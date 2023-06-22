Ercan Y. Yılmaz'ın 2022 yılında yayımlanan yazım süreci 8 sene sürmüş romanı Altı Üstü İstanbul, çok katmanlı bir roman. Üç ayrı anlatıcıya sahip bu romanın ana ekseninde İstanbul'un Kartal ilçesinde bulunan Aydos Ormanı'nda yaşayan 8 hanelik bir topluluğun yersiz yurtsuz edilişi konu edilmiştir. İsimleri ölünce tamamlanan, Dav, Yun gibi adlara sahip bu topluluk romana göre 2013 yılında yerlerinden edilir. Böylece ana karakterimiz Dav ve ailesinin yolculuğu başlar.

Kitapta gözü açık, gözü kapalı, sol gözü kapalı, sağ gözü kapalı, iki nokta üst üste gibi bölümler arası işaretler bulunmaktadır. Gözü açık bölümünde Dav'ın hikâyesini üçüncü şahıs anlatıcı üzerinden, gözü kapalı bölümünde gündüz gözüyle düşsel bir mekâna giden Dav'a içine girdiği zamansız fantastik dünyayı anlatan ikinci şahıs anlatıcı sesiyle Mukim karakterini, iki nokta üst üste bölümlerindeyse zaman olarak 2015 yılında bulunan yazar Edip karakteriyle de birinci şahıs anlatıcıyı görürüz.

Romanda Edip karakteri üzerinden üst kurmacayı görürüz, hem bölüm başlarındaki epigraflarla hem de bölümler içinde geçen "Dorian Gray Şarap Evi" gibi ifadelerle metinlerarasılığı görürüz. Bunların haricinde bölüm başları "Nun", "Vav", "Lam" gibi Arapça harfler ve "Yığ", "Yom" gibi Türkçe halk ağzında kullanılan üç harfli kelimelerinden oluşmaktadır.

Altı Üstü İstanbul

Ercan Y. Yılmaz

İthaki Yayınları

464 Sayfa

İstanbul, 2022