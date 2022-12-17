7 İklim Dergisi 393. Sayıdan Seçilen Mısralar

Dilim sussa kelimeler susmaz

Ölüler susar onlar kelimesizdir

Benim ruhum hala çırpınır durur

Ali Haydar Haksal

İsa'dan merhem dilenen gebe kadınlarla

diz çöküp sessizce duaya durunca

cansız sokaklarıyla içime kıvrılır şehir

yerleşir bir ceninin tutunması gibi rahme

Serdar Kacır

Yürüdükçe ardında karanlığın izi kalır

senden ayrı kalanın bıraktığı küldür bu

Mehmet Yılmaz

Gün doğar şehzade sırlar hem susar son âh u zar

bergü bârından deninin el çekip bulsun karar

Erdoğan Erbay

Açılmamış telefonların mahcubiyeti

seni bana geri getirebilir mi

Uğurcan Güler

Ben geçince sokaklar bürünüyor sise

adımlarım zıt, meşru müdafaa

birazdan takılacak mıyım kendi ayaklarıma

Yusuf Emir Çulha

Akşamı ayıkladım kuşattım ateşimi geceden

yüzümü böldüm aynalardan düğün kanatlarını

Ahmet Karpınar

Gece avcı ile avın üzerine çöktü

bunu hiç kimse fark etmedi

karanlığı çoğaltıyordu o sırada tuzaklar

Ayşe Altıntaş

Ne tenha gördü beni, ne farkında kalabalıklar

gömdüm içime içimde öleni

Mehmet Sertpolat

Bak otoritesi sallanıyor gözlerinin

tavan bulamıyor bakacak beyaz bir duvar

kavruk tenli o atı tanıyorum ötelere koşmak isteyen

Volkan Kaleli

Bir eski taşıra evi t tipinde kambur

dağda bir taşa oturmuş sırtı eflatuna dönük

sıkıldıkça uykuya dalardı yedi kardeş bir köpek

Serhat Ölçer

Kanımda kanayan

bir çocuk ağrısı

zaman geçse de dinmiyor dünya

Cengiz Yılmaz

Neyini yaşadık sanki kaza süsü verilen dünyanın

sökülürken dozerlerle dilek ağaçlarımız

Mehmet Baran

Aydınlığı medeniyet gördüğümden beridir

kabahati ölende buluyor

şehre aydınlık vereni umursamıyor

alıştırılmış üçüncü dünya manzarasına

yadırgayarak bakıyorum

M. Huzeyfe Erdemir