15 Temmuz Dosyası: Gazi Ömer Faruk Cansız

Ömer Faruk Cansız

15 Temmuz 2016 gecesi, Türkiye'nin kaderini sonsuza dek değiştiren bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. O gece, milletimiz kahramanlık destanı yazdı; bağımsızlığımıza ve demokrasimize kast eden hainlere karşı direnmenin ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdik.

O gece, herkes işlerinden dönmüş, aileleriyle vakit geçiriyordu. Ancak gece saatler ilerleyince şehitler köprüsünde bir hareketliliğin olduğu ardından jetlerin alçaktan uçtuğu, askerlerin sokağa indiği haberleri gelmeye başlayınca bir şeylerin ters gittiğini anladık. Sonra darbe girişimi yaşandığı haberleri hızla yayılmaya başlandı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın halkı sokağa davet eden tarihi konuşmasını yaptığında ülkemiz için artık bir dönüm noktasıydı. Tankların karşısında duran, kurşunlara göğüs geren, canını hiçe sayan insanlar, tarihe altın harflerle yazılacak bir direnişin öncüsü oldular.

Ben de o gecenin gazilerinden biri olarak vatan sevgimin sınandığı, hayatımın en unutulmaz anlarını yaşadım. Köprüde tanklar yolları kapatıyor, jetler alçak uçuş yapıyor, silah sesleri ve patlamalar her tarafımızda yankılanıyordu. O gece ki yaralarımız, bu mücadelenin bizde bıraktığı izlerdir. Her biri, gururla taşıdığımız birer madalyadır. O anlarda, Türk milletinin bir ferdi olarak demokrasiyi korumak adına canımı ortaya koymanın, vatan sevgisinin ve demokrasinin bedelini bir nebze olsun ödeyebilmiş olmanın gururunu taşıyorum.

Türkiye'nin darbe tarihi, acılarla dolu sayfalarla bezelidir. 27 Mayıs 1960'ta ilk askeri darbeyle başlayan bu karanlık süreç, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 en kapsamlı askeri darbesi, 28 Şubat 1997 Postmodern darbesi ve 2007 E- Muhtıra ile devam etti. Her seferinde demokratik düzenimiz yara aldı, milletimizin iradesi bertaraf edilmeye çalışıldı. Ancak 15 Temmuz diğerlerinden farklıydı ve bir milattı; bu defa millet, iradesine sahip çıkmak için sokaklara döküldü. Bu girişim, milletin cesaretiyle önlenen, tarihte eşi benzeri görülmemiş destanlaşan bir direnişti.

15 Temmuz, sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda Türk milletinin birliğini, beraberliğini ve demokrasiye olan inancını kanıtladığı bir dönüm noktasıdır. 15 Temmuz, halkın iradesini ve demokrasiyi koruma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Bu, Türkiye'nin demokrasi yolunda ne kadar yol aldığının bir göstergesidir.

Darbe girişiminin ardından geçen sekiz yıl içinde, Türkiye birçok zorlukla yüzleşti. FETÖ'nün devlete sızmış unsurları hala temizlenmekte, hukuk devleti ve demokrasi güçlendirilmeye devam edilmektedir. 15 Temmuz'un kahramanları olarak, bizim mücadelemiz sadece o geceyle sınırlı kalmadı. Bugün de demokrasiyi koruma kararlılığımız devam ediyor.

O gece yaşadıklarımız, bu mücadeledeki kahramanlıklarımız, asla unutulmayacak. Yaralarımız iyileşiyor olabilir, ama o gecenin anıları ve verdiğimiz kayıplar, bizi sürekli olarak uyaracak birer hatıra olarak kalacak. Her 15 Temmuz'da bu anılar tazelenecek, şehitlerimizin isimleri dualarla anılacak ve gazilerimiz, vatan sevgisinin ne demek olduğunu hatırlatacak.

15 Temmuz, benim için sadece bir tarih değil, aynı zamanda her gün hatırladığım ve gurur duyduğum bir mücadele sembolüdür. O gece, Türk milletinin kararlılığı, cesareti ve birlikteliği ile demokrasinin nasıl savunulacağını tüm dünyaya gösterdi. Bu direniş, çocuklarımıza anlatacağımız bir destandır. Gelecek nesiller bilmelidir ki, milletimizin her ferdi gerektiğinde vatanı için canını ortaya koyar. Bu inanç ve cesaretle, ülkemiz her daim dimdik ayakta duracaktır.

Geçen yıllar boyunca, 15 Temmuz'un anısını yaşatmak için pek çok adım atıldı. Şehitlerimizin isimleri ölümsüzleştirildi, gazilerimiz onurlandırıldı. Bu süreçte, toplum olarak daha fazla kenetlendik. Her yıl 15 Temmuz'u anmak, demokrasimize olan bağlılığımızı yeniden hatırlatmak ve gelecek nesillere aktarmak açısından büyük önem taşıyor.

Sonuç olarak, Türkiye, bu karanlık geceden daha güçlü çıktı ve çıkmaya devam edecek. Demokrasiye olan inancımız ve vatan sevgimiz, her zaman yolumuzu aydınlatacak.