Yusuf Fettahzade yazdı: Okumak ve Ol’mak İsteyene…

‘Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan.’ diyor Cemil Meriç. Okumak Ol’maktır. Okumak ve Ol’mak cesaret ister. İnsan bir merkeze sahip olmak ister. O merkezden hareketle keşfetmek ve ötelere, ötelerinde ötesine ulaşmak ister. Kendini bilmek, tanımak ve kendini bildikçe Ol’gunlaşmak için çaba harcar. Sahip olduğu tüm donanımları her gün daha da ileriye taşımak için uğraş verir. Elde ettiği tüm becerileri hep daha üst seviyelere ulaştıracak yollar arar.

İnsan neye sahip olursa olsun, elde edeceği tüm gelişim ve seviye atlamaları ilim/bilgi sayesinde yapar. Hangi bilgi kırıntısının insana nerede çelme atacağını kimse bilemez. Küçük ve değersiz gördüğümüz her kırıntı bir bütünü tamamlayan ve o parça olmadan tamam olmayan bütünselliği ifade eder. Kemâl yolunda çıkılan her basamak da bu bütünselliğe ve ol’gunluğa götürür. Okunan her kitap da yükselen ruhun bir basamağı, kemâle ulaşmaya çalışan aklın geçmek zorunda olduğu bir kapı veya o kapıların anahtarıdır.

İnsan, bu kapılara ulaşmak için de daha önce o yollarda yürümüş tecrübeli kılavuzlara adres sormak zorundadır. Hazırlanan her kitap listesi de, bu meyanda değerlendirilebilecek tecrübenin asli örnekleridir. Bu listeler çevreden merkeze doğru bir davettir. En dıştaki halkadan merkezdeki noktaya ulaşıncaya kadar azimle gidilmesi gereken bir yoldur. Zira merkeze doğru yapılan yolculuk kişinin kendine yaptığı yolculuktur. İnsan, kendi merkezine kitaplarla/ilimle vardıktan sonra kendi aslını bilir ve tanır. Sonrasında ona kalan, her insanı aslına bu ilim ve tecrübeyle çağırmaktır. Aşağıya çıkarılan okuma listesi de insanın kendi merkezine yaptığı yolculuğun halkalarıdır.