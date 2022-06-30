15 Aydır Devam Eden Masal Serüveni: Masal Dergisi

Kitaphaber olarak Masal Dergisi'nin hikayesini derginin editörü Yusuf Duru'dan dinledik.

Masal Dergisi nasıl ortaya çıktı?

İlk defa yola çıktığımız zaman şimdi aramızda olmayan bir arkadaşımızla birlikte idik. Yakup Efe. Aslında masal dergisi kültür sanat platformu onunla birlikte oluşturduğumuz, olgunlaştırdığımız bir çalışma, bir proje oldu. Yakup Efe şu an aramızda yok ama çalışmalarına devam ediyor. Kendisine buradan başarılar diliyorum.

Evet Masal Dergisi Kültür Sanat Platformu henüz onbeş aylık. Ben henüz emekleme döneminde diyorum. Çünkü zihnimde planladığım, yapmayı düşündüğüm, hedeflediğim yere gelemedim. Kaliteli ve gerçekten masalla ilgili bir literatür dergi oluşturmak düşüncesindeyim. Yavaş gidiyoruz. Ama inşallah uzun soluklu bir yolculuk olacak.

Dergide yazı yazan, masal anlatan ve yazdıklarıyla bizi yalnız bırakmayan arkadaşlarımın hepsine, meccanen yaptıkları bu çalışmalardan dolayı gerçekten çok teşekkür ediyorum.

Neden masal ve neden böyle bir dergi?

Anlatı kültürü insanlık tarihi ile yaşıttır. Cenabı Allah azze ve celle Hazreti Adem aleyhisselamı cennette misafir etmeyi murad ettiği zaman onu önce toprak bir kalıp olarak halketti. Çeşitli rivayetlere göre uzun bir süre o kalıp cennetin bir yerinde, şimdi cenazelerimizi koyup ardında namaz kıldığımız musalla taşı gibi bir sehpanın üzerinde (ki musalla taşı cennete münhaldir, bir nevi kapıdır) yine rivayet edilen çeşitli bir süre bekletildi. Bu sırada cennet ehli büyük bir merakla birbirlerine soruyorlardı bu nedir, ne için burdadır ya da kimdir diye. Burada Rabbimiz vakti gelince Hazreti Adem Aleyhisselamın kalıbına ruh üfledi ve anlattı. Neyi anlattı? Yine Kur'anın yani lafzatullahın ifadesi ile "Biz ademe bütün isimleri öğrettik"

Öğretmek için ne yapılması gerekiyor, anlatılması gerekiyor. Burada anlatma ifadesi yanlış anlaşılmasın. Rabbimiz Vahyetti. Daha iyi anlaşılabilmesi için şöyle örnekleyebilirim. Tüm dataları (tüm isimleri, şeyleri, bilgileri, verileri) Hazreti Adem aleyhisselamın beynine aktardı. Bu da bir anlatma, öğretme metodudur ve bu metod ilahi bir metoddur.

İşte bu ilahi metoddan mülhem anlatı sanatının kaynağı da Rabbanidir. Yani Rabbimiz kullarına bir konuyu, öğretmek istediği bir hususu Kur'anı kerimde zaman zaman kıssalarla, geçmiş kavimlere ait hikayelerle anlatmaktadır, öğretmektedir. Öncelikle buradan hareketle masal ve masal anlatıcısı yaptığı işin bu kadar ehemmiyetli bir iş olduğunu bilmek zorundadır.

Yetişmekte olan yeni nesle özellikle dinlemeye ve anlamaya başladığı çağdan itibaren (ki biz buna anne üzerine düştüğü andan itibaren diyoruz) masal tekniğini ve masalı kullanarak, öğretmek istediklerimizi, anlatmak istediklerimizi daha rahat, daha kolay aktarabileceğimiz için masal dedik.

