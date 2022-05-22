Ağustos Işığı - William Faulkner, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Ağustos Işığı - William Faulkner

22.05.2022 22:45 - Turhan YILDIRIM

Nobelli ABD'li yazar William Faulkner ilk olarak 1932 yılında yayımlanan romanı Ağustos Işığı, temelde kuzey - güney çekişmesini, siyahlara yapılan ayrımcılığı, dönemin toplumunun kadına olan bakışını irdelemektedir. Metine Lena Grove karakteriyle başlayıp onun hikayesiyle sonlanmaktadır. Fakat romanın ana karakteriyse Joe Christmas adlı hem travmatik çocukluğu hem de toplumun onun siyah kökenleri nedeniyle ayrımcılığı sebebiyle uyumsuz ve dışarıda kalan bir tiplemedir. Yetimhanede büyüyen bu karaktere yazar kötücül özellikler de yüklemiştir. Metinde bolca geriye dönüş tekniği kullanılmış olup sürekli olarak ana karakterin çocukluğuna ve gençliğine gideriz. Yazarın Ses ve Öfke ile Döşeğimde Ölürken adlı romanlarından sonra yayımladığı bu eseri için kitabın çevirmeni Murat Belge'nin önsözü de ayrıca değerlidir.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 22.05.2022 22:45 - Güncelleme Tarihi: 22.05.2022 22:47
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ağustos ışığı joe christmas turhan yıldırım william faulkner
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Instagram: @turhanyildirim
Youtube: @turhan1983
Twitter: @turhanyildirim

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 12 yazı bulunmaktadır.

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