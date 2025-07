Atatürk’ün İnşa Ettiği Bir Hayat: Sabiha Gökçen

Edebi türler içinde kurgudan uzak olması, insanın hayatına ayna tutması bakımından belki de en gerçekçi türdür biyografiler. Bilenen, örnek alınan, merak edilen kişinin hayatını her yönüyle anlamak, belki de özdeşim kurmak açısından okuru cezp eder.

Gülşah Çeliker, hepimizin bildiği bir isim olan Sabiha Gökçen'in hayatına ayna tutmak istemiş. Henüz çocukken bir fotoğrafta görüp hayran olduğu Gökçen'i merak etmiş. İstanbul Üniversitesindeki lisans eğitimini tamamladıktan sonra artık hedefi dünyanın ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in belgeselini yapmak olmuş. Kitabın önsözünde 2023'te Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla yaptığı gösterimde ilginin çok olmasından da cesaret alarak sadece belgesel olarak kalmayıp bu ilham veren hayatın iki kapak arasında da can bulmasını istediğinden bahsediyor.

Kendisiyle yaptığı röportajlardan, araştırmalarından yola çıkarak hazırladığı kitabında Türk kızı, gök kızı, Atatürk kızı olarak tanımladığı Sabiha Gökçen'in çocukluğundan, Atatürk'ün manevi kızı oluşuna, eğitim hayatından, uluslar arası başarılarına uzanan bilmediğimiz detaylarla örülen hayatını kaleme almış.

Eser biyografik roman olarak geçse de kurguya yer verilmeden, anılardan araştırmalardan ve Sabiha Gökçen'in kendi sözlerinden derlenerek oluşturulduğu için biyografi demek daha doğru kanımca.

Savaş ikliminde doğan ve anne babasını kaybedip abisiyle yaşamak zorunda kalan küçük bir kız çocuğu olan Sabiha'nın Çankaya Köşkünde yeniden şekillenen hayatına, Atatürk'ün onu örnek bir Türk kadını olarak yetiştirme çabalarına, hastalıklarına, yurt ve aile özlemlerine değinen eserde Gülşah Çeliker, okurun belki de kendisi gibi ilham almasını hedeflemiş.

Yazar, sadece Gökçen'in hayatını değil, Atatürk'ün Türk kadınına verdiği değeri, yaşadığı dönemin çok ötesindeki vizyonunu da anlatmış. Hayalini kurduğu, toplumun bir köşesinde duran değil topluma yön veren Türk kadınını yaratma çabasını da eserde işlemiş.

Gülşah Çeliker kitapta Sabiha Gökçen kadar Atatürk'ün inşa etmeye çalıştığı yeni bir ülke ve bu ülkenin demokratik kadın modellerine de değinmiş. Eserin kahramanı Gökçen olsa da yazar yer yer Gökçen'i fona alarak dönemin şartlarını, Atatürk'ün mücadelesini ve vatanseverliğini dana önde aktarmış. Hatta kitabın başında bir sahne gibi Atatürk 'ün 1912'de Trablusgarp cephesinde bir arkadaşının falcıya gitmesi ve falcının Atatürk ile alakalı yaptığı yorumlarla başlıyor. Böyle bir giriş biyografi için ne kadar doğudur tartışmaya açık olsa da maksadın yalnızca Gökçen'i anlatmak olmadığını, olayların asıl kahramanı Atatürk'ün eserde ön planda olduğunu vurgulaması açısından yerinde sayılabilir.

Eser on dört bölümden oluşuyor. Gökçen'in hayatının değiştiği evreler her bölümde anlatılmış. İlk bölümde henüz çocuk yaşta Bursa'da Atatürk'ün karşısına çıkıp beni yatılı okula gönderin, deme cesaretini gösteren çocuk Sabiha ile okur tanışıyor. Ürkek ama kendinden emin Sabiha'ya Atatürk'ün sahip çıkması Bursa'dan alıp onu Ankara'ya köşke getirmesi ile devam ediyor. Her bölümde Gökçen'in hayatında Atatürk'ün yönlendirmeleri ile onu bir kadın pilot olarak görme hayaline uzanıyor. Son bölüme gelindiğinde okur artık dünyada tanıtan ilk kadın savaş pilotu Gökçen'i görüyor. Bir yaşam hikâyesi olarak talihsiz başlayan minik Sabiha'nın başarı basamaklarından nasıl tırmandığını da anlatıyor.

Kitapta Sabiha Gökçen'in Atatürk'le olan bağı, onun başarısının da temel nedeni olarak anlatılıyor. Atatürk'ün açtığı yolda, onu gururlandırmak için çabalayan Sabiha'nın sonrasında kendi sınırlarını da aşacak örnek bir Türk kadını olması, cumhuriyet ideallerini de yansıtması bakımından önemli. Sabiha Gökçen eserde daha çok güçlü Türk kadını tavrı ile vatanperver cumhuriyetçi özellikleri ile anlatılıyor. Hususi hayatına kısmen değinilse de daha ziyade Atatürk ile olan diyalogları üzerinden olaylar işlenmiyor.

Kitapta kullanılan coşkulu ve hamasi tavır okuru heyecanlandırmaya yönelik olsa da yer yer okura duygusal bir atmosfer sunmuş. Elbette bu tavrın iyi bir biyografide ne dozda kullanılması gerektiği tartışmaya açık ama Gülşah Çeliker duygusal bir üslup takınırken böyle bir hesap yapmamış gibi duruyor. Sanki kendi hissettiği hayranlık ve coşkunun okura geçmesini ve onların da aynı duyguları hissetmesini arzuluyor.

Eserin 9. bölümünde yazar, Sabiha Gökçen ve Kadın Hakları başlığıyla Atatürk'ün Türk kadınına verdiği önemden bahsediyor. Onun Türk kadınına verdiği önem Sabiha Gökçen ile vücut buluyor. 1937'deki Cumhuriyet bayramında Atatürk Sabiha Gökçen'den akrobasi uçuşu yapmasını, bunu yaparken de oldukça aşağıdan uçması ve halkın bu zor uçuşları bir kadının nasıl başardığını görmesini istiyor. Bu ses getiren uçuşla birlikte Gökçen halkın ve özellikle kadınların dikkatini çekmeyi başarıyor. Bir bakının bu zor uçuşları yapabildiğini görmek herkesi hayrete düşürürken özellikle kadınlarda hayranlık uyandırıyor.

Dönemin şartları düşünüldüğünde kimsesiz bir kadın olan Sabiha'nın okuma merakını destekleyerek onu manevi kızı ilan eden, yanına alan Atatürk, aynı zamanda tahayyül ettiği Türk kadını Gökçen ile göstermek istiyor. Soyadını bizzat kendi veriyor. Göklerin sadece erkeklere ait olmadığını ve güçlü bir Türk kadını olarak bunu başaracağını söyleyen Atatürk Sabiha Gökçen'in hayatının da mimarı oluyor. Eserde sadece ilk kadın savaş pilotunun hayatına tanık olmuyoruz aynı zamanda Atatürk'ün Cumhuriyet idealinin de nasıl inşa edildiğini görüyoruz.

Eser boyunca Gülşah Çeliker, olayları kamera arkasından aktaran bir ekrandan okura izleten yazar edasındadır. Okurken daha ziyade izliyormuşuz hissine kapılıyoruz. Bu üslubun getirdiği aksaklık olarak detaylara, betimlemelere çok yer verilmeden diyalogları ve sahneleri anlatan yazar okura belgesel izletiyor duygusunu yaşatıyor.

Gülşah ÇELİKER

GÖKÇEN

Destek Yayınları

Mayıs 2025, İstanbul