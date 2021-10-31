Yolcu Dergisinin 102. Yürüyüşü: Avucumda Uyuyan Bir Taş Var
- ÖMER İDRİS AKDİN meseleye notlar'a devam etti
- MUSTAFA UÇURUM umarsız faniler korosu'nu denedi
- BİLAL CAN kentin acımasızlığına değindi
- MUSTAFA EVERDİ din anlayışının hayatı nasıl belirlediğini anlattı
- ÖMER VURAL üstün görü bir öykü ile giriş yaptı
- BANU ALTUN bağlılık aslı filmini yorumladı
- FAİK ÖCAL lirik denemelerini sürdürdü
- CEM GENÇOĞLU yeniden başlamaya niyet etti
- MUSTAFA KARAOSMANOĞLU arkadaşı hakan'ı andı
- ÜLKER GÜNDOĞDU ardıç kuşunun kanadına tutundu
- NADİR AŞÇI metin ali feyyaz üzerine yazdı
- MÜŞTEHİR KARAKAYA ölümü sorguladı
- ŞEVKET HÜNER/ARİF ARCAN resimli yazılara devam etti
- HAYRETTİN ORHANOĞLU imge atlası'na not düştü
- MUSTAFA ATALAY hastalığın edebiyattaki izini sürdü
- SELÇUK KÜPÇÜK ankara yazı filmini yorumladı
- HAMZA ÇELENK luri kuşu öyküsünü karaladı
- MUSTAFA BİLGÜCÜ uzun bir hikaye kurguladı
- AYDIN HIZ dişi kurdun rüyaları'nda kayboldu
- İLYAS SUCU salgınların tarihi seyrini inceledi
- MURAT SAYIMLAR sorumluluklarımız üzerinde durdu
- MUSTAFA ALAGÖZ geyikli halı'dan yola çıktı
- GÜRHAN YAZICI banka kuyruğuna takıldı
- MEHMET ZEKİ DİNÇARSLAN zor bir adamın izini sürdü
KENAN ÇAĞAN, AYKAĞAN YÜCE, METİN KAPLAN, BÜLENT SÖNMEZ, İSMAİL DELİHASAN, FATİH TEZCE, MUSTAFA IŞIK şiirlerini bize emanet etti
- M. VAROL ÖZTÜRK CELALEDDİN VATANDAŞ'ı konuşturdu
Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 31.10.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 22:25
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