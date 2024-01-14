Altıyedi Dergisiʼnin 17. Sayısı “Pişmanlık” Dosyas, Dergi, Dergihaber

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Altıyedi Dergisiʼnin 17. Sayısı “Pişmanlık” Dosyasıyla Yayımlandı

14.01.2024 08:00 - Dergihaber
Altıyedi Dergisiʼnin 17. Sayısı “Pişmanlık” Dosyasıyla Yayımlandı

Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi'nin 17. sayısı "Pişmanlık" ana dosya konusu ve "Cumhuriyet Devrimi ve Türk Edebiyatı" gündem dosya konusuyla yayımlandı.

Kırk üç yazar, şair ve çizeri buluşturan Altıyedi; dosya yazılarının dışında öyküler, şiirler, söyleşiler, kitap incelemeleri ve edebiyat soruşturmasıyla okurlarının karşısına 96 sayfa olarak çıktı.

Ahmet Özer'in "İç Hesaplaşmanın Penceresi: Pişmanlık" ön yazısı ile başlayan Pişmanlık dosyasında Didem Sercan, Uğur Deveci, Serdar Gürsoy, Yunus Aykut Kırbıyık, Elmas Tunç, Özlem Akkel; "Cumhuriyet Devrimi ve Türk Edebiyatı " dosyasındaysa Attila Aşut, Öner Yağcı, Turhan Yıldırım, Bilgin Güngör yer aldı.

Pişmanlık sayısına öyküleriyle Nuray Elçin, Üzeyir Karahasanoğlu, Esra Kahya, Uğur Demircan, Uğraş Abanoz, Usame Yördem, Yavuz Yavuzer ve Deniz Mahabad; şiirleriyle Ayça Şebnem, Emirhan Oğuz, Hasan Salih Kaymaz, İbrahim Başçı, Mehmet Sezgin Sarı, Öner Fikri Topaloğlu, Nevruz Uğur, Gönül Demircioğlu, Muhammet Baran Arslan ve Efrahim Nevzat; yazılarıyla Levent Turhan Gümüş, Aladdin Kara, Doğu Karaoğuz, Özcan Temel ve Olcay Karay; aforizmalarıyla Kenan Sarıalioğlu yer aldı.

Çağlar Sarıtaş, "Tekinsiz öyküler yazmayı seviyorum. O tekinsizliğin içinde inşa ettiğim başka bir meselem var çünkü," diyen Semrin Şahin'le söyleşti.

Altıyedi bu sayısında "Yayımlanan ilk eserinizden bugüne değin yazınsal serüveninize dair hiç pişmanlığınız oldu mu?" diye sordu. Abdullah Ataşçı, Fatih Gezer, Semrin Şahin, Ercan Yılmaz, Muhammet Erdevir ve Okan Yılmaz cevapladı.

Kapak tasarımı Mine Yörük'e ait olan sayıya Kürşat Coşgun da çizimleriyle katkı verdi.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yayımlanan Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi, bir sonraki sayısının ana dosya konusunu "İyilik-Kötülük" olarak belirledi.

Altıyedi'yle altiyedidergi@gmail.com adresinden, sosyal medya hesaplarından iletişim kurmak mümkün.

Tüm sayılarına shopier.com/altiyedidergi sayfasından ulaşılabilen Altıyedi'nin kitap hediyeli abone kampanyası hâlâ sürüyor.

Yazar: Dergihaber - Yayın Tarihi: 14.01.2024 08:00 - Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 03:55
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