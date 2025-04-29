Albert Camus - Düşüş, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Albert Camus - Düşüş

29.04.2025 09:00 - Turhan YILDIRIM

Düşüş, felsefi bir roman olarak döneminin önde gelen yapıtları arasındadır.

Jean Baptiste Clamence adlı eski bir avukatın Amsterdam'da Mexico City isimli barda karşısında kim olduğunu bilmediğimiz biriyle olan konuşmasını, daha doğrusu monologlarını okuruz. Anlaşılabileceği gibi roman tek anlatıcı ve düzlemde ilerler. Anlatıcımız güvenilmezdir, bundan dolayı anlattıkları doğru mu, karşısında gerçekten onu dinleyen biri var mıdır, yoksa kendisinin alter egosu mu, bunu bilemeyiz.

Geçmişte Paris'te avukatlık yapan karakterin, ölüm, yalnızlık, özgürlük gibi konuları irdelediği, başta kendisinden başlayarak eleştirilerini topluma ve sisteme yönelttiği bir metindir Düşüş. Sadece monolog üstünden ilerlemesine ve yüz sayfalık hacmine rağmen edebi açıdan da doyurucu bir eserdir.

Zamanında sefahat içinde yaşamış birinin yaşamındaki değişimi, düşüşü gayet güzel şekilde ifade eder. Düşüş'ü bir modernizm eleştirisi olarak da görebiliriz.

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 29.04.2025 09:00 - Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 22:14
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat albert camus düşüş modernizm monolog turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayınlanmış Kitapları

- Düşüm, Orlando Art Yayınları, 2024
- Modern Soslu Postmodern Makarna, İthaki Yayınları, 2023.
- Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 65 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 3 kitap bulunmaktadır.

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