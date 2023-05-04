Akalemler Dergisiʼnin 45. Sayısı Yayımlandı
Akalemler dergisinin 45. Sayısı yayımlandı. Dergide aşağıdaki çalışmalar yer alıyor.
- Kurtuluş ÇELEBİ - "Deprem Değil Kıyamet"
- Kübra KIZILTOPRAK - "Geceleri Geçmiş Gündüzse Gelecek Temizdir"
- Mustafa IŞIK - "Cürümlü Şiire Ağıt"
- Burhan KALE - "Dünyanın Geçiciliği" "Eflatun"
- İbrahim SAVAR - "Unutmamak İçin"
- Hasan İLDİZ - "Hayata Karşı Suçlar 1"
- Pınar ALKIŞ - "Toprağın Öfkesi"
- Firuze İŞBİLİR - "Kaderimizi mi Yaşadık - Kaderimizi mi Yazdık"
- Yüksel GAZİOĞLU - "Derinden Yıkıldık"
- Gölge SÜMER - "Anlamlandırmalarımız"
- Hızır İrfan ÖNDER - "Gülüşümden Vurdun Beni"
- Işık TEKİN - "Kehanet"
Ücretsiz olarak dağıtılan e-dergiye akalemler.com üstünden erişebilirsiniz.
Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 04.05.2023 08:00 - Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 18:20