Akıtılan Kanlarla Kurulan Türk Devletleri

Sadullah Gülten'in editörlüğünde hazırlanan ''Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş'' adlı eser, sağlam akademik kadrosuyla tüm okurlara hitap eden önemli bir çalışma olarak ortaya çıkmıştır. Tarih boyunca Türkler, düşmanları tarafından kaleme alınan eserlerde ''savaşçı kavim'' olarak tanımlanan bir millettir. At üstünde, bozkır topraklarında ve konargöçer bir hayat sürdüren Türkler, devlet kurma konusunda nitelikli bir usta hâline gelmiştir. 16 farklı Türk Devleti'nin ortaya çıkması, Türklerin bağımsızlık tutkularının en önemli göstergesidir. Sadullah Gülten, eserde Türklerin devlet kurma anlayışını okura şu şekilde açıklar: ''Türklerde devlet, millete hükmeden değil milletin hizmetkârı olan bir müessesidir. Bu sebeple Türkler, devlete fenâfiddevle seciyesinde bağlılık gösterirler. Bu kavrayış yüzyıllar içinde cihanşümul bir seviyeye ulaşarak Türk olmayanları da kapsayıp âlemin nizamını sağlayacak Türk Cihan Hâkimiyeti Mefkûresi' ne dönüşmüştür. Böylece onlar sadece kendi milli varlıklarını korumaya ve yaşatmaya değil aynı zamanda dünyayı adaletle yönetmeye de talip olmuşlardır.''[1] Aynı zamanda eserde, 18 farklı yazar uzmanlık alanlarında okuru sıkmadan katkı sağlayarak eserin akademik niteliğini güçlendirmiştir.

Bu çalışma, akademik bir dille yazılarak okuru Türk Tarihi'nin çeşitli zenginlikleriyle buluşturmuştur. Türkler, aynı dönemde farklı coğrafyalarda devlet kuran bir savaşçı kavim olmanın yanı sıra inançlarıyla da öne çıkan bir millettir. İslamiyet'i kabul eden Türkler, inançlarının sağladığı bir savaş politikası geliştirerek daha azimli, daha kararlı ve daha inançlı bir tavır sergilemişlerdir. Erkan Göksu'nun kaleme aldığı ''Masal ve Gerçek Arasında Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu'' adlı bölümde, Çağrı Bey'in Dandanakan Savaşı sırasında gösterdiği kararlılığı okura şu şekilde aktarmaktadır: ''Sarsılmaz inancı, hiçbir şart altında kırılmayan ümidi ve özgüveniyle, ''Ülke almak ve yurt tutmak, cesaret işidir. Hükümdarlık, korkaklıkla alınmaz. Bin can feda etmek gerekse de ben savaş ve cenkten başka bir işte yokum. Unutmayın ki, devlet de bu uğurda ölmek de meliklerin işidir. Ya devlet başa kuzgun leşe.'' dedi.''[2] Böylece Çağrı Bey'in kararlığı, Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulmasında belirleyici olmuştur.

Eser, 21 makaleden oluşarak okurun ilgisini çekmeyi başarmıştır.

Göktürk Kağanlığı 'nın Kuruluşu

Masal ve Gerçek Arasında Büyük Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Yılları

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.yılına armağan olarak hazırlanan ''Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş'' adlı eser, amacına uygun bir şekilde yayımlanmıştır. Türkiye (Anadolu) Selçuklu Devleti'nin yıkılış sürecinde, karizmatik liderliğiyle öne çıkan Osman Bey, kendi adını taşıyan bir devlet kurmayı başaran bir Türk Beyidir. Feridun Emecen'in kaleme aldığı ''Osmanlı Devleti'nin Kuruluş Yılları'' adlı makalede Osmanlı'nın kuruluş süreciyle ilgili dikkat çekici ifadeler yer almaktadır: ''Osmanlı beyliğinin kuruluş tarihi için 1302'de vuku bulan Bafeus Savaşı'nı göstermek bağımsızlık meselesinde kaynaklara dayalı bilgilerle örtüşmez ve 1299 tarihini de devre dışı bırakmaz. Bu bakımdan beyliğin kuruluşu için bir tarih verilecekse bunu yuvarlak bir rakam olarak 1300 yılı ile bütünleşmek daha uygun olacaktır.''[3] Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine dair yazılan kaynaklar farklı dönemlerde kaleme alınmış ve tarihçilerin yorumlarına göre çeşitlenmiştir.

1789' da Fransa'da gerçekleşen Fransız İhtilali hem imparatorlukları hem de Anadolu'da hüküm süren Osmanlı Devleti'ni zayıflatarak yeni bir rejimin (Cumhuriyet) doğmasına zemin hazırlamıştır. Milli iradenin ön planda tutulduğu bu dönemde Osmanlı Devleti hızla yıkım sürecine girmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da başlattığı Halk Direnişi olarak adlandırılan Türk Kurtuluş Savaşı ise yeni bir Türk Devleti'nin kurulmasına öncülük etmiştir. Ömer Erden'in ''Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğuşu'' adlı makalesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin lideri olarak öne çıkan M. Kemal Paşa'nın konuşması şu şekilde aktarılır: ''Milletimiz haiz olduğu özelliklerini ve liyakatini, hükümetinin yeni ismiyle, medeniyet dünyasına daha çok kolaylıkla göstermeye muvaffak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, cihanda işgal ettiği yere layık olduğunu eseriyle ispat edecektir.'' diyerek cumhuriyet yönetiminin medeni dünyada hak ettiği yeri alacağına olan inancını ifade ediyordu.''[4] Sonuç olarak, ''Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş'' adlı eser, Türk Devletleri'nin tarihi zenginliğini öğrenmek isteyenler için önemli bir başvuru kaynağı niteliğindedir.

Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş

Editör: Sadullah Gülten

Timaş Tarih Yayınları

Ekim 2023, İstanbul

464 sayfa

[1] Hunlardan Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuruluş, Ed. Sadullah Gülten, Timaş Tarih Yayınları, 1. Baskı Ekim 2023, İstanbul, s.7.

[2] A.g.e., s.271.

[3] A.g.e., s. 438.

[4] A.g.e., s.454-455.