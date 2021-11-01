Yolcu Dergisinin 103. Yürüyüşü: Kime Sığınsak, Hiç Kimse
YÜRÜYENLER
Ömer İdris Akdin, Mustafa Everdi, İlyas Sucu, Hayrettin Orhanoğlu, Murat Sayımlar, Mustafa Uçurum, Selçuk Küpçük, Nadir Aşçı, Müştehir Karakaya, Mehmet Ayık, F. Sueda Kurt, Faik Öcal, Musafa Karaosmanoğlu, Kamil Sönmez, Gühan Yazıcı, Hikmet Kızıl, Arif Ercan, Şevket Hüner, Cem Gençoğlu, Mustafa Atalay, Davut Güner, İbrahim Birgül, Bülent Sönmez, Recep Turan, Mustafa Karaosmanoğlu, Kenan Çağan, Ahmet Şevki Şakalar, Mehmet Aktaş, Yusuf Tüfekçi, Naman Bakaç, Bülent Tokgöz
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- ÖMER İDRİS AKDİN meseleye şerh düştü
- MUSTAFA EVERDİ sanal yalanlar ışığında afganistan'a değindi
- İLYAS SUCU dikizlemenin dijital serüvenini kaleme aldı
- HAYRETTİN ORHANOĞLU zamansızlığın aynasında kendini aradı
- MURAT SAYIMLAR ısrarlı sorularına devam etti
- MUSTAFA UÇURUM kış öncesi hazırlık cümleleri kurdu
- SELÇUK KÜPÇÜK anılar defterini açtı
- NADİR AŞÇI futbolun hesabını tuttu
- MÜŞTEHİR KARAKAYA kırık bir gözlüğün peşine düştü
- MEHMET AYIK dostluğun izini sürdü
- F. SUEDA KURT nasibinin peşinden gitti
- FAİK ÖCAL gelecek için yeni bir felsefe temenni etti
- MUSAFA KARAOSMANOĞLU/ KAMİL SÖNMEZ yakın zamanda yitirdiğimiz hüseyin ayçiçek'e içli bir selam gönderdi
- GÜHAN YAZICI küçük bir taşra kasabasının ilginç hikayesine dokundu
- HİKMET KIZIL meydan okuyan bir manifestoya niyet etti
- ARİF ERCAN/ ŞEVKET HÜNER fotoğrafların izini sürmeyi sürdürdü
- CEM GENÇOĞLU gölgede kalmış bir yönetmene işaret etti
- MUSTAFA ATALAY jane austen'in sanditon kitabını tahlil etti
- DAVUT GÜNER bir cinayetin otopsisine soyundu
- İBRAHİM BİRGÜL sevda masalında kayboldu
- BÜLENT SÖNMEZ ihanetin nasıllığını sorguladı
- RECEP TURAN nayif bir eşkıya öyküsüyle kapımızı çaldı
- MUSTAFA KARAOSMANOĞLU KENAN ÇAĞAN AHMET ŞEVKİ ŞAKALAR MEHMET AKTAŞ YUSUF TÜFEKÇİ şiirlerini bize emanet etti
- NAMAN BAKAÇ BÜLENT TOKGÖZ'Ü Afganistan'ın Dünü Ve Bugünü Üzerine konuşturdu
Yazar: Yeni Çıkanlar - Yayın Tarihi: 01.11.2021 21:39 - Güncelleme Tarihi: 28.11.2021 21:42
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