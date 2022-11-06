Akalemler Dergisi 41-42 Birleşik Sayısıyla Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Akalemler Dergisi 41-42 Birleşik Sayısıyla Yayımlandı

06.11.2022 09:21 - Dergihaber
Akalemler Dergisi 41-42 Birleşik Sayısıyla Yayımlandı

Akalemler dergisi iki sayısını birleştirerek yayımladı. Hem dijital, hem de baskılı olarak yayınlanan dergi bu son sayısı ile beşinci cildini de tamamlamış oldu.

Selim Tunçbilek yönetiminde beş yıldır yayın hayatına devam eden Akalemler Dergisi yeni sayısı okuru ile buluştu. Ürün ağırlıklı olarak çıkan dergi genç ve usta kalemleri harmanlayarak sayfalarında yer veriyor. Birleşik olarak çıkan 41 ve 42. Sayısı ile dergi 5. cildini tamamlamış oluyor. Şiirlerin ön plana alındığı bu sayıda akalemler'de alışık olduğumuz çıkış yazısının da olmayışı dikkat çekti.

Dergin bu son sayısında sıra ile: Neva SELÇUK, Gülhanım Ebru BULKURCU, Burhan KALE, Firuze İŞBİLİR, Dr. Elnara GARAGOZOVA, Pınar ALKIŞ, Yüksel GAZİOĞLU, Kübra KIZILTOPRAK, Selim TUNÇBİLEK ve Işık TEKİN eserleriyle akalemler'de yer alan yazarlar.

Elektronik olarak yayınlanan dergiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 06.11.2022 09:21 - Güncelleme Tarihi: 05.11.2022 09:28
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