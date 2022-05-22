Ağustos Işığı - William Faulkner

Nobelli ABD'li yazar William Faulkner ilk olarak 1932 yılında yayımlanan romanı Ağustos Işığı, temelde kuzey - güney çekişmesini, siyahlara yapılan ayrımcılığı, dönemin toplumunun kadına olan bakışını irdelemektedir. Metine Lena Grove karakteriyle başlayıp onun hikayesiyle sonlanmaktadır. Fakat romanın ana karakteriyse Joe Christmas adlı hem travmatik çocukluğu hem de toplumun onun siyah kökenleri nedeniyle ayrımcılığı sebebiyle uyumsuz ve dışarıda kalan bir tiplemedir. Yetimhanede büyüyen bu karaktere yazar kötücül özellikler de yüklemiştir. Metinde bolca geriye dönüş tekniği kullanılmış olup sürekli olarak ana karakterin çocukluğuna ve gençliğine gideriz. Yazarın Ses ve Öfke ile Döşeğimde Ölürken adlı romanlarından sonra yayımladığı bu eseri için kitabın çevirmeni Murat Belge'nin önsözü de ayrıca değerlidir.