Yusuf Fettahzade yazdı: Okumak ve Ol’mak İsteyene…
‘Maverayla göbek bağını koparmış bir dünyanın insanı ya intihar eder ya isyan.’ diyor Cemil Meriç. Okumak Ol’maktır. Okumak ve Ol’mak cesaret ister. İnsan bir merkeze sahip olmak ister. O merkezden hareketle keşfetmek ve ötelere, ötelerinde ötesine ulaşmak ister. Kendini bilmek, tanımak ve kendini bildikçe Ol’gunlaşmak için çaba harcar. Sahip olduğu tüm donanımları her gün daha da ileriye taşımak için uğraş verir. Elde ettiği tüm becerileri hep daha üst seviyelere ulaştıracak yollar arar.
İnsan neye sahip olursa olsun, elde edeceği tüm gelişim ve seviye atlamaları ilim/bilgi sayesinde yapar. Hangi bilgi kırıntısının insana nerede çelme atacağını kimse bilemez. Küçük ve değersiz gördüğümüz her kırıntı bir bütünü tamamlayan ve o parça olmadan tamam olmayan bütünselliği ifade eder. Kemâl yolunda çıkılan her basamak da bu bütünselliğe ve ol’gunluğa götürür. Okunan her kitap da yükselen ruhun bir basamağı, kemâle ulaşmaya çalışan aklın geçmek zorunda olduğu bir kapı veya o kapıların anahtarıdır.
İnsan, bu kapılara ulaşmak için de daha önce o yollarda yürümüş tecrübeli kılavuzlara adres sormak zorundadır. Hazırlanan her kitap listesi de, bu meyanda değerlendirilebilecek tecrübenin asli örnekleridir. Bu listeler çevreden merkeze doğru bir davettir. En dıştaki halkadan merkezdeki noktaya ulaşıncaya kadar azimle gidilmesi gereken bir yoldur. Zira merkeze doğru yapılan yolculuk kişinin kendine yaptığı yolculuktur. İnsan, kendi merkezine kitaplarla/ilimle vardıktan sonra kendi aslını bilir ve tanır. Sonrasında ona kalan, her insanı aslına bu ilim ve tecrübeyle çağırmaktır. Aşağıya çıkarılan okuma listesi de insanın kendi merkezine yaptığı yolculuğun halkalarıdır.
- Fususu’l-Hikem- Muhyiddin İbn Arabî
- Noktanın Sonsuzluğu (4 Cilt)- Lütfi Filiz
- Çağdaş Küresel Medeniyet / Anlamı-Gelişimi-Konumu- Ş. Teoman Duralı
- Felsefe-Bilim Nedir?- Ş. Teoman Duralı
- İslam’da Modernleşme- Bedri Gencer
- Modernliğin Hikmetinden Sual- Bedri Gencer
- Ben, Öteki ve Ötesi- İbrahim Kalın
- Akıl ve Erdem- İbrahim Kalın
- Kültürden İrfana- Cemil Meriç
- Kendini Aramak- İhsan Fazlıoğlu
- Kendini Bulmak- İhsan Fazlıoğlu
- Üç Zor Mesele- İsmet Özel
- Kalbin Aklı- Şavaş Ş. Barkçin
- Modernleşme Kuramı- Fahrettin Altun
- İslam Metafiziğine Prolegomena- Nakib Attas
- İslam’ın Yükseliş ve Çöküşleri- Roger Garaudy
- Aklı Karışıklar İçin Kılavuz- E. F. Schumacher
- Medeniyet Felsefesi 1- Albert Schweitzer
- Mağaradaki Gölgeler- Graham Dunstan Martin
- İnsanın Ölçüsü Olarak Makine- Michael Adas
- Modern Dünyanın Bunalımı- Rene Guenon
- Uygar Barbarlık- Stjepan G. Mestrovic
- İlerleme ve Din- Christopher Dawson
- Batı Uygarlığı Ütopya ve Trajedi- George Frankl
- Kesin İnançlılar- Eric Hoffer
- Sahnelik Toplum- Anton C. Zijderveld
- Modernliğin Eleştirisi- Alan Touraine
- Başaklar ve Ayrık Otları / Modernliğin Sahte Kutsalları- Tage Lindbom
- Modern Dünyaya Başkaldırı- Julius Evola
- Tanrının Ölümü ve Kültür- Terry Eagleton
- İmansızların İmanı- Simon Critchley
- Sonsuz Talep- Simon Critchley
- Tarihten Çıkan Siyaset- Wendy Brown
- Okumadığınız İçin Teşekkürler- Dubravka Ugresiç
- Aklın Sol Yarısı- Razmig Keucheyan
- Siyah Deri Beyaz Maske- Frantz Fanon
- Yeryüzünün Lanetlileri- Frantz Fanon
- Akla Veda- Paul Feyereband
- Şarkiyatçılık- Edward W. Said
- Kültür ve Emperyalizm- Edward W. Said
- Avrupa Fikri- Anthony Pagden
- Tüketim Toplumu- Jean Baudrillard
- 7/24 Geç Kapitalizm ve Uykuların Sonu- Jonathan Crary
- Dünyayı Politik Düşünmek- Chantal Mouffe
- Madun Konuşabilir mi?- Gayatri Chakravorty Spivak
- Modernliğin Beş Yüzü- Matei Calinescu
- Akademik Aklın Eleştirisi- Pierre Bourdieu
- İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek- John Holloway
- Eşitsizliğin Bedeli- Joseph E. Stiglitz
- İnsanın Durumu- Lewis Mumford
Anlamla gelen var olmak, derdini anlatan bu güzide eserleri işaret ettiğiniz için teşekkür ederim, Yusuf.
Yunus Özdemir.