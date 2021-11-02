Yeni Kitap: Dünyayı Değiştiren İcatlar

Cezve Çocuk Yayınevinden çıkan Dünyayı Değiştiren İcatlar Cezve Ansiklopedi serisinin bir üyesi. Çocuklara bilgi vermenin yanısıra okumayı da sevdirmeyi hedefleyen seri bol resimli kitaplardan oluşuyor. Bu kitapta yüzyıllar öncesinden geliştirilmiş bazı icatların nasıl bulundukları, bilim insanlarının çalışmaları sürecinde neler yaşadıkları, keşiflerin nasıl gerçekleştirildikleri anlatılıyor.

Kullandığımız her nesnenin oluşumu belki de binlerce yıl öncesinden birinin merakının peşinden gitmesi, aklına takılan soru işaretlerine cevap aramaktan vazgeçmemesi sonucu ortaya çıktı. Bilim dünyasında atılan küçük bir adım bile sonradan gelen insanlar için bir keşfe ön ayak oldu. Çoğu zaman bir önceki keşfin üstüne eklenerek yenileri geliştirildi ve geliştirilmeye de devam ediyor. Bu kitapla bazı keşiflerin temeline inmek, günlük sıradan kullandığımız bazı şeylerin bile yıllar süren araştırmalar sonucu keşfedildiğini anlatmak hedefleniyor.

Çocukların kullandıkları bir telefona bile bakarken akıllarına telefonu bulan ilk kişinin, nasıl bulduğunun, neler yaşadığının gelmesi o telefona bakış açısını değiştirebilir, zihninde başka soruların canlanmasına vesile olabilir. En önemlisi de bu sorularının cevaplarını aramak için bir tık uzaklarına değil, kitaplıklarına gitmeleri sağlayabilmek. Bir kitabın sayfalarını karıştırmak, resimlerine bakmak ve aradığın bilgiye doğru şekilde ulaşmak onlarca uyarıcının aklını çeldiği internet dünyasında bilgiye ulaşmaktan daha keyifli. Hem bu seriyle hem de bu kitap özelinde amaç çocukların bu keyfi yaşayabilmeleri ve alışkanlık haline getirebilmeleri. 8 yaş ve üzeri tüm çocuklarımız için hazırlanan bu kitabı kütüphanenize eklemenizde fayda var.