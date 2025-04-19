Aileyi Korumak

Aile hem fertleri hem de toplumu iyileştiren bir kurumdur. Bu iyileştirme hem sosyal olarak hem de ruhi olarak tezahür eder. Aksi durumda ise fert ve toplum bazında kötüleşme sebebidir.

Emperyalist Batı dünyasının yeni efendileri olan kötülüğün temsilcisi olan sapkın kişi ve kurumlar Batı dünyasında aile kurumunu ortadan kaldırma projelerini bütün dünyada uygulamaya koydular. Genel olarak müslüman coğrafyasında özel olarak ise Anadolu'da diziler üzerinden ve bir kısım kurumlar üzerinden aile müessesini yıkmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar.

Aile kurumuna yönelik saldırılar, insan fıtratına yapılan saldırılardır. Aile kurumunu ortadan kaldırmak isteyenler asıl itibari ile Yüce Yaratıcıya olan düşmanlıklarından bunu yapmaktadırlar. İnsanın fıtratını korumak, aile kurumunu ayakta tutmak istemek, iyiliğin temsilcisi ve Hakkın isteğini yerine getirmektir. Aile kurumunu yıkmak isteyenler ise kötülüğün temsilcisi ve şeytanizmin emir erleridir.

Bütün dünyada ve Anadolu'da aile kurumunu ortadan kaldırmak için nikahsız birliktelikler teşvik edilmekte, cinsiyetsiz toplum propagandası yapılmaktadır. Bu sapkın çabalar fıtrat düşmanları tarafından parasal destekler ile bir kısım dernekler, ajanslar ve kişiler üzerinden Anadolu'da yayılmaya çalışmaktadır.

Bilinçli fertler olmak, aile kurumunu korumak için ilk şarttır. İşte bu noktada ayet ve hadisler ile bilinçlenmemiz gerekiyor.

Kur'an'da Aile İle İlgili Ayetler

Aile fertlerine infakta bulunmak/yardım etmek

"Resulüm! Sana, Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: "Sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin." İyilik olarak her ne yaparsanız, Allah onu mutlaka bilir."[1]

"Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin."[2]

Aile kurumunun tevhide delil olması

"İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp, aranıza sevgi ve rahmet koyması onun varlığının delillerindendir. Bunlarda düşünen toplum için dersler vardır"[3]

Aileyi ateşten korumak

"Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun."[4]

Merhamet, tatlı söz söyleme ve dua etmek

"Rabbin yalnız kendisine kulluk etmenizi ve ana-babaya iyilik yapmanızı kesin olarak emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara "Öf!" bile deme, onları azarlama, onlara gönül alıcı tatlı ve güzel söz söyle! En içten tevazu ve merhamet duygularıyla onlara kol kanat ger ve haklarında: "Rabbim! Nasıl onlar beni küçüklüğümde şefkat ve sevgiyle terbiye edip yetiştirdilerse, sen de onlara öyle merhamet eyle" diye dua et!"[5]

Aile ile ilgili hadisler

"Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanıdır. Ben de aileme karşı hayırlı olanım."[6]

"Kişinin harcadığı en hayırlı para, ailesi için harcadığı, Allah yolunda cihad için hayvanına harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır."[7]

"Ailesini müdafaa ederken öldürülen şehittir."[8]

"Müminlerin iman bakımından en kâmil/olgun olanı; ahlâkı güzel olan ve ailesine nazik davranandır."[9]

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Aile kurumunu korumak için neler yapabiliriz?

Aile kurumuna saldıran kişi ve kurumlara karşı mücadele edilebilir.

Aile kurumunun temeline dinamit koyan medya kurumları boykot edilebilir.

Aile bağlarını kuvvetlendirmek için insanları bilinçlendirecek çalışmalar yapmak.

Aile kurumunun kurulmasını kolaylaştırmak.

İşi sadece aileyi korumak olan vakıf ve dernekler kurmak.

Fiili dualar ile birlikte kavli dua etmek.

[1] Bakara 215

[2] Nisa 36

[3] Rum 21

[4] Tahrim 6

[5] İsra 23-24

[6] İbn. Mace: Nikâh, 50; Darimi, Nikâh: 55

[7] Müslim, Zekat, 38

[8] Tirmizî, Diyat, 21

[9] Nesâî, Işretu'n-Nisâ, 229