Yolcu Dergisinin 102. Yürüyüşü: Avucumda Uyuyan Bir Ta�, Dergi, Yeni Çıkanlar

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Yolcu Dergisinin 102. Yürüyüşü: Avucumda Uyuyan Bir Taş Var

31.10.2021 09:00 - Yeni Çıkanlar
Yolcu Dergisinin 102. Yürüyüşü: Avucumda Uyuyan Bir Taş Var
  • ÖMER İDRİS AKDİN meseleye notlar'a devam etti
  • MUSTAFA UÇURUM umarsız faniler korosu'nu denedi
  • BİLAL CAN kentin acımasızlığına değindi
  • MUSTAFA EVERDİ din anlayışının hayatı nasıl belirlediğini anlattı
  • ÖMER VURAL üstün görü bir öykü ile giriş yaptı
  • BANU ALTUN bağlılık aslı filmini yorumladı
  • FAİK ÖCAL lirik denemelerini sürdürdü
  • CEM GENÇOĞLU yeniden başlamaya niyet etti
  • MUSTAFA KARAOSMANOĞLU arkadaşı hakan'ı andı
  • ÜLKER GÜNDOĞDU ardıç kuşunun kanadına tutundu
  • NADİR AŞÇI metin ali feyyaz üzerine yazdı
  • MÜŞTEHİR KARAKAYA ölümü sorguladı
  • ŞEVKET HÜNER/ARİF ARCAN resimli yazılara devam etti
  • HAYRETTİN ORHANOĞLU imge atlası'na not düştü
  • MUSTAFA ATALAY hastalığın edebiyattaki izini sürdü
  • SELÇUK KÜPÇÜK ankara yazı filmini yorumladı
  • HAMZA ÇELENK luri kuşu öyküsünü karaladı
  • MUSTAFA BİLGÜCÜ uzun bir hikaye kurguladı
  • AYDIN HIZ dişi kurdun rüyaları'nda kayboldu
  • İLYAS SUCU salgınların tarihi seyrini inceledi
  • MURAT SAYIMLAR sorumluluklarımız üzerinde durdu
  • MUSTAFA ALAGÖZ geyikli halı'dan yola çıktı
  • GÜRHAN YAZICI banka kuyruğuna takıldı
  • MEHMET ZEKİ DİNÇARSLAN zor bir adamın izini sürdü

KENAN ÇAĞAN, AYKAĞAN YÜCE, METİN KAPLAN, BÜLENT SÖNMEZ, İSMAİL DELİHASAN, FATİH TEZCE, MUSTAFA IŞIK şiirlerini bize emanet etti

  • M. VAROL ÖZTÜRK CELALEDDİN VATANDAŞ'ı konuşturdu
Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 31.10.2021 09:00 - Güncelleme Tarihi: 29.11.2021 22:25

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