Buradan hareketle şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Masal Rabbani bir anlatı metodudur. Kaynağı ilahidir. Öyleyse gereken ehemmiyeti vermek ve bu ehemmiyete haiz olmak da özellikle bu işe gönül verenlerin boynuna borç, üzerine vebaldir.

Onbeşinci sayıda neler var?

Birbirinden güzel yazılar var, masallar var elbette. Editör yazımızla başladık her sayımızda olduğu gibi. Masal anlatıcısı olduğunu söyleyen ama bu işi hakkıyla yapmayanlara göndermelerde bulunduk, hatırlatmalar yaptık.

Masalda Kahraman Arketipi başlıklı bir yazımız var. Masallarımızdaki kahramanların yüklendiği misyon ve dinleyiciye yüklediği sorumluluğa dem vurmak istedik. Bahar Arvasi hocamın "Hızır Bulan Keloğlan" masalı, Gönül Akdeniz Akın hanımefendinin "Çekirge Şah ile Bilge Sultan Masalı" Gönül Demircioğlu hocamın "Tavşan Anne" öyküsü, Gönül Demirbaş hanımın "Kırk Gün Ziyafeti", Hülya Devecioğlu hanımın "Çakıl ile Kıtır" öyküsü, Güldane Berk hanımın "Masal Nine" öyküsü, dergimizin en genç yazarlarından Deniz Sargut hanımın "Simurgun Dönüşü" isimli masalı, Mehtap İnan hanımın "Yedi Renkli Taş" masalı, Hüseyin Kodal beyin "Sihirli İğne" masalı, Sümeyra Şenligil Hanımın "Altın Bilezik" isimli yazısı, Şeyda Sultan Duru Hanımın masallardaki dev karakterlerinin kökenini anlattığı "Bir Dev Hikayesi" isimli yazısı, Yusuf Duru'nun "Akıllı Kızın Vezirlik Hikayesi" isimli özgün masalı.

Yazılarımızın hepsi, yazarlarımızın özgün çalışmalarıdır. Elbette aralarında bizden önce masal anlatan duayenlerin derlediği, anlattığı, bize, kültürümüze kazandırdığı masallarda var. Hafızayı tazelemek adına yapılan bu çalışmaların da değerinin çok büyük olduğuna inanıyorum.

Peki Masal ve anlatıcılıkla ilgili neler söylemek istersiniz?

Anlatmak bir sanattır. Hele de olmayan bir şeyi, hayal ederek anlatmak ve dinleyenlere de hayal kurdurabilmek gerçekten çok zor bir sanattır. Bu sanatı icra etmek için elbette insanın belli merhalelerden geçmesi lazımdır. Bunları eğitim almak gibi kısa ve öz bir cümle ile özetlemek elbette doğru değil.

Her şeyin eğitimini alabilirsiniz. Ama doğru bir şekilde icra etmek için eğitimini aldığınız konu ile hemdem olabilmeli, aynileşebilmelisiniz. Sadece titr için, isminizin önüne unvan eklemek için ya da instagram profilinizin altına bir sürü unvan sıralamak için bu işi yapıyorsanız ya da yapmaya çalışıyorsanız öncelikle baştan kaybedersiniz. Masal anlatıcısının sürekli kendisini beslemesi lazımdır. Sürekli güncellemesi, sürekli okuması lazımdır. Ayrıca okumakla kalmayıp okuduklarını hayal edebilmesi, hayalini doğru kelimelerle, doğru bir şekilde dinleyiciye aktarabilmesi, hayaline ortak edebilmesi, dinleyicinin de aynı konu üzerinde bir hayal kurabilmesini sağlayabilmesi lazımdır. Bu iyi bir anlatıcıda bulunması gereken en önemli özelliklerden birisidir.

Ayrıca kullandığı dili çok iyi bilmelidir. Biz Türkçe konuşuyoruz. Türk dilinin gramer kurallarına, dil yapısına, fonetiğine, kelime yapısına ve kelime dağarcığına, ifade gücüne, imlasına vakıf değilseniz, ne kadar çabalarsanız çabalayın anlatılarınız havada kalır. Çünkü anlatıcı hem göze hem de kulağa hitap eden bir sanatçıdır. Burada kulağa olan hitap çok daha baskın çıkmak zorundadır.

