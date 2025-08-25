Anlam ve Değer Dergisi 1. Sayısı Çıktı.

Kelimelerin sahibi olan Allah'a hamdolsun.

Yeni bir başlangıç için karşınızdayız. Anlam ve Değer Dergisi olarak sizlerle buluşmanın heyecanı içindeyiz.

İnsanın hayatı boyunca dayandığı iki temel kavram olan anlam ve değer kavramlarını merkeze alarak yola çıktık. Anlamlı ve değerli bir hayat yaşamak için mücadele ederken bunu sözlerimizle ve düşüncelerimizle ifade etmek istiyoruz. Anlamsız ve değersiz bir hayata talip değiliz. Kelimelerle anlam dünyamızı zenginleştirmek, hakikate ulaşmak ve değerli bir hayat için bunları yaşamımıza yansıtmak istiyoruz.

Dergimiz İnsan ve Değer Hareketi olarak varlığı yarım yüzyıla yaklaşan bir mücadelenin devamı olarak yayınlanacak. Türkiye'de İslam'ın benliklerde, sokaklarda, siyasette, ekonomide, devlette, toplum hayatında, eğitimde yaşaması ve yaşatılması için sürdürülen büyük bir mücadele var. Bu mücadele evlerde, kitapevlerinde, okullarda, iş yerlerinde, meydanlarda verildi ve veriliyor. Fikri olmayanın hareketi olmaz. İslami hareket fikriyatı ile vardır. İslamcılık sadece pratik değil aynı zamanda teorik altyapısı olan güçlü dayanaklara sahip büyük bir akımdır. Bu meyanda bizlerde bu mücadele içerisinde fikri ve ameli bir tecrübeden beslenmekteyiz.

Türkiye'deki İslami hareket mücadelesinin bir parçasıyız ve bu parça içerisinde bizler mücadelemizi güçlendirmek, derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için dergi üzerinden bir ifade imkanına sahip olmuş bulunuyoruz. Dergiler misyon itibariyle öncelikle dün, bugün, yarın arasında bağ kurmak, güncel olanı anlamak, anlamlandırmak ve geleceğe yönelik bir perspektif içinde söz ve yazının imkanlarını sunmak gibi bir misyon içindedir.

Yazarlarımız bu sayıda İslam düşüncesi, eğitim, İslam dünyası, Türkiye ekseninde birçok mesele ve kavram üzerine fikirlerini serdettiler. Şiirler ile anlam bütünlüğünde yerlerini aldılar.Sizlerin de katkılarıyla düşünce dünyamıza tevhid, adalet, özgürlük, ahlak ve emek ekseninde özgün ve özgür bir soluk olmak istiyoruz.

Kelimelerin hakikat ışığında yolumuzu aydınlatması için sizleri birlikte tefekküre davet ediyoruz.

İnternet sitemiz olan www.anlamvedegerdergisi.com adresinden bizi takip edebilirsiniz.

Değerlendirme, öneri ve yazılarınızı [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

Yeni sayımızda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olunuz.