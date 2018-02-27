Yerli Sinemada Hollywood Kuşağı

Türk sinemasında 1949’da Vurun Kahpeye ile başlayan Ömer Lütfi Akad’ın öncülük ettiği Sinemacılar Kuşağı ile 1970’de Umut’la doğan Yılmaz Güney’in önderliğindeki Türk Yeni Dalgası hareketi kilit önemde bir yere sahip.

Bir filmin neredeyse her şeyi olan auteur yönetmenler, Reha Erdem, Yeşim Ustaoğlu, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan ve Derviş Zaim ile yönünü bulan Yeni Yönetmenler Kuşağı ise 90’ların sonunda yılda 12'ye inen film sayısına sinemanın yanıtı olmuştu.

2006 ile birlikte üretilen film sayısı 34'e sıçradı ve istikrarlı bir yükselişle 2017'de 151'e ulaştı. Bu gelişme “Amerikan ana akım sineması kuşağı” olarak nitelendirebileceğimiz yeni bir kuşağın doğmasına kadar uzandı. Abdullah Oğuz, Taylan Kardeşler, Ömer Faruk Sorak ve Mahsun Kırmızıgül'ün öncülük ettiği bu dönemi Hollywood Kuşağı olarak adlandıran sinema eleştirmeni ve yazar Kerem Akça, sinemamızın tarihine damga vuracak olan ve günümüzde yerli sinemayı Hollywood tarzına yaklaştıran bu gelişmeyi, Ocak 2000 ile Aralık 2016 arasında çekilmiş Hollywood etkisindeki 64 popüler "Türk filmi" üzerinden değerlendirip yorumluyor.

Teknik ve görsel donanımdaki değişim ve gelişimden, gişe bombalarına ve yönetmen karşılaştırmalarına öz ama özenli bir çözümleme; sürpriz ama güçlü bir tez...