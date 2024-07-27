Ali Ayçil - Karşı Roman, Edebiyat, Turhan YILDIRIM

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Ali Ayçil - Karşı Roman

27.07.2024 09:00 - Turhan YILDIRIM

Karşı Roman'ı günümüzden bir antiroman örneği olarak değerlendirebiliriz. Upuzun paragrafları, bölümsüz yapısı, laytmotiflerle örülü anlatısı, karşıtlıklar üstünden kurduğu felsefesiyle karşımızda çok özel bir eser var. 144 sayfalık hacmine rağmen fazlasıyla yoğun bir kitabı okuyoruz. Bunların yanında metinlerarasılık, göstergelerarasılık ve üstkurmaca da romanın yapısı içinde bulunuyor.

Kapakta gördüğümüz kurt metaforu ana karakter Mehmet Manas'ın çocukluğundan başlayarak hayatının belirli dönemlerinde kendini gösteriyor. Altunizade - Bağlarbaşı hattında yaptığı yürüyüşle karakterin zihnine giriş yapıyoruz ve döngüsel olarak onun yaşamının pek çok noktasına gidiyoruz. Karakter bize zaman içerisinde sürekli olarak daireler çizdiriyor. Bu metin, tarih ve karşı tarih, roman ve karşı roman, şehir avukatı ve taşra avukatı gibi zıtlıklar üstünden kurulmuş.

Karşı Roman
Ali Ayçil
İletişim Yayınları
144 Sayfa
İstanbul, 2024

Yazar: Turhan YILDIRIM - Yayın Tarihi: 27.07.2024 09:00 - Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 23:40
Etiketler : Turhan YILDIRIM Edebiyat ali ayçil karşı roman turhan yıldırım
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Turhan YILDIRIM Hakkında

Turhan YILDIRIM

22 Temmuz 1983 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünü bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) üstüne yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yayımlanmış Kitapları
Kara Gergedan, Edebiyatist Yayınları, 2021.
Modern Soslu Postmodern Makarna, 2023.

Turhan YILDIRIM ismine kayıtlı 49 yazı bulunmaktadır.

Yazarımıza ait 2 kitap bulunmaktadır.

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