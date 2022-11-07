2022 Yılı Kitaphaber Okur Anketi

Kitaphaber.com.tr sitesi olarak 2011 yılında başladığımız yayın hayatında 10+ yılımızı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Sitemizdeki yayın faaliyetlerimiz ve Kitaphaber dergimiz hakkında; gelecek yayınlarımızda bize yol göstermesi amacıyla ve varolan eksikliklerimizi belirlemezde bize yardımcı olması için çok da uzun olmayan bir okur anketi hazırladık.

Anketimizi doldurup geri dönüş sağlarsanız çok memnun oluruz.

Linkten ankete ulaşabilirsiniz: https://forms.gle/qeyMU67hkZtPKJZ58