Dr. Osman Türk'ün "Afrika'da Bölgesel Güvenlik ve Terör" adlı eseri, kıtanın karmaşık güvenlik dinamiklerini ele alırken terör örgütleri ve yerel kabile yapıları arasındaki ilişkilere de ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. Bu kapsamlı çalışma, Afrika'da faaliyet gösteren terör örgütlerinin etkisini analiz etmekle kalmamakta, aynı zamanda bu örgütlerin yerel kabilelerle nasıl bir etkileşim içinde olduğunu da derinlemesine incelemektedir. Kitap, Boko Haram, ISWAP (Batı Afrika Vilayeti), JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal Muslimin), AQIM (El-Kaide'nin Mağrip Kolu), ISGS (Büyük Sahra Vilayeti) ve Eş-Şebab gibi önde gelen örgütleri detaylı bir şekilde ele almakta ve bu örgütlerin bölgesel dinamikler üzerindeki etkilerini çok yönlü olarak değerlendirmektedir

Bu terör örgütlerinin çoğu, Afrika'nın çeşitli bölgelerinde etnik ve sosyal yapılarla iç içe geçmiş durumda olup, yerel destek sağlamada kabile yapılarına dayanmaktadır. Örneğin, Boko Haram ve ISWAP, Çad Gölü Havzası'ndaki etnik gruplar arasında destek bulmakta, sosyal ve ekonomik gerilimleri kendi lehine çevirmektedir. Bu örgütler, bölgedeki yoksulluk, işsizlik ve eğitim eksikliği gibi yapısal sorunları istismar ederek, özellikle genç nüfus üzerinde etkili olmaktadır. Türk, özellikle Sahel Bölgesi'nde faaliyet gösteren JNIM ve AQIM'in kabilelerin siyasal ve sosyal taleplerini nasıl manipüle ettiğini detaylandırmakta, bu örgütlerin bölgesel istikrarsızlık yaratan stratejilerine dikkat çekmektedir. Ayrıca, bu örgütlerin finansal kaynaklarını ve lojistik ağlarını nasıl yapılandırdıklarına dair önemli bilgiler de sunmaktadır.

Kitapta yer alan bir diğer önemli konu, Afrika'da terörizmin yayılmasında kabilelerin rolüdür. Fulaniler, Tuaregler, Hausalar ve Zaghawa gibi büyük kabileler, hem terör örgütlerinin etki alanlarını genişletmesinde hem de yerel güvenlik yapılarının şekillenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Fulaniler gibi göçebe kabilelerin, örgütlerin lojistik ve insan kaynağı sağlama kapasitesine katkıda bulunduğu vurgulanmaktadır. Bu kabilelerin sınır ötesi hareketliliği ve geniş sosyal ağları, terör örgütlerinin faaliyet alanlarını genişletmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Türk, Tuareglerin ise, özellikle Mali, Nijer ve Libya arasında örgütlerle olan karmaşık ilişkilerine değinmekte, bölgedeki etnik ve kabile temelli ayrışmaların güvenlik üzerindeki etkilerini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Dr. Osman Türk'ün saha çalışmalarına dayanan bu analizleri, Afrika'nın sosyopolitik yapısına dair derin bir anlayış sunmakta ve okuyucuya Afrika'da güvenlik ve terörizmin ne denli iç içe geçmiş olduğunu göstermektedir. Yazar, bölgedeki istihbarat ağlarının yapısını, güvenlik güçlerinin operasyonel kapasitesini ve uluslararası müdahalelerin etkilerini de detaylı bir şekilde incelemektedir. Kitap, bölgenin etnik ve sosyal dokusunun, terör örgütlerinin güç kazanmasında nasıl bir rol oynadığını gözler önüne sererek kapsamlı bir perspektif sunmaktadır. Bu yönüyle eser, Afrika'daki güvenlik sorunlarına dair çalışmalara değerli katkılar sağlayan temel bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Ayrıca, bölgesel güvenlik politikalarının geliştirilmesinde ve terörle mücadele stratejilerinin belirlenmesinde önemli içgörüler sağlamaktadır.

Türk'ün eseri, akademik literatüre katkısının yanı sıra, politika yapıcılar ve güvenlik uzmanları için de pratik değer taşıyan bulgular sunmaktadır. Özellikle, terör örgütlerinin yerel dinamikleri nasıl kullandığına dair detaylı analizler, bölgesel güvenlik politikalarının oluşturulmasında önemli bir kaynak teşkil etmektedir.