A-kalemler Dergisinin 40. Sayısı Yayımlandı

Beş yıldır aralıksız her ayın birinde okuruyla buluşan ve buluşmaya hiç geç kalmayan akalemler dergisi 40. Sayısı ile yine okuru düşünmeye davet eden "Gelecekte Birlik" başlıklı yazı ile merak ve dikkat uyandırdı.

İki aylık kültür sanat ve edebiyat dergisi akalemler, artan matbaa maliyetleri nedeniyle, 40. sayısı siyah beyaz olarak çıktı.

Dijitalleşmenin tavan yaptığı bir dönemde Anadolu'da her türlü fiyat artışlarına direnerek beş yıldır yayın hayatına matbu dergi olarak ta devam eden akalemler artık siyah beyaz olarak okurla buluşacak. Prensip olarak kamu kaynaklarından abone almayan dergi, yalnızca okur için çıkmaya devam ediyor.

Derginin çıkış yazısında "Gelecekte Birlik" başlığı ile oluşum halinde olan yenidünyada dil ve düşüncede rekabet edebilmenin şartları üzerinde durulmuş. Dergi geleceğin yalnızca belirli üstünlükler üzerine inşa edilmesinin mahsurları üzerinde durarak bu alanda çeşitlenmeye dikkat çekmiş; edebiyatın ve üretken dilin önemine göndermeler yapmış.

"Türkçede bir Dede Korkut hikâyesi çıkmamış olsaydı, Balasagunlu Yusuf Has Hacib yaşamasaydı, Bir Ali Şîr Nevaî, Kaşgarlı Mahmut, Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana olmasaydı; yine de bir Selçuklu devleti ile bir Osmanlı Devleti, Hatta bir cumhuriyet kurulabilir miydi? Bir William Shakespeare olmasaydı İngilizce yine de bu günkü gücünde olabilir miydi? Her millet kendi mili dirilişini yine kendi dilinin ifade gücü ile yaratabilir."

Ve: "Jeopolitik konum ve üstünlük sizi bir yere kadar taşıyabilir. Türk tarihi aynı zamanda bir ipek yolu tarihidir. Türklerin yüzyıllarca niçin Dünya ticaret yollarını ellerinde tutmak istedikleri üzerine biraz değil çok düşünmeliyiz. Yoksa "fırtına" burnunun keşfi ile bizim için fırtınalı yıllar başlar ve bütün büyük ümitlerimiz suya düşebilir. Dilde birlik, işte birlik, fikirde birlik ve gelecekte de birlik için sağlam bir dille sağlam düşünceleri aydınlık gelecek için inşa etmeyiz."

"Akalemler karınca gayreti ile bu düşünce değirmenine su taşımaya devam edecek." Diyerek okuru selamlamış.

Okumaktan keyif alacağınız derginin bu sayısında Kudret Altun, Ali Tacar, Elnara Garagözova, Kurtuluş Çelebi, Rümeysa Babacan, Bilge Aygün, Habil Yaşar, Işık Tekin, Adil Başoğul ve Burhan Kale şiir, hikaye ve çeşitli eserleriyle okura edebiyat zevkini tattıran kalemler olmuş.