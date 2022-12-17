7 İklim Dergisi 393. Sayıdan Seçilen Mısralar
Dilim sussa kelimeler susmaz
Ölüler susar onlar kelimesizdir
Benim ruhum hala çırpınır durur
Ali Haydar Haksal
İsa'dan merhem dilenen gebe kadınlarla
diz çöküp sessizce duaya durunca
cansız sokaklarıyla içime kıvrılır şehir
yerleşir bir ceninin tutunması gibi rahme
Serdar Kacır
Yürüdükçe ardında karanlığın izi kalır
senden ayrı kalanın bıraktığı küldür bu
Mehmet Yılmaz
Gün doğar şehzade sırlar hem susar son âh u zar
bergü bârından deninin el çekip bulsun karar
Erdoğan Erbay
Açılmamış telefonların mahcubiyeti
seni bana geri getirebilir mi
Uğurcan Güler
Ben geçince sokaklar bürünüyor sise
adımlarım zıt, meşru müdafaa
birazdan takılacak mıyım kendi ayaklarıma
Yusuf Emir Çulha
Akşamı ayıkladım kuşattım ateşimi geceden
yüzümü böldüm aynalardan düğün kanatlarını
Ahmet Karpınar
Gece avcı ile avın üzerine çöktü
bunu hiç kimse fark etmedi
karanlığı çoğaltıyordu o sırada tuzaklar
Ayşe Altıntaş
Ne tenha gördü beni, ne farkında kalabalıklar
gömdüm içime içimde öleni
Mehmet Sertpolat
Bak otoritesi sallanıyor gözlerinin
tavan bulamıyor bakacak beyaz bir duvar
kavruk tenli o atı tanıyorum ötelere koşmak isteyen
Volkan Kaleli
Bir eski taşıra evi t tipinde kambur
dağda bir taşa oturmuş sırtı eflatuna dönük
sıkıldıkça uykuya dalardı yedi kardeş bir köpek
Serhat Ölçer
Kanımda kanayan
bir çocuk ağrısı
zaman geçse de dinmiyor dünya
Cengiz Yılmaz
Neyini yaşadık sanki kaza süsü verilen dünyanın
sökülürken dozerlerle dilek ağaçlarımız
Mehmet Baran
Aydınlığı medeniyet gördüğümden beridir
kabahati ölende buluyor
şehre aydınlık vereni umursamıyor
alıştırılmış üçüncü dünya manzarasına
yadırgayarak bakıyorum
M. Huzeyfe Erdemir
Yazar: Salih BORA - Yayın Tarihi: 17.12.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 13.12.2022 22:49