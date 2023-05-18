Ali Celep’in İlk Şiir Kitabı

"Harp Çantası" KDY (Kitap Yurdu Doğrudan Yayıncılık)'tan Çıktı!

Şair-Eleştirmen Ali Celep, hiçbir kuşağa, bir kliğe, gruba, topluluğa veya şiirsel cemaate mensup olmayan kendine özgü bir edebi kişiliktir.

İşbu toplamdaki şiirler, Ali Celep'in 23 yıllık titizlik ve özen gerektiren olağanüstü emeğinin bir verimidir.

Harp Çantası, aşk ile başlayan, milletçe devam eden ve aşk ile sona eren, çağıltılı, özge, değişik, yiğitçe ve erkekçe söylenmiş şiirlerin sıkı ürünleridir.

Harp Çantası, milletin inanç temelli çizgisinde teşekkül eden, millet eksenli ve millet merkezli, mânâsını milletinin dünyasında bulan-buluşturan modern epik karakterde şiirlerden oluştuğu gibi, modern lirik öznenin incelikli bir aşka yaklaşımıyla da nitelikli ve mevcut vasatın oldukça üstünde seyreden harbî, hasbî ve sahih/sahici şiirlerden oluşmaktadır.

Harp Çantası, bu yapay ve naylondan çağda "kurban kemiğiyle şiir yazmanın" inanç özünü sunmaktadır.

Harp Çantası, şiirin mahalle dayanışmasına heba edildiği bir zamanda, şiirsel esasa, milletin aslına ve aşkın özüne yönelik içtenlikli çağrısıyla, bütün mümkünlerin kıyısında, mensubu olduğu milletinin yanında/yöresinde yer almaktadır.

"Fakat sen de biliyorsun ey halkım

Şairin babasını yitirmiş gibi sana baktığını

Gel dönelim şöyle tarih ve usûl dersinden gel

Dönelim ilmi halimizin gerçeğine o zaman

Varalım aşkla gerçeklerimize varıp yıkanalım acıyla

Varalım kabuk bağlamış yaramıza nah şöyle"

Arka Kapak'tan

"Harp Çantası büyük Türk şiirine gönül borcunu ödeme niyetiyle yazılmış şiirlerden oluşmuştur.

Modern epik duyarlığın açtığı gerilimle ataların geleneğine duyulan saygıdan doğan duygusal ciddiyet arasında hem kafaya hem gönle konuşan bu şiirler, dünyayı gerçekten görmek isteyen okur için 23 yılda kaleme alınmıştır. Şiirlerin kendi kendine yeterli bir görgüye ulaşması ve Türk şiirindeki payının meraka değer bir görünüme kavuşması adına hayli uzun bir zamanı katetmesi bir yana, şiiri bilhassa şiir okuyarak anlamaya çalışan okurlar için sürekli doğum halinde olanı keşif yolunda atılmış mütevazı bir girişim sayılsa yeridir.

Evet, iyi bir şiir okuyan, okuması bittikten sonra gidip daha iyi en az iki şiir okumak ister. Ve iyi bir şiir pek çok kötü başka şeylerin okunmasına ve bir süre de olsa kötülüğün yayılmasına mani olur.

Harp Çantası, şiir sanatına saygıyı hatırlatan, akla aşkla çalışmayı empoze eden yiğitçe söylenmiş şeyler taşıyor."

"Fakat sen de biliyorsun ey halkım

Şairin babasını yitirmiş gibi sana baktığını"