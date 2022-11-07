2022 Yılı Kitaphaber Okur Anketi, Söyleşi, Sabri ÜNAL

2022 Yılı Kitaphaber Okur Anketi yazısını ve Sabri ÜNAL yazarına ait tüm yazıları Kitaphaber.com.tr sitemizden okuyabilirsiniz.

2022 Yılı Kitaphaber Okur Anketi

07.11.2022 09:00 - Sabri ÜNAL

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Kitaphaber.com.tr sitesi olarak 2011 yılında başladığımız yayın hayatında 10+ yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sitemizdeki yayın faaliyetlerimiz ve Kitaphaber dergimiz hakkında; gelecek yayınlarımızda bize yol göstermesi amacıyla ve varolan eksikliklerimizi belirlemezde bize yardımcı olması için çok da uzun olmayan bir okur anketi hazırladık.

Anketimizi doldurup geri dönüş sağlarsanız çok memnun oluruz.

Linkten ankete ulaşabilirsiniz: https://forms.gle/qeyMU67hkZtPKJZ58

Yazar: Sabri ÜNAL - Yayın Tarihi: 07.11.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 06.11.2022 21:01
Etiketler : Sabri ÜNAL Söyleşi anket kitaphaber kitaphaber dergisi sabri ünal
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Sabri ÜNAL Hakkında

Sabri ÜNAL

1982 doğumlu. Harran Ün. İlahiyat Fakültesi'nden 2010 yılında mezun oldu. 15 Temmuz hain darbe girişiminde gazi oldu. Özgür Yazılım ve arada kitaplar ile ilgileniyor.

Twitter: @sabriunal_

Sabri ÜNAL ismine kayıtlı 25 yazı bulunmaktadır.

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