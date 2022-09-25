«Acemi» Edebiyat Dergisinin 62. Sayısı Yayımlandı

Her sayısında yeni yazar adaylarını bünyesine katan Acemi Edebiyat Dergisi'nin yaz mevsiminin ruhuna yakışan 62. sayısında, bitişli, başlangıçlı; umutlu, hüzünlü satırlarıyla, Rıdvan Yıldız "Ters İmza", Özlem Öztürk "Gökyüzünün Suçu Değil", Hüsnü Zafer Kömürcü "Bir Daha", Nurettin Eyibil "Natürmort", Aras Altunbey "Ayrılık", Zehra Azize Erten "Lamia'ya Mektup – 2", Cemal Karsavran "Aze'nin Yüreği", Selahattin Eğe "Yunus, Ak Libaslar İçinde, Biçare Derviş", Kenan Demirel "Zaman Ellerine Tutulur Kalır", Mahmut Enes Aslan "Yanlış Fidan", Mehmet Haki Şahinalp "Hüznümün Darağacı" isimli şiirlerini; Kâzım Demir "Resimler", Nurcan Ören "Ayı ve Kazyol" ve "Öfke", Mehtap İnan "Depresyon", Elif Mert "İçten Gelen Güzellik: Etki Çemberi", Çağan Oğuzhan Cantürk "Siliniş", Merve Mete "Yerine Sevemem", Saliha Gönülgül "Dosta Mektup", Şenay Suluk Şencer "Bulutların Üzerinde", Rengin Kızıldoğu "Mavi Sihir", Murat Kömür "Eğri Sözcük", Ebru Yalçın "Kendimi Kandıramayışımın Yokluğu", Deniz Orallı "Begonvil", İrem Çizmecioğlu "Kibrit Kutusu Ölçeğinde Edebiyat", Hatice Yaman "Kovadaki Balıklar" ve Mustafa Dinçer "Gözyaşı" isimli düz yazılarını okurlara sunuyorlar.