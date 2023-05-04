Akalemler Dergisiʼnin 45. Sayısı Yayımlandı, Dergi, Dergihaber

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Akalemler Dergisiʼnin 45. Sayısı Yayımlandı

04.05.2023 08:00 - Dergihaber
Akalemler Dergisiʼnin 45. Sayısı Yayımlandı

Akalemler dergisinin 45. Sayısı yayımlandı. Dergide aşağıdaki çalışmalar yer alıyor.

  • Kurtuluş ÇELEBİ - "Deprem Değil Kıyamet"
  • Kübra KIZILTOPRAK - "Geceleri Geçmiş Gündüzse Gelecek Temizdir"
  • Mustafa IŞIK - "Cürümlü Şiire Ağıt"
  • Burhan KALE - "Dünyanın Geçiciliği" "Eflatun"
  • İbrahim SAVAR - "Unutmamak İçin"
  • Hasan İLDİZ - "Hayata Karşı Suçlar 1"
  • Pınar ALKIŞ - "Toprağın Öfkesi"
  • Firuze İŞBİLİR - "Kaderimizi mi Yaşadık - Kaderimizi mi Yazdık"
  • Yüksel GAZİOĞLU - "Derinden Yıkıldık"
  • Gölge SÜMER - "Anlamlandırmalarımız"
  • Hızır İrfan ÖNDER - "Gülüşümden Vurdun Beni"
  • Işık TEKİN - "Kehanet"

Ücretsiz olarak dağıtılan e-dergiye akalemler.com üstünden erişebilirsiniz.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 18:20
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