Ağaca Tüneyen Sweeny - Flann O'Brien, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Ağaca Tüneyen Sweeny - Flann O'Brien

17.04.2022 09:00 - Turhan YILDIRIM

Türkçeye Ağaca Tüneyen Sweeny olarak çevrilen Brian O'Nolan'ın Flann O'Brien takma ismiyle 28 yaşındayken 1939 yılında yayımladığı "At-Swim-Two-Birds" modern edebiyat tarihin en farklı kurmaca metinlerinden biridir. 244 tane sattıktan sonra yayınevi deposunun bir patlamayla yerle bir olması nedeniyle kalanı yok olan döneminde James Joyce ve Jorge Luis Borges gibi iki büyük yazarın övgüyle bahsettiği bugün Türkçe basımı ne yazık ki tükenen bu labirent misali roman, oldukça zor ama bir o kadar da keyifli bir metin.

İç içe geçmiş anlatıcılardan oluşan bu üstkurmaca metin için kitabın önsözünde Arğaman Ekici, James Joyce'un Ulysses ve Aldous Huxley'nin Ses Sese Karşı romanlarıyla olan metinlerarası bağlantıyı dile getirmiştir. Çerçeve hikayede İrlandalı bir genç "ben" anlatıcıyla başlayan metin daha sonra kurmacaya yazar Trellis ve onun yarattığı kurmaca karakterlerin romanı ele geçirişiyle bambaşka bir metne bürünür. Roman içinde roman anlatıcı içinde anlatıcı döngüsünün gayet başarılı bir şekilde uygulandığı bir kurmaca Ağaca Tüneyen Sweeny.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 17.04.2022 09:00 - Güncelleme Tarihi: 08.05.2022 15:31
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 9 yazı bulunmaktadır.

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