16. Eğitimde Edebiyat Semineri ve Zeynep Cemali Öykü Yar�, Kara Tahta, Alıntı

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16. Eğitimde Edebiyat Semineri ve Zeynep Cemali Öykü Yarışması Ödül Töreni

10.10.2023 09:39 - Alıntı
16. Eğitimde Edebiyat Semineri ve Zeynep Cemali Öykü Yarışması Ödül Töreni

"Eğitimde edebiyat" buluşması 14 Ekim'de Nişantaşı'nda!

Günışığı Kitaplığı'nın her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için düzenleyeceği 16. Eğitimde Edebiyat Semineri, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü İstanbul'da! FMV Işık Okulları'nın desteğiyle Nişantaşı yerleşkesinde gerçekleşecek seminer, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimcileri edebiyat çatısı altında buluşturacak.

Okuma kültürünün gelişmesine emek veren yüzlerce eğitimci, öğrencileri edebiyatla buluşturmanın yeni yollarını keşfetmek ve paylaşmak için bir araya geliyor.

2010 yılından beri düzenlenen seminerin bu yılki kapanış konuşmasını usta şair, yazar Haydar Ergülen yapacak ve "Yüz Yıllık Cumhuriyet Sevincimiz"i dillendirecek. Ödüllü öykücü Yekta Kopan hem yazarlık hem de sanat yolculuğundan süzdüğü deneyimiyle seminerin açılış konuşmasını yapacak.

"Eyvah Kitap!"ın yazarı, yayıncı Mine Soysal; çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü yazarlarından, psikanalist Luigi Ballerini; ülkemizin dijital medya alanındaki deneyimli isimlerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç ve "iklim iletişimi" uzmanı Damla Özlüer özgün içeriklerini eğitimcilerle paylaşacak.

Öğrencileriyle yaratıcı okuma uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler, deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak, yeni ve etkili yollar örnekleyecekler.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın 2023 kazananları da seminer kapsamında düzenlenecek törenle ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Yarışmanın proje başkanı, editör Müren Beykan, 6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı yarışmanın 13. yılını değerlendirecek ve "sevinç" temalı öykülerin yansımalarını aktaracak.

Saatli seminer programı ektedir.

          1. EĞİTİMDE EDEBİYAT SEMİNERİ

            2. 14 Ekim 2023 Cumartesi | FMV Işık Okulları Nişantaşı Yerleşkesi

            PROGRAM

            09.00 Kayıt ve ikram

            10.00 Açılış

            10.15 YEKTA KOPAN Açılış Konuşması

            10.30 Dr. ESRA ERCAN BİLGİÇ

            Dijital Medya, Çocuklar, Haklar ve Fırsatlar...

            10.55 Yaratıcı Okuma Uygulamaları

            11.25 Kahve molası

            12.00 Yaratıcı Okuma Uygulamaları

            12.30 Söyleşi - MİNE SOYSAL, OSMAN YETKİN ÖZKAN

            Okullar ve Edebiyat Kitaplarını Seçme Kıstasları

            13.15 Öğle yemeği

            14.15 LUIGI BALLERINI

            Çocuklukta Edebiyatın Kazanımları

            14.30 DAMLA ÖZLÜER

            Çocuklarla ve Gençlerle "İklimce" İletişim

            14.45 ZEYNEP CEMALİ ÖYKÜ YARIŞMASI 2023 ÖDÜL TÖRENİ

            Dr. MÜREN BEYKAN Yarışmanın 2023 Yılı Sonuçları

            15.15 HAYDAR ERGÜLEN

            Kapanış Konuşması: Yüz Yıllık Cumhuriyet Sevincimiz

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            Yazar: Alıntı - Yayın Tarihi: 10.10.2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 10:01
Etiketler : Alıntı Kara Tahta alıntı günışığı yayınları zeynep cemali öykü yarışması
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