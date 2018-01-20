Yolcu Dergisi 87. Sayısıyla Yollarda

KERVANDAKİLER:

*ömer idris akdin *zekai günal *selçuk küpçük *mustafa Karaosmanoğlu *bülent sönmez *mustafa uçurum *m. varol Öztürk *lütfi bergen *faik öcal *dinçer ateş *rıza kemal g. *şükran kara *banu özbek *erhan çamurcu *yılmaz türker demirbaş *bünyamin Doğruer *mustafa ışık *ümran yaka *davut güner *ömer vural *aykağan yüce *sıddık akbayır *necati atilla soykan *sultan alak *ömür yaşar kondel *ercan demirci *harun sönmez *mahmut yıldırım *sueda kurt *aziz savaş *hatice kendir *uğur cumaoğlu *feriha nur tekin

ÖMER İDRİS AKDİN Seyir Defteri’nde “Meseleye Notlar” düştü.

“Dedim ki Derviş’e; Azizim filan-feşmekanlar sizin için ‘radikal’ diyor. Nedir bunun esası? Şöyle izah edeyim, dedi; Biz minare minaredir, gerekirse süngüdür, deriz. Onlar ise o minareyi nasıl çalsak da kılıfına uydursak, derler.”

MECMUANIN ORTA YERİ’nde AHMET USTA, Murat SAYIMLAR’I konuşturdu:

“Allah'ın gönderdiği din; saf bilinç, bütüncül özgürlük, tam farkındalık, şükredicilik, özne olmak, etkinlik ve üretim hallerini ortaya çıkartır.”

SELÇUK KÜPÇÜK, kişisel tarihi üzerinden Türkiye’yi okudu:

“40'lı yaşlarımı solukladığım şu günlerde bile sorularım ve eriştiğim cevaplarım nihayet bulmadı. Özellikle Türkiye'yi anlamaya yönelik çabamın hiç dinmediğini belirtmeliyim. Toplumsal katmanlar, dinsel gruplar ve etnik birikimlerden arabeske, Ahmet Kaya'dan ülkücülere, 90'lardaki faili meçhullerden İttihatçılara, Sezai Karakoç'tan Orhan Gencebay'a, gecekondulardan lüks sitelere, cemevlerinden Aczimendilere, 12 Eylül, 28 Şubatlardan derin devlete, İskilipli Atıf Efendi'den Mustafa Suphi'ye, Mevsimlik Fındık İşçilerinden F-16'ların yerli yazılımına kadar ülkeme dair her şeyi anlama çabam hiç sonlanmadı, sonlanmayacak…

LÜTFİ BERGEN, Türk ailesinin değişim sürecini derinlemesine irdeledi:

“Türk toplumunda mahalle ve ailenin değişimi/ dönüşümü konusu için milat sayılacak tarih için 1980’i işaret edebiliriz. Bu tarih 1979’da İslâm coğrafyasında iki siyasal gelişmenin (İran ve Afganistan) hemen ardından gelen bir globalleşme atağının başlama yılı olarak da okunabilir.”

BANU ÖZBEK, “Muhteşem Münazaracılar” filmi üzerine değerlendirmelerde bulundu:

“Günümüzün en büyük savaşımı bu yozlaşmaya karşı durabilmek. Dünya herkesleşmenin iyi bir şey olduğuna inanmamızı isteyen manipülatörlerle dolu… Tek kültür, benzer alışkanlıklar, zevkler, tüketim kalıpları, davranış biçimleri, yaşam standartları. Sömürgeciliğin, insanı tahakküm altına almanın daha soft, steril zihni komploları.”

SIDDIK AKBAYIR, “İkindi Yazıları” efsanesini yazdı:

Bir derginin künyesi: “andırın postası’nın sanat eki / ayda bir yayımlanır / gönderilen yazılar yayımlansın yayımlanmasın istenildiğinde geri verilir / kitap dışında ilan kabul edilmez (ücretsizdir) / haberleşme: ikindi yazıları- yokuş sokak andırın / telefon: (77 19) 1739 - 17401 ikindi yazıları adı anılmadan alıntı yapılmaz / bu sayının ulaştığı okuyucu rakamı: 1969 / dizgi - baskı: sanat matbaası andırın / sayı: 121 / baskı tarihi: 1 eylül 1992”

AZİZ SAVAŞ, “Göklerin Çektiği Kartal”ı yazdı:

““Sakarya Türküsü”, yeni kaderindi senin, önceden sezdiğin ve mısralara döktüğün ve 49 yıl boyunca harf harf, mısra mısra yüzünün derisine kazıdığın kaderindi; onu türkü yaptın diline.”

FERİHA NUR TEKİN, Dursun Ali SAZKAYA ile yeni kitabı üzerine söyleşti:

“Henüz bıyıkları yeni terlemiş bir insanın hiç bilmediği bir ülkeye gidip orada yaşama tutunması hatta iş yeri sahibi olması ilk bakışta bir başarı öyküsü gibi gözükse de arkasında derin bir yarılma var. Yalnızsınız. Ailenizden uzaktasınız ve asla görüşemiyorsunuz. Sınırlar kapanıyor. Ülkenize dönemiyorsunuz.”

UĞUR CUMAOĞLU: Bilal CAN’ın yeni kitabı üzerine yazdı:

“Bilal Can’ın Mustafa Kutlu Öykücülüğünde Mekân başlıklı çalışması da, mekânda olması gerekeni görmek üzerine kurgulanmış, Mustafa Kutlu öykücülüğünün Bir Edebiyat Sosyolojisi olarak İncelenmesi’dir. Her ne kadar edebiyat sosyolojisi çalışmanın mihenk noktasını oluşturuyor olsa da, eserdeki mekânların, çağın yeni disiplini mekân sosyolojisi üzerinden soruşturulması ayrı yetkinliğin de göstergesidir”