YOLCU’NUN 102. YÜRÜYÜŞÜ

“AVUCUMDA UYUYAN BİR TAŞ VAR”

*Çıkacağız yola yeniden. Yol götürecek bizi. Bilinmedik bir kentin sokaklarında yürüyeceğiz. İhtiyarların bakışlarında serinleyeceğiz. Bir çocuğun gülüşüyle selamlaşacağız. Allah’ın içimize düşürdüğü sükunetle dertleşeceğiz. Kavlimiz odur ki rastladıklarımız bizi şükredenlerden bulacak. Kaybolma sakın.

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Roller değişti/ Ters yüz oldu dünya/ Davut'un toprağında Calut'un köpeği oturuyor/ Tasmasında Samiri'den çaldığı altın buzağı/ Rüzgar estikçe cehenneme kuyruk sallıyor/ Avucumda uyuyan bir taş var. Kaybolma sakın.

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ÖMER İDRİS AKDİN meseleye notlar’a devam etti MUSTAFA UÇURUM umarsız faniler korosu’nu denedi BİLAL CAN kentin acımasızlığına değindi MUSTAFA EVERDİ din anlayışının hayatı nasıl belirlediğini anlattı ÖMER VURAL üstün görü bir öykü ile giriş yaptı BANU ALTUN bağlılık aslı filmini yorumladı FAİK ÖCAL lirik denemelerini sürdürdü CEM GENÇOĞLU yeniden başlamaya niyet etti MUSTAFA KARAOSMANOĞLU arkadaşı hakan’ı andı ÜLKER GÜNDOĞDU ardıç kuşunun kanadına tutundu NADİR AŞÇI metin ali feyyaz üzerine yazdı MÜŞTEHİR KARAKAYA ölümü sorguladı ŞEVKET HÜNER/ ARİF ARCAN resimli yazılara devam etti HAYRETTİN ORHANOĞLU imge atlası’na not düştü MUSTAFA ATALAY hastalığın edebiyattaki izini sürdü SELÇUK KÜPÇÜK ankara yazı filmini yorumladı HAMZA ÇELENK luri kuşu öyküsünü karaladı MUSTAFA BİLGÜCÜ uzun bir hikaye kurguladı AYDIN HIZ dişi kurdun rüyaları’nda kayboldu İLYAS SUCU salgınların tarihi seyrini inceledi MURAT SAYIMLAR sorumluluklarımız üzerinde durdu MUSTAFA ALAGÖZ geyikli halı’dan yola çıktı GÜRHAN YAZICI banka kuyruğuna takıldı MEHMET ZEKİ DİNÇARSLAN zor bir adamın izini sürdü KENAN ÇAĞAN AYKAĞAN YÜCE METİN KAPLAN BÜLENT SÖNMEZ İSMAİL DELİHASAN FATİH TEZCE MUSTAFA IŞIK şiirlerini bize emanet etti M. VAROL ÖZTÜRK CELALEDDİN VATANDAŞ’ı konuşturdu