Zeynep Kahraman Füzün’den Yeni Kitap: Dünya Topraklarında

Öykücü ve editör olarak tanıdığımız Zeynep Kahraman Füzün’ün ilk romanı Dünya Topraklarında Sahi Kitap etiketiyle yayımlandı.

1986 Akhisar doğumlu olan yazar lisans ve yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde tamamladı. İlk öykü kitabı Köz Yanılması 2018 yılında yayımlandı. Sinema yazılarıyla Perdenin Ötesine Bakmak ve Sinemada Çocuk Çizgiler kitaplarında yer aldı. Şimdilerde Ze Dergi’nin yayın yönetmenliği görevini sürdürüyor.

Arka kapak yazısı:

“Ortalık toz duman oldu. Ben öldüm.”



Sağlık devrimi adı altında insanlığa yaşatılanlar, esrarengiz bir cinayet, iki arkadaşın yaşam mücadelesi ve fedakârlıkları... Acımasız yöneticiler, suç örgütleri, korkunç cezalar ve ölümcül yasaklar... Bu kitapta anlatılan dünyanın sınırları yok.



Zeynep Kahraman Füzün, tedavisi olmayan hastalıkların ve her tarafı abluka altına almış salgınların çıkışsızlığında klostrofobik bir anlatı koyuyor ortaya.



Fantastikle olağanın iç içe geçtiği bıçak sırtı bu metinde okur, insan sonrası dünyanın manzaralarıyla karşı karşıya kalıyor.



2019 yılında yazılan ve küresel salgını da öngören Dünya Topraklarında, “bugünden sonrası” için bir ihtimaller repertuvarı.



Yaşamı ve ölümü sorgulatan bu hikâyeyi romanın kahramanıyla birlikte öğreneceksiniz.