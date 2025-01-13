❝ Kitaphaber Akademi ❞ Başlıyor...

KitapHaber platformu 2011 yılından beri kitap değerlendirme ve eleştiri yazılarının yanında şair, yazar ve alanında uzman isimlerle yapılan canlı yayınlar ve söyleşilerle de kültür dünyamıza büyük katkılar sunmaktadır.

KitapHaber ailesine destek veren bütün yazarlar bir birlik içinde hareket etmekte ve yapılan bütün faaliyetler gönüllülük esasına dayanmaktadır. Bu güzel birlikteliği geliştirmek ve kültür-sanat-düşün alanında bir farkı ortaya koymak için 2025 yılında "KitapHaber Akademi" fikri ortaya çıkmıştır.

Alanında uzman isimlerle belirli periyotlarla online yapılacak söyleşiler, eğitimler, konferanslar ile katılımcılara katkı sunmaya çalışacağız. Yapılacak programların herkese açık, erişilebilir olması amaçlanmaktadır. Bu sayede bir birliktelik içerisinde kollektif bir bilinçlenme amaçlanmaktadır. Cemil Meriç'in ifade ettiği gibi "Fikir ve sanat adamının yeri: fikir ve sanat kavgasının ateş hattıdır... Her sanatkâr agora'ya inmek, hayırla şerrin savaşında ister istemez yer almak mecburiyetindedir". Bizler bu mecburiyeti hissederek yeni bir şeyler üretip bu alanda katkılar sunmayı amaçladık. Amaçlarımızdan biri de sahip olduğumuz bilgi ve birikimin taliplilere ulaştırılması. Dünyanın zor ve sıkıntılı anlarında elinde bir fidan olanın bu fidanı en güzel bir biçimde dikmesi, dünyanın o zor ve sıkıntılı anlarına dair bir umut, bir yeniden dirilişin de göstergesi olarak okunabilir. Kitaphaber olarak umut etmekten, umudu çoğaltmaktan bununla birlikte güzeli ve güzelliği çoğaltmaya katkı sağlayacağız.

2025 yılında aylık belirli periyotlarla yapılacak programlara katılımlar ücretsiz olup sadece başvuru formunun doldurulması yeterli olacaktır. Başvuru formuna şuradan ulaşabilirsiniz:

https://forms.gle/7TY6UP7QtKwSW49J6

Programlar online olacağı için link paylaşımları ve diğer duyurular için sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi öneririz.

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KitapHaber Akademi bir KitapHaber projesidir.

OCAK

Ethem Erdoğan – Anlatıya Giriş I

Mustafa V. Atalay – Edebiyat ve Sağlık I

Ferhat Özbadem – Biyografi Romanları I

Resul Bulama – Okuma Biçimleri I

Film Okumaları – Bilal CAN /Uğur Cumaoğlu

ŞUBAT

Ethem Erdoğan – Anlatıya Giriş II

Mustafa V. Atalay – Edebiyat ve Sağlık II

Ferhat Özbadem – Biyografi Romanları Üzerine II

Resul Bulama - Okuma Biçimleri II

Film Okumaları – Bilal CAN /Uğur Cumaoğlu

Hayrettin Durmui – Kitap Kitap Üstüne/ Deneme Yazarlığı I

Murat Deniz – Okçuluğun Yolu I

MART

Ethem Erdoğan – Anlatıya Giriş III

Mustafa V. Atalay – Edebiyat ve Sağlık III

Ferhat Özbadem – Biyografi Romanları Üzerine III

Resul Bulama - Okuma Biçimleri III

Film Okumaları – Bilal CAN /Uğur Cumaoğlu

Hayrettin Durmuş – Kitap Kitap Üstüne/ Deneme Yazarlığı II

Murat Deniz – Okçuluğun Yolu II