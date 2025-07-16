15 Maddede Hilmi Oflaz

1. Suphi Cansız[1] Hilmi Oflaz hakkında; "Yakın çevresinde "Hilmi Amca" ya da "Hilmi Bey" olarak anılan ve bu sade unvanından oldukça memnun gözüken Sayın Hilmi Oflaz, günü başkalarıyla paylaşarak geçirmeyi seven ve sayıları gün geçtikçe azalan nadir insanlardan birisi. Onu, geleneksel sohbet ortamının, orta yaş ve genç kuşak entelektüellerce bir şekilde yaşatılmaya çalışıldığı Sinan Paşa Medresesi'nde sürekli olarak görmemiz mümkündür. Hoş görmeseniz bile, varlığına kesinlikle bigâne kalamayacağınız bir ses tonu ile muhataba ya da cümle medrese sakinlerine aktarılan mevzular, gözlerinizi ister istemez bu ilginç adama çevirecektir" ifadesini kullanmıştır.

2. Necip Fazıl, Hilmi Oflaz'ı tanıtırken "fare tıkırtısından ürkecek kadar hassas krallara diklenecek kadar gözü kara, aslanların önüne çıplak atlayacak kadar cesur aziz dostum, işportacı Hilmi" ifadesini kullanır.

3. Marmara Kıraathanesi müdavimidir. Bu kıraathane bir okul gibi işlev gören İstanbul'da birçok akademisyen, kültür ve sanat adamlarının toplanma, halkalar kurarak sohbetler edilen, tartışmaların yapıldığı bir mekândır. Necip Fazıl, Erol Güngör, Ziya Nur, Muzaffer Ozak, Sezai Karakoç, Osman Yüksel Serdengeçti, Mehmed Niyazi, Cahit Zarifoğlu, Mustafa Kutlu bu mekânın müdavimlerinden birkaçıdır [2]. Buraya sıklıkla gelenlerin "marmatör" olarak anıldığı aktarılmaktadır.

4. Hilmi Oflaz, Necip Fazıl söz konusu olduğu takdirde her daim anılan isimdir. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Bütün Yönleriyle Necip Fazıl isimli kollektif eserde, Necip Fazıl'ın yanında bulunmuş, bütün konferanslarını izlemiş, kitaplarını sergilemiş, onun fikirlerini, sözlerini, jest ve mimiklerine varıncaya kadar adeta ezbere bilen eşi bulunmaz bir gönül insanı olarak aktarılır.

5. Arif Bülendoğlu ismiyle Necip Fazıl Kısakürek (Şiiri, Sanatı, Aksiyonu) ismiyle bir kitap hazırlamıştır. Dönemin edebiyatçılarından bir kolaj hükmünde olan bu 160 sayfalık kitap, Necip Fazıl hakkında yazılmış ilk kitaptır. Bu kitabın devamı niteliğinde olan ikinci kitabı tasarlamasına rağmen buna muvaffak olamamıştır. Kitapta yazıları bulunan bazı isimler şöyledir: Peyami Safa, Ahmet Hamdi Tanpınar, Vasfi Mahir Kocatürk, Yunus Nadi, Sedat Simavi, Mehmet Kaplan, Agah Sırrı Levend, Sezai Karakoç, Baki Süha Edipoğlu, Ahmet Kabaklı, Rasim Özdenören, Turgut Uyar, Vecdi Bürün gibi birçok önemli isim vardır.

6. Hasan Aktaş-Bedriye Aktaş'ın yazdığı makalede Mustafa Kutlu'nun Ya Tahammül Ya Sefer eserindeki Dava Delisi Kerim'i Hilmi Oflaz olarak okunmasının mümkün olduğunu ifade ederler. Bunda haksız da değillerdir. Çünkü Hilmi Oflaz, Necip Fazıl'ın sıkı bir takipçisi olsa da asıl meselesi ümmet, millet ve savunulan davadır.

7. Mehmed Niyazi, "Deliler ve Dahiler" isimli eserinde Hilmi Oflaz ile ilgili şu hatırayı paylaşır: "İzmir'de Devlet Tiyatrosu elemanlarıyla aynı otelde kalıyorduk. Bir akşam lobide ünlü solcu tiyatrocu Yıldırım Önal'la karşılaştık. Biz Necip Fazıl'ın Abdulhamit Han isimli eserini sahneye koyuyorduk. Önal, bizim tiyatro bilmediğimizi, tiyatro yağmaya kalkmakla halkı tiyatrodan soğuttuğumuzu söyleyince, ben de Hilmi'yi çağırıp onunla tanıştırdım. Dedim ki 'bu bizim malzemecimizdir, asıl mesleği işportacılıktır. Konuşun bakalım, bizde tiyatro bilgisi var mı yok mu? Önal, Hilmi'yi küçümser bir tavırla 'Tiyatro nedir' diye sordu. O, malum tavrını takınıp, hecelerin üzerine basa basa 'Tiyatro kelimesinin etimolojik manası' diyerek söze girdi, tiyatronun Eski Yunan'ın hangi şehrinde, hangi akasya ağacının altında, hangi aktörler tarafından, kimin piyesini oynamakla başladığını, belirterek giriş yaptı ve okyanusa dalar gibi, Eski Yunan'a daldı. Tiyatronun gelişim sürecinde daha Eski Yunan'ın son yüzyılına henüz geldiğinde saat sabahın üçü olmuştu. Önal, kızarmış gözlerini ovuşturarak "Saat dokuzdan beri dinliyorum. Çok yorgun olmasam daha saatlerce dinleyebilirim. Çok özür diliyorum, ben sizi hiç tanımıyormuşum, sizde tiyatro, edebiyat, tarih, her şey var." dedi. Şeklinde aktarır.

