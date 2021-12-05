Yitiksöz Dergisi 8. Sayısı Yayımlandı

Şairin Ulu Divana Yürüyüşü

Sezai Karakoç, seslere ses katan bir ölçülülükle yaşadı. Lügatindeki kelimeleri muvazene olarak dokudu. Bir ömür, mizanı hakkaniyet üzere tutabilme çabasıyla yürüdü. İyiliklerle, güzelliklerle dengeledi terazisini. Çevresini ışıtan bir göz olabilmek için gayret etti. Karanlıklar artmasın diye çabaladı hep. Hakkın, hakikatin zayi edilmemesine çalıştı. Kimsesizlere yürek olabilmek için yonttu kelimelerini.

Eleştiri oklarını rastgele savurmak yerine değer üretti. Diriliş insanı doğsun için kalemini öptü. Avazını gelişigüzel salmadı boşluğa. Bilinç çeşmelerinde arıttığı söz hırkasına büründü. İnsan kardeşlerini gülle karşıladı atalara uyarak. Öfke biriktirmedi kalbinde. Batılılaşma salgınının umutsuzluğa sürüklediği insan için muştu cümleleri kurdu.

Nazenin sabah sevinçleri içinde koltuğunun altında çantası, zihninde bin bir düşünce fişeğiyle Cağaloğlu kapısından şehre girdi. Dünyayı insanlığın tarihsel birikimini yeni baştan yorumlamak için adımladı. Karıncanın hakkını gözeten tutumuyla Diriliş pınarına uğrayanlara beyaz haberler sundu. Bir güneyli çocuk kalarak mahcubiyet ve utangaçlığını onur gibi omuzlarında taşıdı.

Yaşamasını değiştirmeme iradesiyle Londra'nın ortasına bırakılsa da Diriliş işçisi kalmayı seçti. Hiçbir zaman Doğu'nun yedinci oğlu olmak tavrından uzaklaşmadı. Bahar tazeliğinde sözler aradı daima. Gün Doğmadan diriliş makamında olma zamanını aksatmadı. "Zamana Adanmış Sözlerin" şahidi olarak özen gösterdi hayatına.

Gıybet tufanına yakasını kaptırmamak pahasına sükûttan mevziler kazdı. Hazır paket düşüncelerin piyasasına açılmayan yüreğiyle Mesnevî peteklerinden inciler çıkardı. Gücün, güçlünün her türden taarruzunu karşılıksız bırakmadı. Sade yaşantının evreninden uzaklaşmadı.

Bir mümin hassasiyetiyle kalubela sözleşmesinden getirdikleriyle dünyada biriktirdiklerinin çelişmemesine itina gösterdi. Aşkı kurşun gibi göğsünde taşıyarak İstanbul'un ortasında yaşamıyor gibi yaşadı.

Sabahları erkenden uyanan diriliş işçilerine kalbini yol eyledi. Arkadan gelenlere ders olsun için binlerle dirilen âşıklar cephesini kurdu. Sükûnet sularına bata çıka diriliş türküleri söyledi. Onun yürüyüşünden hız alan şiirlerin dünya sürgününün şerhi oluşu bundandır. Cahit Zarifoğlu'nun ifadesiyle:

"şu küçücük kalpte

(yaman halimiz helal ettiremezsek)

nice hakkın yüklü."

Duran Boz

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