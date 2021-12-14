Afrika Edebiyatı | Kitap Önerileri, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Afrika Edebiyatı | Kitap Önerileri

14.12.2021 15:48 - Turhan YILDIRIM

Afrika Kıtası tarih boyunca sömürgecilik, savaşlar, iç savaşlar, göçler, soykırımlar, ırkçılık, diktatör rejimler gibi pek çok kötü olaya tanıklık etti. Doğaldır ki edebiyatı da bunlardan beslendi. Tabii ki sadece bu negatif olaylar anlatılmadı. Özellikle doğa, bu kıtanın edebiyatında önemli bir yer aldı. Bu sene Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Tanzanyalı yazar Abdulrazak Gurnah başta olmak üzere pek çok değerli yazar ve şair dünya çapında eserler verdi.

Bu isimlerden bahsetmek gerekirse Kuzey Afrika'dan başlayarak Mısırlı Necip Mahfuz ve Ala El Asvani, Faslı Tahar Ben Jelloun, Cezayirli Kaouther Adimi, Kenyalı Ngũgĩ wa Thiong'o, Sudanlı Tayeb Salih, Nijeryalı Wole Soyinka, Chinua Achebe, Chimamanda Ngozi Adichie ve Ben Okri, Güney Afrikalı J.M. Coetzee ve Nadine Gordimer'ı sayabiliriz.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 14.12.2021 15:48 - Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 15:57

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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 4 yazı bulunmaktadır.

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