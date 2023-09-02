Altıyedi Yayında

Altıyedi Masumi̇yet'le Çıktı

Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi'nin Yaz-2023 sayısı (16. sayı), "Masumiyet" anadosya konusu ve "Sivas Hâlâ Yanıyor" gündem dosya konusuyla yayımlandı.

Elli beş yazar, şair ve çizeri buluşturan Altıyedi; dosya yazılarının dışında öyküler,şiirler, söyleşiler, kitap incelemeleri ve edebiyat soruşturmasıyla okurlarının karşısına 104 sayfa olarak çıktı.

Kapak tasarımı Mine Yörük'e ait olan sayıya ayrıca Kürşat Coşgun, Betül Sinanoğlu ve Hüseyin Esen de çizimleriyle katkı verdi.

Ahmet Özer'in "Yaşama Masumiyet Duygusuyla Bakabilmek" ön yazısı ile işlenen, girişyazısı Yunus Aykut Kırbıyık ve Mine Yörük tarafından derlenen "Masumiyet" dosyasında Can Şafak, Adnan Gerger, Prof. Dr. Cemal Sakallı, Levent Turhan Gümüş, Özcan Temel, Onur Uzer, Ali Kaya; "Sivas Hâlâ Yanıyor" gündem dosyasındaysa Attila Aşut, Ender İmrek, Emirhan Oğuz,Levent Turhan Gümüş ile Ayça Şebnem yer aldı.

Masumiyet sayısına öyküleriyle Üzeyir Karahasanoğlu, Esra Kahya, Fatih Parlak,Demet Eker, Ahmet Cengil, Elmas Tunç, Halil Yörükoğlu, Fatih Selvi ve Mehtap Sezer; şiirleriyle Levent Karataş, Bahtiyar Kaymak, Öncü Karakaya, Öztekin Düzgün, Turgay Yazıcı,Funda Süyür, Mehmet Rayman, Haluk Demiralp, Doğu Kaşka ve Mine Yörük; yazılarıyla Kürşat Coşgun, Olcay Karay, Gönül Malat, Serdar Gürsoy, Doğu Karaoğuz; aforizmalarıyla Kenan Sarıalioğlu yer aldı.

Bora Ercan'ın Kıbrıslı şair Gür Genç, Alaaddin Kara'nın Enis Algır ve Üzeyir Karahasanoğlu'nun Ayla Burçin Kahraman söyleşileri de sayfalar arasında.

Altıyedi bu sayısında "Kutuplaşmayla, kara ağızlı haberlerle geçen şu günlerdeedebiyatın masumiyetine inanıyor musunuz?" diye sordu. Cabir Özyıldız, Nevin Ulusoy,Turhan Yıldırım, Furkan Çirkin, Ceren Avşar, Çağatay Üge, Didem Kazan Sol, Birgül Temur ve Melike Uzun cevapladı.

Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı (ZOKEV) tarafından yayımlanan Altıyedi Sanat Edebiyat Dergisi, bir sonraki sayısının ana dosya konusunu "Pişmanlık", gündem dosyasını ise"Cumhuriyet'imizin ve Edebiyatımızın Yüz Yılı" olarak belirledi.

Altıyedi'yle altiyedidergi@gmail.com adresinden, sosyal medya hesaplarındaniletişim kurmak mümkün.

Tüm sayılarına shopier.com/altiyedidergi sayfasından ulaşılabilen Altıyedi'nin kitaphediyeli abone kampanyası hâlâ sürüyor.