8. Necip Fazıl'ın Topbaşı Cezaevine girdiği dönemlerde Hilmi Oflaz, işporta tezgâhını alıp cezaevinin önüne kurar. Üstad, cezaevinden çıkana kadar burada 1,5 yıl boyunca nöbet tutar. Niye buradasın diye soranlara da ola ki üstadın bir ihtiyacı olur, hemen yetişip karşılamak için şeklinde cevap verir. Üstadı görüyor musun diye soranlara da "bazen bulutların arasından güneşin görünmesi gibi demir parmaklıkların arkasından görünüyor…" şeklinde cevap verir.

9. Hilmi Oflaz sofrası, tıpkı Halil İbrahim sofrası gibi birçok gence, birçok isme mekân olmuştur. Çantasıyla geldiği mekânda biraz öteberi ile birçok kişiyi doyurmuş, kendisi müşkül durumda olsa bile bundan vazgeçmemiş, özellikle öğrencilerle ilgilenip burslarla desteklenmeleri sağlamıştır. Bu geleneği dostları, tanıdıkları ve sevenleri tarafından halen devam ettirilir.

10. Okumak, Hilmi Oflaz için hayatının bir gereğidir, öylesine bir meşgale değil, boş zamanlarını değerlendirdiği bir hobi hiç değildir. Kitap ve okumak onun sanki varoluş amacı. Kitaplarla kurduğu dillere destan ünsiyet ile devasa bir birikim elde etmiş, bu hassasiyetini de olabildiğine aşılamaya çalışmıştır. Vatani görevini yapmaya giderken bile üç valiz dolusu kitapla giden Oflaz, hayatı boyunca kitaplarla olan bağını kopartmamış, evinde 30 binden fazla kitap ve basılı materyal biriktirmiştir. Biriktirdiği bu materyaller ailesi tarafından İSAM'a bağışlanmıştır. Okuduğu bu kitaplar onda nezih bir Türkçe, herkesi kendine çekecek ve saatlerce dinletecek bir hitabet, düşüncesini destekleyeceği disiplinler arası bir yaklaşım, yoğun bir tarih, eşsiz bir kaynakça özelliği sunma becerisi kazandırmıştır

11. Onunla ilgili anlatılan hatıralarda Mehmed Niyazi'nin ağabeyi Ziya Özdemir'in "hacca gidiyorum, hakkını helal et" demeye kalmadan Oflaz'ın ben de geliyorum diyerek arabasına atlaması ve tamamen aşıkâne, samimi bir şekilde bir farizayı yerine getirmek için yola çıktığını, parasız, pulsuz, pasaportsuz üç ülke geçerek sorunsuz bir şekilde haccını tamamlar, dönüşte sınır muhafızları tarafından fark edilse de farizasını gerçekleştirmiş ve yurda geri dönmüştür.

12. Mehmed Niyazi Özdemir, onu anlatırken şu cümleleri kurar; "Serâpâ samimi bir insandı. Gerçekten de aziz bir dost idi. Sevdiğini tam severdi. İkiyüzlülük, hulûs çekmek, çalım nedir bilmezdi. Dostlarından esirgeyeceği hiçbir şey yoktu. Kırk yıl yanında bulundum; "Allah" diyen bir kulun aleyhinde konuştuğunu duymadım. Milli meselelerde hizmeti geçmiş bir kimsenin aleyhine katiyen kimseyi konuşturmazdı. Paralı, parasız zamanı olmuştur; ne varlığın gururunu yaşadı, ne de yokluğun ıstırabını çekti. Şahsi hiçbir sevincine, üzüntüsüne şahit olmadım; sevinç ve üzüntüleri dostları milleti ve ümmeti içindi."

13. Büyük Doğu Dergisi'nin tirajının artması ve mesajının her yere ulaşması için büyük gayret gösterirdi. Bunun için evinin bahçesinde beslediği ve Küpeli, Çilli, Karakız isimlerini verdiği tavuklarını bile Büyük Doğu Dergisi abonesi yapmış, adlarına dergi almıştır. İşporta tezgâhında sattıkları ürünlerin yanında Büyük Doğu Mecmuasını da satardı.

14. Kızı Betül Özdemir, "Kimse bilmez Hilmi Oflaz'ın asıl adının Hilmi Oflaz Söztut olduğunu. Bu ifadeyi hem kendisine hem de akrabalarına hitaben sözünde durmanın önemini belirtmek için koydurmuştur. Kütükte de öyledir." İfadesini kullanmıştır. [3]

15. 1926 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hilmi Oflaz, 16 Mayıs 1998 tarihinde vefat eder, mezarı hayatı boyunca çok sevdiği, düşünceleri ve aksiyonlarıyla her daim yanında yer aldığı Necip Fazıl Kısakürek'in yanındadır.

[1] Suphi Cansız, 1995, İzlenim Dergisi, s.18

[2] Marmara Kırathanesi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bknz: Turgay Anar, Mekândan Taşan Edebiyat, Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri, Ketebe Yayınları (Yeni Baskı. 2020)

[3] Erişim tarihi: 16.07.2025 https://www.eskisehirturkocagi.org/makaleler/abide-sahsiyetler/bir-gonul-adami-hilmi-oflaz/

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