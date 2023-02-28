Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisinin 14. Sayısı Kutuplaşma Konusuna Eğiliyor

Altıyedi sanat edebiyat dergisinin "Kış - 2023 sayısı" (14. sayı), "Kutuplaşma" başlıklı dosya konusuyla çıktı.

Derginin başyazısında Kürşat Coşgun, "Diyalektiğin tunç yasasıdır: Doğadaki her şey zıddıyla vardır ya da her şey kendi zıddını da yaratır. Bir şeyin zıddı onun ters kutbudur. İyinin kötü, güzelin çirkin, gerçeğin yalan, savaşın barış… Biri ancak bir diğeriyle anlamlıdır, önem taşır. Birinin eksikliği ise diğerini de eksik kılar. Olması gereken kutupları yok etmek değil, iki kutbun arasındaki zenginliği ve derinliği bulmaktır. Bu zenginliği yaşayabilmektir. Yoksa siyahın olmadığı bir yerde beyaz ne renktir?" dedi.

"Kutuplaşma" konulu dosyaya Ahmet Özer, Adnan Gerger, Mustafa Kemal Erdemol, Bora Ercan, Hülya Deniz Ünal, S. İpek Ortaer Montanari, Özlem Akkel, Prof. Dr. Cemal Sakalllı, Gönül Malat, Ali Kaya ve Sayra Onur katkı sağladı.

Yeni sayıya öykü ve yazılarıyla Berrin Nazlı, Üzeyir Karahasanoğlu, Levent Turhan Gümüş, Gönül Tokayeva, Gülçin N. Kenneth, Esra Kahya, Erich Kastner (Kürşat Coşgun çevirisiyle), Mustafa Sezer, Mükerrem Yıldız, Almula Türedi, Doğu Karaoğuz, Özkan Mert, Nilüfer Benal, Usame Yördem, Tunç Tayanç, Suna Serdengeçti, Can Kartoğlu ve Gül Parlak katıldı.

Şiirleriyle Emirhan Oğuz, Efrahim Nevzat, Mehmet Emre, Murat Tenetoğlu, İrfan Temel, Cansu Kemiksiz, Serdar Süalp, Can Aşır, Özlem Sat, İbrahim Karaca, Muhteşem-i Kâşânî (Prof. Dr. Mehmet Kanar çevirisiyle), Öncü Karakaya ve Eren Koçdemir yer aldı.

Bu sayıda "Size öykü yazdıran çatışma biçimlerine kutuplaşma iklimi de dâhil midir?" diye sorduk. Soruşturmamıza yanıtlarıyla Ahmet Karadağ, Arzu Anlar Saraç, Aynur Kulak, Çağla Çinili, Deniz Faruk Zeren, Mustafa Okumuş, Neşe Cengiz, Ömer Alkan, Özlem Yanmaz, Selman Dinler ve Şeyda Başer Eroğlu katıldı.

Kutuplaşma sayısının en iddialı türleri arasında söyleşiler yer alıyor. Alaaddin Kara'nın Adnan Özveri, Hakan R. Temiz'in Bahtiyar Kaymak, Yunus Aykut Kırbıyık'ın İlhan Sami Çomak, Mükerrem Yıldız'ın İsmail Doğan, Altıyedi ekibinin Kemal Aydoğan ve Üzeyir Karahasanoğlu'nun Recep Kayalı söyleşileri ilgiyi hak ediyor.

Kapak tasarımı Mine Yörük'e ait olan sayının çizerleri ise Kürşat Coşgun, Betül Sinanoğlu, Tuğba Bahadır.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yayımlanan dergiyi Shopier üzerinden temin etmek mümkün.