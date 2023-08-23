Arif Ay’ın Şiirleri Üzerine Bir Bakış

Hayrettin DURMUŞ yazdı...

Hira ve Dosyalar kitaplarıyla tanıdık ilkin. Şehrimin Şiirlerini okurken İslam coğrafyasında acı ve ıstıraplarla dolu bir yolculuğa çıktık. Şairin vakur duruşu şiirlerine de yansıyor ve su serpiyordu acılı yüreklere. Sonra Dipköşe kitabıyla bir yandan bilincimizi uyandırırken bir yandan da çağa tanıklığı devam etti.

O kitapta yer alan "Yüksek Tansiyon" şiiri hâlâ kulaklarımızda:

"yüksek tansiyonum varmış hızlı çalışıyormuş yürek bir tarafta senin aşkın bir tarafta karanlık ve zulüm bir de şu kör talih hızlı çarpmasın da ne yapsın dursun mu bu yürek" (AY, 2016: 101)

İnsanın tansiyonu yüksek olacaksa bunun için olmalı.

Bir de;

"rüzgâr esmeye, çiçekler açmaya Sular akmaya kuşlar uçmaya durdu Öyle bir baktın ki" (AY, 2016: 110)

dizeleri unutulacak gibi değil.

Arif Ay'ın yeni kitabı Puslar İçinde Muhit Kitap'tan çıktı. Kitaba da azadını veren Puslar İçinde şiirinde "katlansam bir mendil gibi ellerinde" (AY, 2020: 13) diyor. Aşk, sevda, hasret, ayrılık, umut ve adanmışlık bu dizeden daha güzel nasıl anlatılır ki?

Annelerimizin başındaki yazmalarda açan çiçeklerin çocukları kendine çektiğini ne kadar güzel anlatmışsa ilkyaz delişmenliğindeki kızları da o kadar güzel anlatmış.

Erzurum şiirinde beni en çok etkileyen mısralar;

"hırkasına bürünmüş bir derviş suskunluğunda gelir kış … Biz ceylanı vurulmuş dağdık" (s.25) oldu.

Bir insan sevdiğinden ayrılınca ne yapar? Yemeden içmeden mi kesilir? Uykuları mı sürgün eder gözünden, ince hastalığa mı tutulur bilmiyorum. Şairimiz bu durumda ne yapıyor derseniz işte cevabı:

"gittin rüzgârlar da gitti elimde hâlâ elinin sıcaklığı dumanlanıp duruyor yüzüm bezgin bir gece vakti." (s.42)

İnsan sevdiğinin yanında olsun yeter ki. Her şeye razı olur. Tıpkı:

"nasıl da istiyorum bir bilsen bir bardak su gibi başucunda olmayı" (s.44)

dizelerinde söylendiği gibi.

"gözlüğü kitap çarşısı" dizesinden daha güzel bir kitapçı, sahaf nasıl tarif edilebilir.

Biz ölünce yasımızı kim tutar? Anamız bizden önce göçmüşse bu dünyadan kim yanar bize?

"öldüğümde kuşlar uçacak yasıma çayırları okşarcasına yayacak yağmur solgun bir yaprak düşecek toprağa dağları duman bürüyecek elbiselerim öksüz kalacak öldüğümde yasımı kuşlar tutacak" (s.55)

Şairin bu dizeleri söylemesi boşuna değil elbet.

"bilmem ki ne derdi var kuşların dönüp duruyor başımın üstünde yüreğimin çığlığından habersiz" (s.67)

Arif Ay kuşların, çiçeklerin dilini bilenlerden olsa gerek. Gönül diliyle konuşmak, çevremizdeki varlıklarla halleşmek, onlarla hemhal olmak en çok şairlere yaraşır.

Arif Ay'ın kitabında aşk var, umut var. Yürek coğrafyamız, ülkemin yoksulları, üstatlar, dışarıda yaşanan mevsim, içimizdeki bahar, bağrımızda konaklayan kahır ve çocukluğumuz. Kısacası ne çok şey barınmış "Puslar İçinde."

AY, Arif (2016) Dipköşe, Hece Yayınları, Ankara.

AY, Arif (2020) Puslar İçinde, Muhit Kitap, İstanbul.