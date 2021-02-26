Yorulmadan Yavaşla

“…kendini iyi hissediyorsan, tamamdır! Okey yani.”

Kemal Sayar, kitaplarla ve psikoloji ile arası iyi olan pek çok insanın tanıdığı bir psikiyatri profesörüdür. Hekimliğinin yanında başarılı bir yazar olduğu söylenebilir. Edebiyatla kurduğu yakın ilişki, toplumla ortak bir dil yakalamasını sağlamıştır. TV programları ve bilhassa Saadettin Ökten ile doğaçlama sohbet ettikleri, “Gönül Sadası” adlı radyo programı, insana dair düşündürücü pek çok soru işareti bırakır, zihinlerde.

Kapı yayınlarına ait olan kitap, çok beğenilmiş olacak ki, 2020’de 22.basımını yapmıştır. Yazar’ın bundan başka Ruh Hali, Olmak Cesareti, Kendine İyi Bak, Otoyol Uykusu gibi pek çok kitabı da bulunmaktadır.

“Yavaşla”, her birinde alt konular bulunan dört temel başlıktan bahseder. Bu konular; yavaş güzeldir, modern mutsuzluk, modern zamanlarda aile, benliğin ve toplumun krizidir.

Alt ve ana başlıkların her biri şu temel soru üzerinde birleşir. İnsan ruhu hız ve haz çağı olan bu yüzyılda nereye sığınacaktır?

Pek çok insanda çocukken başlayan mutsuz ve uyuşuk hal, hayatın ilerleyen safhalarında da devam eder. İşten gelip, TV karşısında uyuyakalan insan, aynı uyuşukluk hali ile emekli olup dinlenmeyi istemektedir. Bu zihinsel ve bedensel uyuşukluk hali, hareket ihtiyacını yalnızca sosyal medya ve internet sitelerinde dolaşarak karşılamaya çalışır. Peki yalnızca bedensel ihtiyaçların karşılanması, yaşamak fiiline karşılık gelmekte midir?

İnsan, anlamak ve anlaşılmak ister. İnsanın anlaşıldığı yer, dost meclisine döner. Hayatın rutinleşmesi, kaçınılmaz bir gerçek gibi gelebilir. İnsanlar doğar, büyür, bir işe girer, sonra emekli olur ve ölümü bekler. İnsanların pek çoğu yaşadığı süreçte rotasını toplum kurallarına göre çizer. Toplum kuralları genel ahlak seviyesini koruyan kurallar içerse de çoğu zaman insanları tek tipleştirmeye meyillidir. Halbuki Allah insanı, biricik yaratmıştır. Bu özü barındıran insan, yaşadığı hayatta bir iz bırakmak ister. Fakat yaşadığımız hayat ve dayatılan sistem, bizleri zamanın farkına varmaktan uzaklaştırır. Büyük bir hızla zamanı nakde çevirir ve bize daima hızlı olmamızı telkin eder.

Yaşadığımız yüzyılda insanın, hızlı yaşayan, çok tüketen ve anlamlandırmadan yaşlanan tiplere dönüştüğünü düşünüyorum. Kemal Sayar, bu durumda bulunan insanın ruhsal boşluklarını ifade edip önerilerde bulunmaktadır. Kitapta bir hekim gözü ve hoş edebiyat dili ile bazen örnek hikâyeler bazen öneri fiiller bulunmaktadır. Yazara göre bu fiillerin her biri ancak insanın yavaşlaması koşulu ile anlamlanır. Hızlı olmanın aksine, yavaşlamak; insanın farkına varması ve hayatı anlamlandırmasını sağlayacaktır.

Kitaptaki çoğu metin, Kemal Sayar’ı takip eden kişilere tekrar hissi uyandırabilir. Ancak kitabın basım sayısının çokluğu toplumda karşılık bulan önemli bir soruna değinildiğini göstermektedir. Bunun yanında yazarın dilinin akıcılığı ve sözlerin hoş sadası okunma sayısını artıran oldukça önemli bir husustur.

Yazarın şu sözleri ile bitirmek istiyorum:” Günümüzün “küresel mutluluk kültürü” bize “Ruhundaki iyilik hissine bir bak!” diyor, “Eğer keyfin yerindeyse, doğru bir ömür sürüyorsun demektir.” Kendini iyi hissediyorsan, tamamdır! Okey yani.” Anı yaşa, tadını çıkart! Safsatası da bu bozuk zihnin ezberlenmiş bir söylemi gibi kabul görüyor(!) Halbuki anlamak, anlamlandırmak, bilgelik ve nihayet huzur bedeli ödenmiş hüzünlerin ardından geliyor…

Yavaşla

Kemal Sayar

Kapı Yayınları