Masalcının ön plana çıkması asla kabul edilemez ve hoşgörülemez bir tavır ve tutumdur. Kıyafeti ile, varsa kostümü ya da aksesuarı ile anlattığı masalı gölgeleyen anlatıcılar çoğaldı. Sadece anlattığı masalla öne çıkmaya çalışmak yerine duruşu, tavrı, tarzı, konuşması ya da sahne şovu haline getirdiği anlatısı ile ön plana çıkmaya çalışanları buradan gerçekten kınıyorum. Çünkü işimiz masal anlatmaksa, kendimizi anlatmayı, sergilemeyi, öne çıkarmayı bırakmalı, masalı öne çıkarmalıyız.

Maalesef günümüzde birkaç kişiden yetersiz eğitimler alarak anlatıcılık yaptığını zanneden ve artık yatak odamıza kadar pervasızca giren sosyal medya hesapları üzerinden eğitimler verip anlatıcılık yaptığını zannedenlere ben sadece "masalcı" diyorum. Bu "cı" eki çok önemlidir Türkçemizde. Çünkü onlar masal anlatıcısı değil sadece masalcı. Gelirler ve giderler. Ama bu işini gerçekten eğitimini almış, bu işe gönül vermiş, masalla ve masal kültürü ile aynileşmiş, tam tabiri ile "Fenafil masal" olmuş tüm ustalara saygımız sonsuzdur.

Peki son söylemek istediğiniz?

Masalı ayağa düşürmeyelim. Lütfen. Geçtiğimiz günlerde masal ve masal içeriğini kullanarak verilen bir eğitim başlığına şahit oldum gerçekten üzüldüm. "Bastırılmış cinsel duygularınızı masalla ortaya çıkarın" tarzında bir şeyler zırvalamıştı bu eğitimi verenler. Kim olduklarını bilmiyorum, bilmekte istemiyorum.

Masal terapisi diye bir şey çıkardılar. İnsanın sıkıntıya girdiği ve yardım ihtiyacı olduğu her konuda terapi başlığını kullanarak güya ders vermeye, yardımcı olmaya, neredeyse ehil olmadığı halde tedavi etmeye, tedavi ettiğini iddia etmeye başlandı.

Elbette masal anlatılır, masal kullanılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir konu yanlızca masalla, masal anlatarak ya da masalsı tekniklerle psikolojik terapi yapılmaz. Burada şu yanlış anlaşılmasın. Ben masal terapiye ya da masalla yapılan terapilere karşı değilim. Masal tekniği, terapi eğitimlerinde veya seanslarında kullanılmaz demiyorum. Kullanılır, hem de çok etkili olur. Benim karşı olduğum nokta şu. Herhangi bir psikoloji eğitimi almayan, pskiyatrinin temellerini, detaylarını, insan ruhu üzerindeki etkilerini, vak'a tanımını, tedavi metodlarını, süreci yürütme kurallarını bilmeyen, öğrenmemiş insanların bu metodu kullanmaya kalkmalarıdır. Çünkü bunu alabilmek için senelerce psikoloji ve psikiyatri eğitimi almak gerek) psikolojiden anlamayan, psikiyatrinin temelini, gelişmesini, devamlılığını bilmeyen geçiyor cep telefonunun karşısına, ya instagramdan, ya zoom'dan masalla psikolojik ya da psikiyatrik terapi yaptığını söylüyor. Bir ikisini izledim inanın psikolojim bozuldu.

Masal Türk ve dünya kültüründe var olan kadim bir tür'dür. Geçmişle gelecek arasında kurulan, doğru bir şekilde kurulması gereken bir köprüdür. Lütfen ayağa düşürmeyelim.

Teşekkür ediyorum.