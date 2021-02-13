Zemin Metinler Kitabı Çıktı

Burak Koç ve Peyami Safa Gülay’ın Yayına Hazırladığı Zemin Metinler Kitabı Loras Yayınları’ndan Çıktı

Fatih Sultan Vakıf Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Tökel, Prof. Dr. Şaban Sağlık ve İbrahim Tökel’in giriş yazılarıyla açılan kitap, Vesiletü’n- Necât, Muhammediye, Envârü’l- Âşikîn, Müzekki’n- Nüfûs ve Delâilü’l- Hayrât hakkında Dursun Ali Tökel’in, Burak Koç’un, Beyza Terzi Sarı’nın, Ayşe Kübra Bilgin’in, Mehmet Ulukütük’ün, Sami Bayrakçı’nın Bekir Şahin’in, Mustafa Yıldırım’ın, Fikret Uslucan’ın, Kenan Özçelik’in, Kenan Mermer’in, Gamze Beşenk ve Nurullah Koltaş’ın yazdığı yazılardan oluşuyor.

Bir zemin metni anlamak için, başka zemin metinlerin şahitliğine ihtiyacımız var. Çünkü bu metinleri, o zeminleri inkâr, hatta iğfal etmiş çağların argümanlarıyla anlayamayız. Anlamak için gerekli olan tarihsel bağ kopmuştur, anlayış başka argümanlarla örtülmüştür. Zemin metinlerin, hakikaten hayatın hemen her alanında zemin olmaya devam ettiği zamanlarda, o zemin metinlerin niçin bu kadar değerli olduğuna dair bize bilgiler verecek çağdaş metinlere muhtacız. Zemin Metinler, en temelde, yukarıdaki pasajın sonunda gündeme gelen ihtiyacın peşinden giden bir çalışma: Geçmiş metinleri okunaklı kılacak yeni metinler. Böylece belki, geçmişle şimdi arasında kurulabilecek bir ilişkide, geçmişin eski olmadığını ya da hakiki bir şimdiden ancak geçmişle ilişkisinin sıhhatine nispetle bahsedilebileceğini gösterebilecek metinler.