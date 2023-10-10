16. Eğitimde Edebiyat Semineri ve Zeynep Cemali Öykü Yarışması Ödül Töreni

"Eğitimde edebiyat" buluşması 14 Ekim'de Nişantaşı'nda!

Günışığı Kitaplığı'nın her branştan ve düzeyden öğretmenler, kütüphaneciler ve eğitim yöneticileri için düzenleyeceği 16. Eğitimde Edebiyat Semineri, 14 Ekim 2023 Cumartesi günü İstanbul'da! FMV Işık Okulları'nın desteğiyle Nişantaşı yerleşkesinde gerçekleşecek seminer, Türkiye'nin dört bir yanından gelen eğitimcileri edebiyat çatısı altında buluşturacak.

Okuma kültürünün gelişmesine emek veren yüzlerce eğitimci, öğrencileri edebiyatla buluşturmanın yeni yollarını keşfetmek ve paylaşmak için bir araya geliyor.

2010 yılından beri düzenlenen seminerin bu yılki kapanış konuşmasını usta şair, yazar Haydar Ergülen yapacak ve "Yüz Yıllık Cumhuriyet Sevincimiz"i dillendirecek. Ödüllü öykücü Yekta Kopan hem yazarlık hem de sanat yolculuğundan süzdüğü deneyimiyle seminerin açılış konuşmasını yapacak.

"Eyvah Kitap!"ın yazarı, yayıncı Mine Soysal; çağdaş İtalyan edebiyatının ödüllü yazarlarından, psikanalist Luigi Ballerini; ülkemizin dijital medya alanındaki deneyimli isimlerinden İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Esra Ercan Bilgiç ve "iklim iletişimi" uzmanı Damla Özlüer özgün içeriklerini eğitimcilerle paylaşacak.

Öğrencileriyle yaratıcı okuma uygulamaları gerçekleştiren öğretmenler, deneyimlerini meslektaşlarına aktaracak, yeni ve etkili yollar örnekleyecekler.

Zeynep Cemali Öykü Yarışması'nın 2023 kazananları da seminer kapsamında düzenlenecek törenle ödüllerini usta edebiyatçıların elinden alacak. Yarışmanın proje başkanı, editör Müren Beykan, 6, 7 ve 8. sınıfların katıldığı yarışmanın 13. yılını değerlendirecek ve "sevinç" temalı öykülerin yansımalarını aktaracak.

Saatli seminer programı ektedir.