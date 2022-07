Akide Şekeri Yayınevinin Tatlı Serileri

'Akide Şekeri' kitaplarıyla ilk kez karşılaşıyorum. Kitapların künyesini inceleyince Semerkand Yayınları'nın minikler için hazırladığı serileri 'Akide Şekeri' markası altında yayımladığını, kısa bir internet araştırmasıyla da benzer bir çok setlerinin olduğunu görüyorum. Bu serilerden ikisi elimde; "Sevimli Tospiş Serisi" ve "Ayşe ile Süslü'nün Maceraları".

Sevimli Tospiş Serisi Kitapları

Pıpır Porsuk, Cırcır Böcek, Dırdır Kurbağa, Fırfır Farecik, Gırgır Gelincik, Hırhır Kurt, Mırmır Miyav, Pırpır Martı, Vırvır Ördek, Zırzır Arı.

On kitaplık bu serinin her kitabında ana karakterimiz kaplumbağanın farklı bir hayvanla farklı bir erdeme dair kısa macerası işleniyor. Okul öncesi için uygun, nostaljik ama renkli ve canlı çizimlerle cazip hâle getirilmiş. Her bir kitabın okuma süresi, yaşa uygun düşük bir tempoyla beş dakika dolayında. On altı sayfalık kitapların son sayfasında okunan hikâyeyle ilgili üç kolay soru bulunmakta. Yeni okurlar için Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği yazı tipi kullanılmış ve bu, kitap kapaklarında özellikle belirtilmiş. Dördüncü kitap olan Fırfır Farecik'te gösteriş merakına değinilmiş olması dikkatimi çekti. Çocuklara verilen öğütler arasında pek rastlamadığımız ama çağımızın sorunu hâline gelmiş bir konudur. Takip eden hikâyelerde dikkat çeken bir unsur da çatışma çözümlerinin tesadüflere, rastlantılara, dış etkenlere değil, tarafların sulh niyetlerine bağlanmış olması. Pişmanlık hissi-telafi-doğruya ulaşma izleği seri içerisinde birkaç kez tekrarlanarak pekiştirilmiş. Soyut dinî öğe, öğüt ve terimlerin bu yaş grubuna doğrudan hiç verilmemiş, anlam-kavram üzerinden ilerlenmiş olması bence de doğru bir yöntem.

Çizimler, kapaklar ve klasik sayfa yapısı çocukların ilgisini çekecek türden. Künyeye göz attığımızda işin ciddiye alındığını, oturaklı bir ekip çalışması yapıldığını görüyoruz. Ancak 140 TL ve üzerindeki internet satış fiyatları bu hacimdeki bir set için maalesef fazlaca yüksek.

Saltuk Buğra Bıçak

Sevimli Tospiş Serisi (10 Kitap x 16 Sayfa)

Çiz.: Fatma Karaoğlan

Akide Şekeri (Semerkand Yayınları)

2022 Ocak

Ayşe İle Süslü'nün Maceraları Serisi Kitapları:

Mucize, Neymiş Bu Ormanlar, Ekmek Ağacı, Gökyüzündeki Fıskiyeler, Güneşin Arkadaşları.

Beş kitaplık serinin ilk kitabı şiirsel bir dille miniklere tohum-meyve döngüsünü anlatmış. İkinci kitap ormanın faydaları üzerine. Üçüncü kitap buğdayın ekmeğe dönüşme serüvenini aktarıyor. Dördüncü kitap yağmurun oluşumunu, beşinci kitap ise güneş sistemini anlatıyor. Bu anlatımların hikâye içindeki bir karakterden diğerlerine öğretim yoluyla oluşu çocuk yaratıcılığının ve hayal dünyasının gerisinde kalır. Zaman zaman başvurulabilecek bir yöntem olsa da farklı ve gerçeküstü karakter tasarımlarıyla da beslenmeli, mizah veya kurgu ile yoğurulmalı, gerçekliğin sınırlarını zorlayabilmelidir ki bağlayıcı olsun, sıradanlık ve sıkıcılık kapanlarından kurtulsun.

Kitapların seviyesini 300 farklı kelime ile yazılmış ilk kitaptan 500 farklı kelime ile yazılmış son kitaba doğru kademeli olarak artırmak fena bir fikir değil. Her kitap yine 16 sayfa. Çizimler klasik tarzda. Serinin internet satış fiyatı 60-70 TL dolaylarından başlıyor.

Çizim ağırlıklı kitapların maliyetleri ve bugünlerde yerinde durmayan fiyatlar malumumuz ama biz yine de ilk baskının tükenmesini ve piyasa şartları da biraz düzelirse çok değerli minik okurlarımız için sonraki baskılarda fiyatların düşmesini umalım.

Yayınevimin tercihiyle benzer bir tecrübe yaşamış olduğumdan karton muhafaza içinde ve naylon kaplı set kitap satışının zorluklarını biliyorum. Bu kitapları tek tek satmak, ilk kitabı veya kitaplardan birini okuyup beğenen okura diğer kitapları da edinme seçeneğini sunmak bana daha doğru geliyor. Bunun toplam satış adetini artıracağı ve yayınevi için de daha kazançlı olacağı görülecektir. Her iki şekilde de baskısı yapılmış bir setimin tek tek satıldığında açık ara daha hızlı ve yüksek satışa eriştiği tecrübeyle sabittir.

Son olarak "Ayşe ile Süslü'nün Maceraları" setimden fazladan bir "Ekmek Ağacı" çıktığını belirteyim ki bundan sonra paketleme sırasında dikkatli olunsun. Bu kitabı yayınevi hayrına bir miniğe hediye edeceğim. Mümkünse yazının yorum kısmına bir helallik bıraksınlar, değilse bana bildirsinler ki bedelini ödeyeyim.

Elif Veske

Ayşe ile Süslü'nün Maceraları (5 Kitap x 16 Sayfa)

Çiz.: Radiye Ayla Asilkan

Akide Şekeri (Semerkand Yayınları)

2022 Ocak