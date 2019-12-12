Ze Dergi İkinci Sayısıyla Yayında
“Türkiye’nin İlk Sesli Edebiyat Dergisi” olarak kurulan Ze Dergi’nin ikinci sayısı Behice Kolçak Şark seslendirmesiyle çıktı.
Arizona Rüyası filminin "Uçmak İstediğini Kimseye Söyleme" repliğiyle çıkan Aralık 2019 - Ocak 2020 tarihli ikinci sayısında yer alan isimler şöyle;
Ali Ayçil
Fatma Nur Kaptanoğlu
Hicran Karatay
Mahmut Coşkun
Mehmet Erte
Merve Can
Muhammed Münzevi
Mustafa Soyuer
Ömer Yücedal
Yıldız Ramazanoğlu
Yusuf Araf
Zeynep Kahraman Füzün
Dergiye youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Derginin içeriği pazartesi ve perşembe günleri yayımlanmaktadır.Alıntı - 12.12.2019