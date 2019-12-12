Ze Dergi İkinci Sayısıyla Yayında

Ze Dergi İkinci Sayısıyla Yayında

Ze Dergi İkinci Sayısıyla Yayında

12.12.2019 - Alıntı
Ze Dergi İkinci Sayısıyla Yayında

“Türkiye’nin İlk Sesli Edebiyat Dergisi” olarak kurulan Ze Dergi’nin ikinci sayısı Behice Kolçak Şark seslendirmesiyle çıktı.

Arizona Rüyası filminin "Uçmak İstediğini Kimseye Söyleme" repliğiyle çıkan Aralık 2019 - Ocak 2020 tarihli ikinci sayısında yer alan isimler şöyle;

Ali Ayçil

Fatma Nur Kaptanoğlu

Hicran Karatay

Mahmut Coşkun

Mehmet Erte

Merve Can

Muhammed Münzevi

Mustafa Soyuer

Ömer Yücedal

Yıldız Ramazanoğlu

Yusuf Araf

Zeynep Kahraman Füzün

Dergiye youtube kanalından ulaşabilirsiniz. Derginin içeriği pazartesi ve perşembe günleri yayımlanmaktadır.

Alıntı - 12.12.2019
Etiketler : Dergi ze dergisi

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NOTLAR DERGİSİNİN 12. SAYISI ÇIKTI
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