Abdullah Büyük Hatıratı: Bir Şehrin Manevî Öyküsü

Konya, asırlık taşlarında medeniyetlerin izlerini, sokaklarında derviş dualarının yankılarını taşıyan kadim bir şehir. Mevlana'nın nefesi, Sadreddin Konevî'nin bilgisiyle bezeli bu beldede, Abdullah Büyük'ün hayatı, Ömür Sahifelerinden Abdullah Büyük adıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları tarafından Temmuz 2025'te okurla buluştu. Üç yüz seksen dokuz sayfalık bu eser, bir hatırat olmanın ötesinde, bir şehrin ruhuna işlenmiş ipek bir nakış, bir gönül destanı.

Abdullah Büyük, Sivas'ın mütevazı bir köyünden çıkıp Konya'nın ilim ve irfan ikliminde kök salmış bir ilim yolcusu. Genç yaşta geldiği bu şehirde, manevî atmosferin cazibesine kapılarak gönlünü Konya'ya adadı. İmamlıktan eğitimciliğe, radyo yayıncılığından aş evlerinden öğrenci evlerine fertten aileye kadar pek çok alanda sosyal hizmetlere uzanan çok yönlü çabaları, Konya'dan taşarak Türkiye'nin dört bir yanına, hatta Avrupa'ya ulaştı. Onun hizmet halkası, inancın, azmin ve sadakatin bir toplumu nasıl yoğurabileceğini gösteriyor. Kitap, bu yolculuğu bir dantel inceliğiyle işlerken, 1980'lerin siyasi çalkantıları arasında vaazlarının nasıl bir sevda seliyle karşılandığını, aynı zamanda korkuyla gölgelenip tehdit sayıldığını ibretle anlatıyor. Kapı Camii'nin avlusunda birkaç yürekle başlayan sohbetler, binlerce genci bir araya getirerek hayatlarına pusula oldu.

Konya, Abdullah Hoca için bir görev yeri değil, bir sevgili; her sokağında bir bakış, her taşında bir dokunuş saklı. Eser, Hoca ile şehir arasındaki bu derin bağı, bir âşığın kaleminden dökülürcesine hissettiriyor. Onun Konya'sı, yaşanacak ve yaşatılacak bir gönül yurdu. Mütevazı sohbetler, binlerce kalbi bir çağlayan gibi bir araya getirdi. Bir şehrin sevda ile nasıl kucaklanacağının, hizmetle nasıl taçlanacağının sessiz ve derin bir şiiri. Kitap, sadece bir hayat hikâyesi değil, bir şehirle insan arasındaki manevî bağın da portresi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin titiz çalışmasıyla hazırlanan bu eser, geçmişin izlerini bir aynada toplarken geleceğe bir vasiyet bırakıyor. Abdullah Büyük 'ün hikâyesi, inancın, bilginin ve sevginin bir toplumu nasıl dönüştürdüğünün açık kanıtı. Okuyanı bilgilendirmekle yetinmeyen aynı zamanda ilham da veren bu kitap, Konya'nın mana caddelerinde manevi bir gezintiye çıkarıyor. Okur, Hoca'nın sade ama derinlikli hayatından kesitlerle bir dönemin ruh iklimine yolculuk ediyor; 1980'lerin siyasi türbülansı içinde gönüllere dokunan vaazların sevgiyle karşılık bulduğuna, aynı zamanda nasıl büyük bir tehdit olarak algılandığına da tanıklık ediyor.

Abdullah Büyük'ün hikâyesi, "bir şehir nasıl sevilir, nasıl hizmet edilir" sorusuna canlı bir cevap. Konya, onun için bir görev yeri değil, bir gönül beldesi; bir ömrün adanmışlıkla nasıl anlam kazandığının şahidi. Kitap, Konya'nın manevî mimarisini kuran bir ismin portresini çizerken, diğer bir yönden de bir insanın inancını, bilgisini ve sevgisini topluma nasıl aktardığını gözler önüne seriyor. Kapı Camii'nde başlayan küçük bir halka, binlerce kalbe dokunarak bir istikamet hareketine dönüştü. Bu, sadece bir hatırat değil, bir şehrin ruhuna işlenmiş bir ömrün öyküsü.

İsmi sadece Konya'da değil dünyada yankılanan hocamız, Asya'dan Avrupa'ya ve son olarak da Afrika'da pek çok gönle de dokunmuştur. Keyifle okunacak ve pek çok şey öğrenilebilecek bir kitap kısaca. Kendisine Konya'mıza yapmış olduğu büyük hizmetlerden dolayı sonsuz müteşekkiriz. Hocamıza hayırlı bereketli sıhhatli bir ömür diliyoruz…

Konya'yı seven, onun manevî derinliğini hissetmek isteyen herkes için bu eser bir başucu kaynağı. Abdullah Büyük'ün hayatı, bir şehrin nasıl sevilebileceğini, bir toplumun nasıl aydınlatılabileceğini gösteriyor. Konya'nın taşında toprağında ilmin, sokağında duaların izini sürmek isteyenler, bu kitapta bir ömrün nakışlarını bulacak. Eser, hem bir belgesel titizliğiyle geçmişi kaydederken hem de geleceğe ilham veren bir miras sunuyor. Abdullah Büyük'ün hikâyesi, Konya'nın manevî atlasına kazınmış bir rehber; okuyan herkesi bu kadim şehrin ruhuyla hemhâl olmaya çağırıyor.

Ömür Sahifelerinden: Abdullah Büyük

Metin Köse & Yusuf Taşçı

Konya Büyükşehir Belediyesi Yayınları