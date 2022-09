Asya’nın Uçsuz Bucaksız Bozkırlarında Bir Kahraman: Küçük Ok

Şevval Baştan yazdı...

Pek çok sanat dalıyla ilgilenip bu alanlarda başarılı ürünler ortaya koyan fakat ne yazık ki 2021 yılında aramızdan ayrılan kıymetli Şafak Tavkul'un üç kitaplık Küçük Ok serisinin ilki, ''Uyuz İnek Nasıl Boğa Olur?'' a gözlerimizi çeviriyoruz bu yazımızda. Aynı zamanda ressam olup Hay Bin Yakzan ve Fatih Sultan Mehmet gibi animasyon filmlerin baş animatörlüğünü yapmış yazarımız, kitabın sayfaları arasında bizlere kendi fırçasından bolca sıcak ve renkli çizime yer veriyor. En başında bir çizgi film projesi olarak hazırlanan Küçük Ok, sonradan senaryo arasından seçilen üç hikâyenin genişletilmesiyle kitap formunda karşımıza çıkarılmış. Küçük Ok, yedi kutsal kent ve onlar için önemli olan yedi efsanevi taşın öyküsüyle bizlere kapılarını açıyor. Daha sonra esas kahramanımız ile tanışıyoruz. Arkadaşı Ceren ile sıska bir ineği çeke çeke bir yere götürmeye çalışıyorlarken öğreniyoruz ki obanın şamanı Ulu Kam bir başarısından ötürü bu ineği Küçük Ok'a hediye etmiş. Kimsenin yanında olmasına tahammül edemediği bu bakımsız hayvanı yularından bir kazığa bağlamak istemişler ama bir türlü başaramamışlardır. Bunu gören Baturcan, onlara yardım etmek için koşup eline bir balyoz alır. Balyozu vurduğu gibi tam tersi hareketle havaya fırlayan kazık gözden kayboluverir. ''Kazık nereye gitti?'' diye toplanmaya başlayan meraklı kalabalıktaki insanlar aniden elleriyle burunlarını kapatırlar. Çünkü ortalığı çok pis bir koku kaplamıştır. Arkasından gelen gaz ile anlarlar ki kokunun kaynağı kazığın açtığı deliktir. Artık insanlar deliğin etrafını sarmış, içlerinden ''Bu sefer ne çıkacak acaba?'' diye düşünürken beklentileri yerini şaşkınlığa ve biraz da korkuya bırakır. Çünkü bu sefer de kapkara renkli ve yağlı bir su fışkırmaya başlayıp kısa sürede bir gölcük kadar yer kaplar. En sonunda bu garip fıskiyenin havada çizdiği yay gittikçe kuvvetlenip koca Han çadırını berbat edip Ak çadırı Kara çadıra çevirmesiyle ortalık iyice karışır.

Mesaj kaygısı çekmeden, her hikâyede en azından tek ve küçücük bir şeyi okurlara kazandırmayı hedefleyen Tavkul, hikâye boyunca; Hunların günlük yaşamı, aile ilişkileri, oba yaşamında çocuk olmak, Töre, ahlaki değerler ve Çinlilerle ilişkiler noktasında bizlere manzaralar sunarken aniden karmaşık olup çözülmeyi bekleyen bir olay içerisine dâhil ediyor bizleri. Bu durumlarda karara varmada atalarının koyduğu kurallar yani Töre karşısında Küçük Ok, Han'ın oğlu olmasına rağmen eleştirel bir duruş sergiler. Bu eleştirellik koyulan kuralların günün ihtiyaçlarını karşılamaması, zaman içinde değişmesi, esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde doğal bir istek doğurur. Sözgelimi; kuyruğu hırsızlar tarafından kesilen atın son derece sağlıklı ve güçlü olmasına rağmen artık gerçek bir at sayılmayıp uğursuzluk getireceği korkusuyla obadan gönderilmesi, yanlışlıkla yerden petrol çıkmasına sebep olan ve yerden fışkırırken Han çadırını onun elinde olmadan boyamasıyla mahkemede yargılanıp sonucunda adı da elinden alınıp obadan sürülen ve onurunu yeniden kazanacak bir şey başarmadan dönmesi yasak edilen Baturcan gibi. Henüz o zamanlar başına getirilen harflerle bugünkü kadar ayrıştırılmasa da tüm bunlara karşı çıkan tek kişinin Küçük Ok olması bu bizler için tipik bir kuşak çatışması örneği olabilir. Her neslin sonrakine göre eskiyi temsil etmesi ve dünyaya bakış, anlamlandırış, yaşayış konularında doğal çatışmalar ve değişimin kaçınılmazlığı.

Serüven boyunca bu cesaret timsali aykırılığı içten içe destekleyen tek figür olarak karşımıza Dede Korkut'un çıkması da ilginç bir detay. Gelenek merkezli hikâyelerini Ceren ve Küçük Ok'a Töre'yi destekler nitelikte anlatıyorken üstelik.

Kitabın son kısmında "Kutadgu Bilig" adı altında metin içinde değinilmiş kimi kavramlara da açıklık getiren sözlük çalışması da bütüne zenginlik getiren bir unsurdur.

Yazan-Resimleyen: Şafak Tavkul

Küçük Ok 1- Uyuz İnek Nasıl Boğa Olur?

Erdem Yayınları

95 sayfa

Şevval Baştan

2002 yılında Bursa'da doğdu. Ortaokul ve liseyi İmam Hatip'te bitirerek hayatına kıdemli bir İmam Hatipli olarak devam etmektedir. Şu an için Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümünde okumakta olup; sinema, karikatür ve materyal tasarımı konularıyla meşgul.

Amatör olarak karikatür çizerliği yapmaya devam ederken bir yandan çocuklar için içerik üretimi ve çocuk medyası üzerine çalışmakta.