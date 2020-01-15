Zeynep Kahraman Füzün Neler Okuyor?

Sizin için kitap nedir?

Benim için kitabın önemini anlatmadan önce ailem için kitabın önemini anlatmalıyım. Annem, babam, ablam, kuzenlerim ve diğer akrabalarım. Hepsi kitap kurduydu. Kocaman bir kitaplık vardı evimizde. Babamın yıllarca biriktirdiği kitaplar. Babam bahçeli ev yaptırdığımızda ilk önce salatalık ekti. Öğrenciyken görür satın alamazmış. Kokusu burnunda tütermiş. Halbuki o kitaplıktaki kitapların büyük bir kısmı öğrenciyken aldığı kitaplar. Bir de dayımın verdiği bir kitapta not bulmuştum. Babama şöyle diyordu notta: Artık kitap okumayana selam vermeme kararı aldık. İşte böyle kitap düşkünü bir ailede yetiştiğim için belki de kitaplar benim için vaz geçilmez kıymette.

Başucu kitabınız var mıdır?

Yok.

Tekrar tekrar okuduğunuz bir kitap var mıdır?

Çok var. Bazı kitapları tekrar okuyorum ama bunun sebebi üzerinden uzun zaman geçmesi. Kitaplığıma bakarken okuduğumda bana keyif veren kitabı alıp tekrar okuduğum oluyor. Özlem gidermek gibi bir şey bu. En çok okuduğum kitap ise kendi kitabım sanırım.

Okumalarınızı neye göre belirliyorsunuz?

Okumalarımı daha çok üzerinde çalıştığım metne göre belirliyorum. Onun dışındaki okumalarımı tavsiyeye göre yaptığım oluyor. Bazen de okuduğum bir dergide veya antolojide hoşuma giden bir kalem olursa kitabını alıp okuyorum. Bazen bir söz duyuyor ve sahibini bulup inceliyorum. Kitaplarının ilk sayfalarına bakıp hoşuma giderse okuyorum. Sevmediğim bir kitabı bitirmeye uğraşmıyorum.

Bu aralar neler okuyorsunuz?

Yıldızın Saati (Clarice Lispector), Karanlığın Yüreği (Joseph Conrad) ve Şişedeki Adam (Feyyaz Kayacan)