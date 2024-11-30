Altıyedi “Anlayamadığımız Dil” Dosyasıyla 20. Sayısına Ulaştı

Kültür dünyamıza ilk adımını 2019'da atan Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi 20. sayısını yayımladı.

Kalabalık bir yazar, şair, çizer kadrosuyla çıkan Altıyedi'nin ana dosya konusu "Anlayamadığımız Dil" olurken yakın zamanda kaybettiğimiz "İrfan Yalçın" için de bir dosya bulunuyor.

Ahmet Özer'in "Dil: Yaklaştıkça Uzaklaştığımız Büyülü Alan" ön yazısı ile başlayan "Anlayamadığımız Dil" dosyasında Y. Aykut Kırbıyık, Öner Yağcı, Bora Ercan, Serdar Gürsoy, Gül Özen, Prof. Dr. Cemal Sakallı, S. İpek Ortaer Montanari, Ezgi Balaban yer aldı.

"İrfan Yalçın ve Edebiyatta Zonguldak" dosyasında Doğu Karaoğuz, Keramettin Çetin, Erdem Danış yer aldı.

20. sayıya dosya dışı yazılarıyla Bilgin Güngör, Özcan Temel, Attila Aşut, Alaaddin Kara, Mehmet Öztürk; öyküleriyle Üzeyir Karahasanoğlu, Esra Kahya, Hicret Birik, Betül Sarıca, Hülya Tamzok; şiirleriyle Efrahim Nevzat, Bahtiyar Kaymak, Ömer Turan/Kenan Sarıalioğlu, Pelin Özer, Efe Çiteli, İbrahim Tığ, Ayça Şebnem, Furkan Eren Ekici, Fatih Kara, İbrahim Başçı ve Aygül Kılıç Yıldız katkı sundu.

Y. Aykut Kırbıyık Aslıhan Kaplan Bayrak'la Hatice Tarkan Doğanay ise Hakan Cucunel ile söyleşti.

Bu sayının edebiyat soruşturmasında "Eserlerinizde var ettiğiniz dilin anlaşılabildiğini düşünüyor musunuz?" diye sorduk. Hicret Birik, Yasemin Onat, Özgün Enver Bulut, Başak Canda, Ahmet Erkam Saraç, Duygu Terim, Mehmet Öztürk ve Ayşen Işık cevapladı.

Kapak tasarımı Mine Yörük'e ait olan sayıya Kürşat Coşgun, Betül Sinanoğlu çizgileriyle katkı verdi.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yayımlanan Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi, bir sonraki sayısının dosya konusunu "Bilinen Sırlar" olarak belirledi.

Altıyedi'yle [email protected] adresinden, sosyal medya hesaplarından iletişim kurmak; tüm sayılarına shopier.com/altiyedidergi sayfasından ulaşılabilmek mümkün.