15 Maddede Rasim Özdenören

1. 1940 Maraş doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini çeşitli vilayetlerde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı. Aynı üniversitede çift dal yaparak gazetecilik bölümünü de tamamladı.

2. Denize Açılan Kapı adlı eseriyle 1984 yılında Türkiye Yazar Birliği Yılın Hikâyecisi Ödülü'nü aldı. İki Dünya adlı eseriyle 1978'de Türkiye Milli Kültür Vakfı tarafından fikir dalında jüri ödülünü aldı.

3. TBMM tarafından her yıl verilen üstün hizmet ödülüne lâyık görüldü. Ödül konuşmasında şu cümleleri dikkat çekiciydi: "Okul yaptıramadım ama 50 yıllık yaşamımda okullarda okutulacak kitaplar yazdım."

4. Kitapları: Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler, Kafa Karıştıran Kelimeler, Müslümanca Yaşamak, Yaşadığımız Günler, Yumurtayı Hangi Ucundan Kırmalı, Çarpılmışlar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Gül Yetiştiren Adam, Hastalar ve Işıklar, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, Ruhun Malzemeleri, Ben ve Hayat ve Ölüm, Yeniden İnanmak, Denize Açılan Kapı, Red Yazıları, Acemi Yolcu, İpin Ucu, Çapraz İlişkiler, Kent İlişkileri, Kuyu, Yüzler, Köpekçe Düşünceler, Düşünsel Duruş,Toz, Aşkın Diyalektiği, Eşikte Duran İnsan, Yazı, İmge ve Gerçeklik, Ansızın Yola Çıkmak, Hışırtı, İki Dünya, İmkânsız Öyküler, Siyasal İstiareler. Uyumsuzlar.

5. Edebiyatımızın Yedi Güzel Adam'ından biridir. Yazdıkları Mavera, Diriliş ve Edebiyat dergilerinde yayınlandı. Bu dergilerin gerek kuruluş aşamasından gerekse devam etmelerinde büyük rolü oldu. Bu yolculuğa şimdilerde Hece dergisinde devam ediyor.

6. Özdenören yazılarında hep diri bir dil kullanmıştır. İyi bir anlatı ustasıdır. Hikâyelerindeki bu anlatı ustalığını denemelerinde de görülür.

7. Türk öykücülüğünün köşe taşlarından biridir.

8. İlk öyküsü 'Akarsu', daha lise öğrencisiyken 1957'de Varlık dergisinin Ocak sayısında yayınlanmıştır. Yaşı 17'dir. İlk kitabı "Hastalar ve Işıklar" 1967'de 27 yaşındayken okur karşısına çıkmıştır.

9. Gül Yetiştiren Adam ile kalplerde güller yetiştirmiştir. "Zamana ayak uydurmak şart mı?" sorusunu gül yetiştiren bir adam üzerinden cevaplayarak, değişim ve modernleşmeyi zihinlerde ışıklar yakarak anlatmıştır. Değişim kaçınılmazsa, kendi özümüzden vazgeçerek değil özümüze sahip kalarak bu değişimin öznesi olmamız gerektiğini söyler.

10. İkiz kardeşi Alaaddin Özdenören'dir. Şairdir.

11. Rasim Özdenören'e göre edebiyat "İslam'ı anlatabilmemizin bir enstrümanıdır."

12. Hastalar ve Işıklar kitabı Sezai Karakoç tarafından, Çözülme ve Çok Sesli Bir Ölüm kitapları Nuri Pakdil tarafından, Denize Açılan Kapı kitabı Cahit Zarifoğlu tarafından yayına hazırlanmıştır.

13. Hakkında yapılmış önemli çalışmalardan biri Necip Tosun tarafından hazırlanan Türk Öykücülüğünde Rasim Özdenören kitabıdır. Necip Tosun Özdenören'in ilk beş kitabını kapsayan çalışmasını "Başkaldırı, Tasavvuf, Yabancılaşma, Çözülmenin Ekonomik Boyutları, Ölüm ve Ahret Düşüncesi, Çocuk, Ev" olarak başlıkları altında inceler.

14. Alim Kahraman tarafından hazırlanan "Işıyan Kelimeler – Rasim Özdenören" isimli eser farklı yazarların Özdenören hakkında yazdıkları yazıları içerir. Ayrıca Hece Dergisi'nin Yedi Güzel Adam serisinde hakkında bir özel dosya hazırlanmıştır.

15. Cemal Şakar, Özdenören hikâyesi hakkında şöyle der: "Rasim Özdenören hikâyelerindeki semboller geleneksel bağlamlarında kullanılır.: İt: Nefs, yolculuk: seyr-ü sulûk, mum: irfan, deniz: fenâ bulmak, kapı: iki dünya arasındaki berzah."