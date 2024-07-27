Ali Ayçil - Karşı Roman

Karşı Roman'ı günümüzden bir antiroman örneği olarak değerlendirebiliriz. Upuzun paragrafları, bölümsüz yapısı, laytmotiflerle örülü anlatısı, karşıtlıklar üstünden kurduğu felsefesiyle karşımızda çok özel bir eser var. 144 sayfalık hacmine rağmen fazlasıyla yoğun bir kitabı okuyoruz. Bunların yanında metinlerarasılık, göstergelerarasılık ve üstkurmaca da romanın yapısı içinde bulunuyor.

Kapakta gördüğümüz kurt metaforu ana karakter Mehmet Manas'ın çocukluğundan başlayarak hayatının belirli dönemlerinde kendini gösteriyor. Altunizade - Bağlarbaşı hattında yaptığı yürüyüşle karakterin zihnine giriş yapıyoruz ve döngüsel olarak onun yaşamının pek çok noktasına gidiyoruz. Karakter bize zaman içerisinde sürekli olarak daireler çizdiriyor. Bu metin, tarih ve karşı tarih, roman ve karşı roman, şehir avukatı ve taşra avukatı gibi zıtlıklar üstünden kurulmuş.

Karşı Roman

Ali Ayçil

İletişim Yayınları

144 Sayfa

İstanbul, 2024

