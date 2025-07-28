Aslı Erdoğan’ın Taş Yapılar’ı

Sabah Ziyaretçileri'm hiç eksik olmuyorlar ne içimdeki "karanlık hücre"de ne de dışarıdaki "taş duvarlar" arasında. Nereye gidersem gideyim benimle geliyorlar. Her yerde aynı üçboyutlu tablo karşıma çıkıyor: ağaçlar, ufuk ve gökyüzü. Anlıyorum içimdeki karanlık hücreden ve dışımdaki taş duvarlardan kaçış yok.

Umut mu? Uzaklarda bir yerlerde belki. Ağaçların, ufukların ve gökyüzünün son sözlerini söylediği bir suskunlukta. Unutmak mı? Her gece ölüler bana mektup yazıyor, satırlar bu geçici dünya ile sonsuz alem arasında gidip geliyor. Öykümden kaçamam. Öyküm, kuru dallar, soluk altın renkli ay ışığı ve son sahipsiz çığlık.

Kalbimin bir köşesinde eski bir zaman öyküsü. Heybeliada Sanatoryumunda ölüm ve hayat arasında gidip geliyorum tensel gemiler üzerinde. Yüzüm ölüme dönük. Ben Filiz Kumcuoğlu, yani Çehov'un Düello'sundaki Nadezdaya. Hiç olmadığım kadar özgür ve hafifim. Tahta bir kuş olarak uçuyorum hayatımın delik deşik göğünde. Kimseler öykümün aslını astarını bilmeyecek. Kimseler Tahta Kuşlar'ı benim kadar benim sevdiğim gibi sevmeyecek. Kimseler ölüm ile hayatın arasındaki sınırı benim kadar ortadan kaldırmaya cesaret edemeyecek.

Karaormanlar'dayım, sekiz ayın sonunda geldiğim nokta: Bütün dönüş yollarını yaktım kendi içimde kendi acılarımla. Amazon Ekspresi bir umuttu sadece. Sonra yol arkadaşlarım, Garaciella, Beatrice, Dijina, Gerda ve Martha. Hepsi birer heyula. Tutunacak ne bir yıldız vardı gökyüzünde ne de bir taş vardı yeryüzünde. Öykümdeki bütün yıldızları ve taşları kaybettim. Belki de onlar yerindeydi ama ben onları göremiyordum. Arkadaşlarımın heyulası bana geçmişti. Ne de olsa politik bir göçmendim Karaormanlar'da, Buenos Aires'te ya da dünyanın herhangi bir yerinde. "Mor düşler yolunu" arıyordum umarsızca. Aventa!

İçimde bir Mahpus var, umudunu ve özgürlüğünü içimdeki kör bıçak ile tanımsız boşluğa bağlamış. Körelmiş bıçağın ucu bana dönük, tanımsız boşluk ağzını açmış beni bekliyor. Son defa doğduğum toprakları görmek istiyorum. Belki içimdeki Mahpus çıkar oralardan, annemin duası bir işe yarar ya da ne bileyim başka bir şeyler olur. Başka bir şeyler olur derken bile koyu, acı ve derin yalnızlığım yakamdan tutup benden hesap soruyor. Bensiz hiçbir şey olmaz senden, bensiz hiçbir şeysin, diyor. Susuyorum içimdeki Mahpus ile bir. Çaresiz bakışlarla yolların ve yolcularımın içimdeki dehlizlerde kaybolmasını izliyorum. Artık aşk paylaşılan ortak bir bilinmezlikten başka bir şey değildi benim için.

Ben A'yım ve Başlangıç'a tenimin altındaki çıplak, savunmasız bedenimle Taş Yapılar'a ilk sözcüğümü karalıyorum: hayat. Özünü yitirdiğim, manasını yitirdiğim hayat. O gencecik çocuk haklı çıktı: Hayata rest çekmediğim için hayat beni reddetti ya da ben aradığımı -her neyse artık- bulamadım. Sonra birine gönül verdim, o da gözlerini bana verdi, verecek başka kimsesi olmadığı için.

Hiçbir zaman bitmeyecek bir öyküm vardı, İnsanlar'ın dolambaçlı cehennem başkaları arasında. Ben bitiyordum ama öyküm bitmiyordu. Hayatım sona eriyordu ama öyküm başka şekillerde devam ediyordu. Nefesim tükeniyordu ama öyküm pes etmiyordu. Bu yüzden ölülerle, kuşlarla ve rüzgarla konuşmayı öğrendim. Sonra taşlara, taşların altındaki suskunluğa, omzumda uyuyakalan yaralı güvercine mektuplar yazmaya başladım. Yara izim vardı benimle öyküm arasında. Sustum ve büsbütün öykümün içine çekildim.

Belli belirsiz duyduğum Koro'yu hemen yanı başımda, kapının önünde, bakışlarımın menzilinde görüyorum ve duyuyorum. Her geçen ana Koro daha yakın, daha gerçek, daha derin, daha benden oluyor; bana yakınlaşıyor Koro, ben onun bir uzvu, bir unsuru oluyorum. İnsanın ezgisini duyuyorum sessiz sedasız. Sesim yok hiçbir yerde. Sesimi bulamıyorum Koro'da. Sesi olmayanın sözü de olmazmış. Benim Hayat'ımın arasından kayıp gidiyor. Birleşmesi dahi düşünülmeyecek parçacıklara dönüşüyorum. Birbirinden uzak, lal ve sağır ben'lerden müteşekkil bir Koro.

Hepimiz gördük Düşler'deki Melek'i. Değişik zamanlarda, değişik yerlerde, rüzgarlı damlarda, soğuk ve bomboş odaların taşları arasında, uçurumlarda. Hep yorgundu Melek, çok yorgundu. Kör duvarlar arasında sessizce öykümün bitmesini bekliyorum. A idim hep ve hep de A olarak kalacaktım. Bir harfin kimsesizliğinde ve çıplaklığında unutulacaktım. Kafka'nın kahramanı K'dan daha aciz, daha sessiz, daha renksiz.

Labirentin Yüreği'ne inmiştim bir başıma, dışarı çıkmaya ne niyetim vardı ne de gücüm. İnsanın uçurumuna kendini pervasızca bırakan Sfenks'ten bir farkım yoktu. Ben ne arıyordum? Anlamıştım, kaderim ben'imi öykümün sonuna kadar taşımayacaktı, buna gücü yetmeyecekti. Melek'i öldürmüşlerdi. Kırmışlardı incecik kanatlarını, minnacık yüreğini.

Yine aynı Kahkaha ile taş binanın önündeyim. Ayakkabılarım bağcıksız, yüzüm mosmor bir orman. Kuşlara, rüzgara ve ölülere sesleniyorum, duymuyorlar beni. Anlıyorum ki insan upuzun bir şiirmiş, muazzam ve muamma bir şiir. Benim öyküm ise noktalama işaretleriyle paramparça edilmiş yitik bir şiir.

Bir Sonu, bir Finali, bir Epiloğu olsa da Öykümün yoktu gözleri. Asırlar oluyor ki öykümün gözlerini arıyorum Taş Yapılar arasında.

Taş Bina ve Diğerleri

Aslı Erdoğan

Everest Yayınevi

Sayfa; 136

İstanbul, 2017