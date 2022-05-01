Akalemler Dergisi 39. Sayısıyla Coğrafya Kaderse Söyleyecek Sözümüz Var Diyor (Mayıs-Haziran, 2022)

Kayseri merkezli beş yıldır aralıksız olarak İki aylık takvimle yayın hayatına devam eden kültür sanat ve edebiyat dergisi akalemler'in 39. Sayısı, "Coğrafya Kaderse" başlığı ile okurlarıyla buluştu.

Hem basılı ve hem de internet ortamında PDF yayın olan akalemler Mayıs- Haziran 2022 tarihli 39. Sayısında insanlığın ve dünyanın içinde bulunduğu durumun genel bir fotoğrafını yansıtıyor. Buradan hareketle Türkçe düşünen ve yazan edebiyatçıların insanlığın yaralarına merhem olabileceği tezini ileri sürüyor. Ve: "Güçlü edebiyat, güçlü birikimler silahı eline geçirenleri durdurmakta yetersiz kalıyor. Bütün bu gerçekliğe rağmen biz ülkemiz ve insanlık için iyiliklerin yeşermesi adına üretmeye devam etmeliyiz. İyiliğin ve güzelliğin yeryüzüne, eski dünyaya hâkim olması için çaba göstermeliyiz. Sevgi dili Türkçenin bütün insanlığın ruhuna tesir etmesi için uğraşmalıyız. İnsanlığın derin yaralarını ancak bu kadim dil sarabilir. Büyük Yunus'u çıkaran bu dil yunusça sevgiyle dünyayı sarmalayabilir. İnsanlığın asıl şimdi buna ihtiyacı var. Türkçe yazanlar, Türkçe düşünenler insanlığa ihtiyacı olan bu sevgiyi cömertçe sunmalılar." Temennisinde bulunmaktan öte; "İnsanlığın bu merkezi coğrafyasında "Merkez Ülke" olmaya doğru bu kadim dilin erdemleriyle ulaşabiliriz. Coğrafya kaderse bu kaderin yüklediği işlevi omuzlamak hepimizin görevi olmalı. Dünyamızda tarihin derinliklerinden gelen birikimlerin vatanı olan Anadolu'da tüm insanlık için bir umut ışığı parlamakta." Diyerek kadim dilimizin değerlerine ve birikimlerine dikkat çekiyor ve ekliyor: "Her alanda olduğu gibi sanat ve edebiyatla bu ışığı tüm evrene yayabiliriz. Yunusları, Mevlanaları çıkaran bu topraklar, bu medeniyet, vahşeti durdurup sevgiyi ve adaleti yeniden tahkim edebilir. Bu güç ülkemizde var. Tüm dünyadan akın akın bu ışığa sığınma ihtiyacı bu gücün açık işareti. Edebiyatımız bundan geri de kalmamalı. İnsanlığın nerede bir vahşete tanıklığı varsa diliyle o yaraya merhem olmalı. Acıyı dindirmek için kalemlerimize kan yerine mürekkep çekmeliyiz. Bırakın kandan başkaları besleniyor olsun. "Bize düşen aydınlık geleceğe doğru yürümek.

Akalemler bu geleceğe ışık tutmak çabasından başka bir şeyin adı değildir." Cümleleriyle dergi kendi gayesini ifade ediyor.

Selim Tunçbilek yönetiminde çıkan dergin bu sayısında sırasıyla Yüksel AKÇAYIR, İlkay COŞKUN, Esra DUYAR, Kıymet KALFAT, Hızır İrfan ÖNDER, Kübra KIZILTOPRAK, Ilgar FEHMİ, Burhan KALE, Ali TACAR, Işık TEKİN, SelinMeriç ÜNAL, Ayşe ALGÜN ilgiyle okuyacağınız dergi yazarlarından.