Akdeniz’in Göz Bebeği; Mayorka Adası

Bu sefer bir adaya yolculuk yapacağız, Akdeniz'in en güzel adalarından biri Mayorka Adasına. Adaları her zaman sevmişimdir, farklı adalara seyahat etmek en çok hayalini kurduğum şeylerden biridir. Çok sevdiğim yazar Thomas Benhard bir yazısında şöyle demiş; "Mayorka kendi başına beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Çünkü burası da kendi evim [Avusturya]gibi bir ülke, bir ada. Kentin, limanın, denizin havası çalışmak için ihtiyaç duyduğum türden. Ben ancak iklimin benim için uygun olduğu yerde çalışabilirim. Burada hem ciğerlerime iyi bakıyorum, hem de beynimi gerektiği gibi kullanabiliyorum. Kendime ve başkalarına karşı ödevim, bir şekilde kafamla bir şeyler yapmak, yani başka bir ifadeyle, kitaplar yazmak ya da cümleleri birbirine bağlamak, ya da düşünceleri –düşünceler burada kuzeydekine göre daha kolay geliyor bana. Avusturya'dayken kafam düğümlenip tıkandığında, buraya geliyorum hemen –gerçekten ideal bir durum.''

Adaların kendine has bir yaşam tarzı, havası, ritmi olduğu kesin. İnsanı tedavi eden, hayatın koşturmacasından uzaklaştıran, kendimizle daha çok ilgilenmemizi sağlayan yönü olduğuna inanırım. Nasıl olduysa İspanya'nın Mayorka Adasına gitmeye karar vermiştik 2014 yazında. Uçakla Münih'e gitmiş hatta havaalanında bir geceyi banklarda geçirmiş, ertesi gün Mayorka uçağına binmiştik. Münih'ten iki saat süren uçak yolculuğu sonunda adaya inmiştik. Havaalanında bir süreliğine bavullarımızı kaybetmemiz moralimizi bozmuştu ama bulunca hızlıca merkezdeki otelimize gitmiştik.

Balear adaları İspanya içindeki 17 otonom bölgeden biri, bayrağı ve yönetimi ile içişlerinde bağımsız ama dış işlerinde İspanya hükûmetine bağlı. Başkenti "Palma". Palma, Mayorka, Minorka, İbiza ve Formentera adalarından oluşan Balear Adalarının başkenti ve Mayorka nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı adanın en kalabalık şehri. Mayorka bilinen ilk tarihi adayı Romalıların keşfetmesine dayanıyor. Fakat adada milattan öncesine ait kalıntılar da bulunmuş. Uzun bir süre de müslümanların da egemenliğinde de kalmış.

Adada tam bir hafta kaldık, birbirinden güzel koylarında denize girdik, şirin köylerini ziyaret ettik. Özellikle Valldemossa'dan bahsetmek isterim, öyle harika bir yer ki,gezerken kendimizi Akdeniz filmlerinden birinde hissettik.

Chopin, arkadaşı George Sand'ın isteği üzerine 1838 kışını geçirmek üzere Mayorka Adası'na gitmiş. Paris'teki dostuna yazdığı mektupta "Palmiye, sedir, zeytin, portakal, limon, narlar arasındayım. Seralarda görebildiğimiz ağaçlar çevremde. Deniz lacivert, dağlar zümrüt yeşili, hava cennetteki gibi ılık. Asmalı balkonlarda, Araplardan kalma kalede geceleri gitar sesleri, şarkılar yankılanıyor. Harika bir yaşam, çiçek açıyor gibiyim" demiş. Beş ay kaldığı ölümsüz eserlerinden Prelüdler'i bestelediği adada kaldığı bu küçük köy Valldemossa...

Biz de Chopin'in Palma'dan ayrıldıktan sonra yerleştiği Valldemossa köyüne gittik. Köy denizden yaklaşık 3, Palma'dan 17 kilometre uzaklıkta ve yüksek dağların eteklerinde. Adadaki son günümüzde denize gitmeyip bu tarihi köyü dolaşmaya karar vermiştik. Bestecinin 2.5 ay kaldığı Chartreuse Manastırı'nı gezdik. George Sand'ın çocuklarıyla kaldığı, Chopin'in çalıştığı odalar o günkü şekliyle korunmuş, odaları gezmek 8 euro idi o yaz.Chopin'in adaya binbir zorlukla getirttiği piyanosu da buradaydı. Burada yazdığı bazı eserlerin el yazmaları, 1800'lerden kalma, içinde ilaçlar bulunan bir kavanoz odada sergileniyordu. Valldemossa Chopin turizminin de etkisiyle küçük bir kasabaya dönüşmüş. Çok zengin Avrupalılar, yerel mimariye uygun evler yaptırmış, güzel pansiyonlar, kafeler açılmış. Her yaz Chopin müzik festivali düzenleniyormuş. 1930 yılından beri her ağustos ayında bu festival oluyormuş. Köyün her evi çiçeklerle bezenmiş. Tertemiz sokaklarda, saksı saksı çiçekler arasında dolaşmak çok güzeldi.

Araba kiralamadan yerel otobüslere binerek koy koy gezip denize girdik. Palmanova, Cala Major, İlletes plajı gidip beğendiğimiz yerler. Denize dimdik inen kayalıkların tepesindeki Hermitaje Of Trinity kilisesinin manzarası, Soller köyündeki Jardines de Alfabia bahçeleri, en kuzey noktada yer alan Formentor Burnu, balıkçı kasabası Port D'Andratx tepelerinde Amerikalı ressam ve heykeltraş Barabara Weill'in atölyesi, insanların akın akın geldiği Playa De Palma plajı, Pequena koyunun güzelliği görülmesi gereken yerlerden...