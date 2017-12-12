Yolcu'nun 86. Yürüyüşü

"BIRAK, BİRİKEYİM ŞU KÖŞEDE;

BİRİ OLMANIN BİN TÜRLÜ İHTİMALİ VAR!"

*KERVANDAKİLER:

*ömer idris akdin *e. İbrahim *ayşe eyyüpkoca atila *aykağan yüce *necati atilla soykan *ömer vural *suavi kemal yazgıç *naman bakaç *şevket hüner *lütfi bergen *semiha ikbal partal *harun ekici *nihat ilhan *ümran yaka *ömür yaşar kondel *abdurrahim öncül *faik öcal *mustafa ışık *m. varol öztürk *rıza kemal g. *hikmet kızıl *dinçer ateş *mehmet şamil *bülent sönmez *davut güner *alparslan durmuş *sait alioğlu *ismail aykanat *mustafa everdi *metin acıpayam/ mustafa uçurum *ahmet ali okuyan *bilal can *abdullah çevik *sultan alak *bünyamin doğruer *selçuk küpçük

*SEYİR DEFTERİ'Nİ ÖMER İDRİS AKDİN YAZDI:

"Batı karşısında nasıl geri kalındığı psikolojik, sosyolojik ve tarihsel yöntemlerle Doğu’da yaşayan her insanın aklına bilimsel verilerle işlendi. Bunun sonucu tam bir aşağılık kompleksi oldu. Bu travma ya da Daryush Shayegan’ın üzerinde durduğu gibi ‘kültürel şizofreni’ toplumun düşünme kanallarını alt üst ediyordu. Bundan kurtulmanın yolu da yine Batı tarafından reçete edildi."

*MECMUANIN ORTA YERİ'NDE AHMET USTA HÜSEYİN SU'YU KONUŞTURDU:

“İnsan, geleceğe karşı kör, geçmişe karşı da nankör olmamalı!”

*LÜTFİ BERGEN; "EMEĞİN TEORİSİ"Nİ YAZDI:

"Sanayi devriminden sonra dahi (ki bu, buharlı üretim tarzının doğmasıyla zuhur eder) Müslüman toplumda başkasına ‘emeğini satan’ fertlerden bahsedilemeyeceği açıktır. Osmanlı tımar sisteminde tarımda yaşayan her aileye geçimlik bir dirlik verildiği hususu kayıtlarda yer almaktadır. Ancak zaman içinde toprakta adaleti ayakta tutacak sipahinin tasfiyesi, verginin iltizam usulüyle toplanması, mülkiyet sistemini bozmuş, ağalık olgusunu ortaya çıkarmıştır

M.VAROL ÖRTÜRK, ATEŞ, SU, TOPRAKLA BAŞLAYIP TAHTA" İLE BİTEN EĞİTİM AKLINA İŞARET ETTİ:

"Oldukça örselenmiş yakın geçmişimizde ne çok hikâyemiz var bizim. Amerikan Board ile başlayan Fulbright ile devam eden hikâye ise birçok hikâye başlığından biri sadece."

*SAİT ALİOĞLU TÜRKÇÜ VE BATICI GAZETE "İKDAM"'I YAZDI:

"Tanzimat gazeteciliği ise, halkın görüşünün yanı sıra edebiyatı da değiştirir. Bu gazeteleri okuyanlar, batıdaki yenidünya görüşü ile karşılaşırlar. Özellikle dergilerin çıkışı gazetelerden sonra geldiği için edebiyatla ilgili ilkyazılar gazetelerde yayınlanır. Tanzimat sonrası Osmanlı-Türk gazeteciliğinin ilklerinden olan ve işlevi açısından, dönemi için önemli bir konumda bulunan gazetelerden birisi de İkdam gazetesidir."

*ABDULLAH ÇEVİK “AYLA” FİLMİNE DEĞİNDİ:

"Birçok sahnesinde “Gerçekten Türk filmi mi?” sorusunu sorma ihtiyacı hissettiren Ayla’yı seyre koyulacakları başarılı bir prodüksiyon bekliyor: Türk askerinin cesaretini ve merhametini görecekler; ancak bu asil karaktere biçimini veren, kaynaklık teşkil eden manevi ve kültürel değerlerden eser göremeyecekler."

*SELÇUK KÜPÇÜK DİVAN DERGİSİ'NDE "MEHMET DOĞAN" YAZILARINI DEĞERLENDİRDİ:

"Derginin çıkışından birkaç ay evvel ilan edilen bu örgütlenme üzerine Doğan ile gerçekleştirilen söyleşinin bir bakıma, Divan’ın organik ilişkide bulunduğu Türk milliyetçiliği mahfilini de aşarak bu bahsettiğimiz geniş sağ yelpazeye seslenebilecek bir metin olduğunu pekala söyleyebiliriz."

*METİN ACIPAYAM, MUSTAFA UÇURUM'A ŞİİRİ SORDU:

"Şiiri ciddiye alan her şairin bir poetikası vardır."

*ÖMER İDRİS AKDİN, BİR DÖNEMİN HİKAYESİNİ YAZMAYA BAŞLADI:

"Bize hitap eden matbuat bir elin parmaklarını geçmezdi. Millî Gazete vardı. Sonra öğretmen bir ağabey Yeni Devir diye başka bir gazete getirmişti. Daha eli yüzü düzgün. El emeği göz nuru bir şeydi. Etrafta onlarca renkli gazete, bir o kadar cezbedici dergi fink atıyordu. ‘Boyalı basın’ derlerdi ağabeylerimiz onlara."

*BİLAL CAN HAYRİYE ÜNAL ŞİİRİNDEKİ "ÖLÜM" TEMASINA DOKUNDU:

"Hayriye Ünal, şiirindeki “ölüm” temasını hem arzulanan, hem kaçılan, hem sevilen, hem eleştirilen, hem kötülük sembolü, hem acı, hem sevinçli gibi daha çok bir anlama gelecek bir olgu biçiminde ele almaktadır."

*BİLGİ İÇİN:

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