ve kelimeleriyle aşkı, kahramanlığı, hayatı, şehadeti sunayım derken kutsal metinden bir ayet dokuyor inanç genlerimize. Nurettin Durman “Z’yi Ben Nerede Gördüm”, Kamil Yeşil “Ayak İlmi”, İsmail Demirel “Hüthüt: Hakk’a Visal Erişti”, Taha Yusuf Gül “Kaşık”,

Emine Esin Arık “Feyyil”, Demet Bölükbaş “Sancı”, Derya Kuru “Babam Öldü”, Meral Köse “Yaşlı Adam” ve Esma Pınar Kavalcı “Eksiği-ni Tamamla” adlı öyküleriyle dergiye katkı sağlıyorlar.

Ömer Hatunoğlu’nun “Ali Emre ile “Şiirin Saçağı Altında” Şiiri Konuştuk” adlı röportajını büyük bir keyifle okuduktan sonra, Mehmet Özger “Kamil Eşfak Berki Şiirinde Endişe” adlı incelemesini sunuyor bizlere. Adem Polat “İkinci Yeni Adına İç İçe Geçmiş Ontolojik Özelliği Bir Ayrıştırma Denemesi: Karakoç Örneği”, Nuhan Nebi Çam “Yüzümdeki Eşik: Hüseyin Atlansoy”, Bilgin Güngör “Egemenliğini Yitirmiş Bir Tür: Manzum Hikaye”adlı incelemeleriyle katkı sağlıyorlar.

İkinci bölüme Raziye Yıldız’ın “Çizgi”si ile giriyoruz. Aklımızda Sevr Mağarasını canlandırıyoruz. Leyla Arsal “Kunala”, Güven Fatsa “Hicret” ve “Sığın Göğsüme Doğru”, İbrahim Hakkı Öztürk “Seni Sevdikçe Kalbim Büyüyor”, Zeynep Seyyah Ak “Ses Ver Siyahıma”, Bayram Zıvalı “Renklerin Dansı”, Cüneyt Dal “Siyah ile Seyyah” ve “Düşüş”, Zeynep Köroğlu “Yalvarış”, “Maviden Uzak”, “Serin” ve “Yarımay”, Yasemin Kapusuz “Reddiye”, Süleyman Aydemir “Siz Olsaydınız”, Serkan Aydın “Barut Kuyusu” ve Necip Fazıl Kızılkaya “Acı Bir İkna” adlı şiirleriyle şiir iklimine son veriyoruz.

Rıfat Kaya “Hayat Sen Garip Şeysin”, Muhammet Esiroğlu “Sanat ve Umut” adlı denemeleriyle katkı sağlarken, Muhammed Abdulbari’den “Yanılgı” adlı şiiri çeviren HalimÖznurhan ve Behram Rozimuhammed’den “Düş İçinden” adlı şiiri çeviren Ahmet Yalçınkaya, StanlyClarke’den “Decarts’a Göre “Cinsiyet” adlı incelemeyi çeviren Lale Barçın Aka derginin çeviri kısmına katkı sağlayan isimler.

Yeni Okumalar Değiniler Bölümünde ise Olgun Keser, Muhammed Hamidullah Hoca’nın “Aziz Kur’an”, Vahdettin İnce’nin “Kürdüm OHAL’de Türküm” ve Abdurrahman Arslan’dan “Dünyaya Müslümanca Bakmak” kitaplarını tanıtırken, Taha Yusuf Gül “Küçük Paris Fena Öksürüyor” adlı öykü kitabıyla Sedat Demir’i, “Zaman Dursun İstedim” Senem Gezeroğlu, “Rüya Kadar” Doğukan İşler ve “Vicdan Sızlar” adlı öykü kitabıyla Güray Süngü’nün kitaplarına değiniyor.

İyi okumalar dileriz…